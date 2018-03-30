Moda: Pratik rahat ve şık
Şehirli kadınlar için pratik çözümler, bahar temizliğine destek olabilecek ürünler, sağlıklı yaşam önerileri, trendler ve yeni koleksiyonlar… Alışverişe çıkmadan önce bilmeniz gereken her şey bu sayfada!
Alışverişin en hızlısı
Dünya markalarının üreticisi Ribatek, Ribellion marka tasarımları ile şehir kadınlara hitap ediyor. Online satışın pratikliği ve hızıyla, ürünleri alıcıları ile buluşturan marka ilkbahar-yaz koleksiyonu ile moda severleri bekliyor. Online mağazaya www.ribellion.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Çikolatanın her hali makbul
Watsons, çikolatanın büyüsünü I Heart Makeup ürünleri ile gözler önüne seriyor. Eğlenceli ambalajları ile dikkat çeken far paletleri ve aydınlatıcılar makyaj severlerin kalplerini çalmaya aday.
Çocukları gözünüz gibi koruyun
3-10 yaş aralığındaki çocuklar gelişimlerini tamamlamadıkları için gözleri yetişkinlerden çok daha hassas. Paris gözlük markası Izipizi, Screen Junior koleksiyonu ile çocukları bilgisayar ekranlarından yansıyan olumsuz etkilerinden korumayı amaçlıyor.
Şıklık ince detaylarda
FLO, stiline özen gösteren erkeklerin beğenisine sunduğu renkli tabanlı ayakkabılarıyla yeni sezonda dikkat çeken markalardan biri. Davetlerde, iş toplantılarında ve özel günlerde rahatlıkla tercih edilebilecek ürünler, erkekleri için kolay şıklığın anahtarı olabilir.
Şehirli kadının ihtiyacı
Yoğun şehir hayatı cildi olumsuz etkileyebiliyor. Bu fikirden yola çıkılarak geliştirilen Diadermine’nin yeni serisi cildin nem ihtiyacını karşılıyor, kirli havanın yıpratıcı etkilerine karşı etkili bir koruma sağlıyor.
Rahat esnek sportif!
Koton, bu sezonun rahatlığı öne çıkaran modelleri ile dikkat çeken Koton Sport koleksiyonunu moda severlere buluşturdu. Nefes alan, esnek kumaş kalitesi ve teknik detaylarla donatıldığı belirtilen ürünler, Tropikal Işıltı, Şehirli Sporcu, Göz Alıcı Sarı ve Kolej Stili olarak dört temadan oluşuyor.
İdeali doğal temizlik
Ernet, yenilikçi ürünleriyle temizlikte alternatif çözümler öneriyor. Temizlik için Karbonat, Temizlik için Limon Tuzu ve Sirkeli Çok Amaçlı Temizleyici olmak üzere, üç yeni ürün tanıtan marka doğal ürünlerle temizliği destekliyor.
Sağlıklı yaşam için lezzetli öneriler
Sağlıklı yaşam ve beslenme markası Juico, sağlık, mutluluk, hafiflik ve zindelik veren ürünlerini ve paketlerini yeniledi. Bahar sezonu ile birlikte yeni içerikler sunan Juico, tekli ürünleri ve paketleriyle sizleri de yenilenmeye davet ediyor. Katkısız, şeker ilavesiz ve alkali seviyesi yüksek olduğu belirtilen juice’ları deneyebilirsiniz.
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