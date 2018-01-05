Modada cesaret sınavı

Abartılı ve rüküş denebilecek kıyafetleri görünce “Üstüne para verseler giymem” sözünü hepimiz hayatımızda en az bir kez söylemişizdir. İşte bu sezon moda devleri bu sözün intikamını alırcasına görkemli ve kombinlemesi zor parçalarla karşımıza çıktı. Sıkı bir moda takipçisiyseniz vaktiyle burun kıvırıp büyük sözler söylediğiniz, giymem dediğiniz kıyafetleri gardırobunuzda baş tacı etme zamanı geldi.

ABARTILI AMA UYUMLU

Modada 2018 kışı her sezondan farklı olarak bizi zorlu bir sınava tabi tutuyor. Payetler, geniş ve bol kıyafetler, kırmızılar, kürkler, metalik yansımalar, deriler, ruganlar, işlemeler, kontrast renkler, ekoseler ve leopar desenleri... Hepsini üzerinizde düşünün. Bu sınavın galibi abartıdan uyumlu kombinasyon çıkaranlar olacak. İhtişamın anatomisini gelin birlikte inceleyelim ve doğru kombinasyonun şifrelerini çözmeye çalışalım.