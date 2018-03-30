Moda: Pratik rahat ve şık

Koton, bu sezonun rahatlığı öne çıkaran modelleri ile dikkat çeken Koton Sport koleksiyonunu moda severlere buluşturdu. Nefes alan, esnek kumaş kalitesi ve teknik detaylarla donatıldığı belirtilen ürünler, Tropikal Işıltı, Şehirli Sporcu, Göz Alıcı Sarı ve Kolej Stili olarak dört temadan oluşuyor.

İdeali doğal temizlik

Ernet, yenilikçi ürünleriyle temizlikte alternatif çözümler öneriyor. Temizlik için Karbonat, Temizlik için Limon Tuzu ve Sirkeli Çok Amaçlı Temizleyici olmak üzere, üç yeni ürün tanıtan marka doğal ürünlerle temizliği destekliyor.