Modada cesaret sınavı
Yeni yılla birlikte moda takipçileri için şıklık yarışı başladı. Ancak hemen söyleyelim bu yarışı sadece cesurlar tamamlayacak. Moda devleri sezonda hepimizi kürkler, ekoseler, payetler, metalik efektler, deriler, kontrast renkler, geniş kalıplarla kombinasyon sınavına tabi tutuyor. İhtişamlı parçaları bir araya getirip uyumu yakalamaksa pek de kolay olmayacak.
Abartılı ve rüküş denebilecek kıyafetleri görünce “Üstüne para verseler giymem” sözünü hepimiz hayatımızda en az bir kez söylemişizdir. İşte bu sezon moda devleri bu sözün intikamını alırcasına görkemli ve kombinlemesi zor parçalarla karşımıza çıktı. Sıkı bir moda takipçisiyseniz vaktiyle burun kıvırıp büyük sözler söylediğiniz, giymem dediğiniz kıyafetleri gardırobunuzda baş tacı etme zamanı geldi.
ABARTILI AMA UYUMLU
Modada 2018 kışı her sezondan farklı olarak bizi zorlu bir sınava tabi tutuyor. Payetler, geniş ve bol kıyafetler, kırmızılar, kürkler, metalik yansımalar, deriler, ruganlar, işlemeler, kontrast renkler, ekoseler ve leopar desenleri... Hepsini üzerinizde düşünün. Bu sınavın galibi abartıdan uyumlu kombinasyon çıkaranlar olacak. İhtişamın anatomisini gelin birlikte inceleyelim ve doğru kombinasyonun şifrelerini çözmeye çalışalım.
GÖZ ALICI PAYETLER
Podyumlarda göz kamaştıran payetler sezon kadınını parlatıyor. Modacılar 2018’in ışıl ışıl bir yıl olacağı konusunda hemfikir olmuşa benziyor. Maksimalizmin en gözde formlarından pırıltılı parçalar sadece abiyelerde değil günlük kıyafetlerde de başrolde. Modacılar payetleri montlar, etekler, pantolon ve elbiselerde bolca kullanmış.
TAKIM ELBİSE AYRICALIĞI
Sezon modasının anahtar kelimelerinden biri de takım elbiseler. Takım elbiseler bu sonbahar kadınların gardrobuna çeşit çeşit renk, kumaş ve tarzla geri dönüyor. Feminenlik ile maskülenliğin dengeli bir şekilde kombine edildiği stil için parçalardan birini oversize seçin. Yani pantolonunuz bolsa ceketiniz dar olmalı ya da tam tersini uygulamalısınız.
KAMUFLAJIN CAZİBESİ
Askeri üniforma desenleri artık kadınların gözdesi oldu. Havaların soğuması ile kamuflaj montlar, ayakkabılar, ceketler ve pantolonlar vitrinlerde yerini aldı. Peki, kamuflaj kıyafetleri nasıl kullanmak daha doğrudur? Genellikle kamuflajın tek ton kıyafetler ile kombinlenmesi önerilir. Kamuflajın kendine özgü hareketli ve renkli halini biraz olsun gölgelemek için kendi tonları ile birlikte kullanılması daha hoş bir görüntü sağlayacaktır.
EKOSE ŞIKLIĞI
Moda dünyasının zamansız desenlerinden olan ekose, 2018 kış sezonunda da vitrinlerde yerini aldı. Modacılar yeşil, gri ve parlak kırmızı renklerin hakim olduğu ekose kıyafetleri tek renk parçalarla kombinlemek yerine yine dama ve ekoseyle bir araya getirmenizi istiyor. Bu konuda tek yapmanız gereken kıyafetin içindeki ana ekose renginin kontrast tonundan bir aksesuar edinmek olmalı. Ayrıca ekose üzerinde işlemeli modelleri seçerek şıklığınızı artırabilirsiniz.
EGZOTİK İŞLEMELİ KIYAFETLER
Işıltılar, işlemeler ve püsküller 2018 kışının olmazsa olmazı. Bu yıl mutlaka çiçek desenli bir triko, mont, gömlek ve çantaya ihtiyacınız olacak. Trikolor üzerinde naif desenlere, jean üzerinde ise abartılı işlemelere yönelebilirsiniz. Ayrıca bir de dipnot verelim. Yakası işlemeli ve fiyonklu kazaklar bu yarışta sizi rakiplerinizin bir adım önüne getirecek.
KIRMIZI DEVRİM
Bu kışın renkli geçeceği aşikar. Fuşya ve kırmızının yoğun rekabetinin görüleceği bu kış, en sıcak renkler üzerinde bol desenli armalar, takıp çıkarılabilen aksesuarların sıkça kullanılacağının da işaretlerini veriyor. Özellikle kırmızı kabanlar ve trikolardan gardırobunuzda mutlaka bulundurmalısınız.
KOTLAR KÜRKLER
Renkli kürk ve peluşlar en genç ve dinamik yorumlarıyla soğuk kış günlerini renklendirmeye hazır. Kış mevsimlerinin soğuk günlerinde içimizi ısıtan görüntüleri ile bir o kadar da zarafetin simgesi kürkler, bu yılda vitrinlerdeki değerli yerlerini korumaya devam ediyor. Gündüzleri kot pantolon ve rahat ayakkabılarımız ile birlikte kombinleyebileceğiniz kürklerde pembe, sarı, kırmızı ve yeşilin her tonu görülecek. Kürkler tesettür kıyafetlerde de başrolde. Tesettür giyimde kollar ve yakalarda kürk detaylar kullanmak revaçta.
KONTRAST RENKLERİN FORMÜLÜ
Renk uyumu hakkında ne kadar iyisiniz? İşte modacıların bu sezon hepimize sorduğu sınav sorusu bu? 2018 kışında kontrast renklerin uyumunu yakalamamız isteniyor. Kırmızı-yeşil, turuncu- mavi, siyah-beyaz, sarı-mor gibi birbirinin tam kontrastı renklerin yanı sıra sıcak ve soğuk tonlarla zıtlıklarda uyum arayışına hazır olun. Bu konuda kendinize güvenmiyorsanız mavi ve kırmızı tonlarıyla uygun kombin yapmakta zorlanmayacaksınız.
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