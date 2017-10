Muhafazakar modada ülke kardeşliği

Geçmişten günümüze benzer kültürel değerleri yaşatan iki Müslüman ülke Endonezya ve Türkiye şimdi de dünyadaki muhafazakar tekstil ve moda sektörünü büyütmek için el ele verdi. Think Fashion organizasyonunun Jakarta’nın ardından ikinci ayağı İstanbul’da gerçekleşti. The Gate: Jakarta-İstanbul adlı buluşma kapsamında yedi Endonezyalı tasarımcı ve marka, hem koleksiyonlarını sunmak hem de dünya muhafazakar moda sektörüne dair bilgi ve tecrübelerini Indonesia Experience başlığı altında anlatmak için İstanbul’u ziyaret etti. İki ülke arasındaki ticari köprüler güçlendirilirken, dünyanın muhafazakar modaya bakışını değiştirmek, sektörü büyütmek ve çeşitlendirmek için pek çok fikir alışverişinde bulunuldu. Etkinlik sonrasında organizasyonun mimarları Özlem Şahin ve Franka Soeria’dan projenin büyüyerek devam edeceği müjdesini aldık, Endonezya’dan İstanbul’a gelen tasarımcılarla da sohbet ettik...

Think Fashion Kurucu Ortağı Özlem Şahin

SIRADA LONDRA VE DUBAİ VAR

İstanbul, Londra, Dubai gibi şehirlerde organize ettiğimiz uluslararası moda haftalarında sektörün sorunlarını ve ihtiyaçlarını daha net görmeye başladık. Global marka olmak, başka pazarlara açılmak ve ülkeler arasındaki ticaret konusunda bariyerleri gördük. Amacımız sektör için çözümler üretmeye devam etmek, tasarımcı ve markaların hedeflerini deniz aşırıya çekebilmek. Endonezya Istanbul Başkonsolosluğu’nun Türkiye ve Endonezya arasında muhafazakar giyim sektöründe daha fazla işbirliği talebi gelince de The Gate: Jakarta-Istanbul projemizi şekillendirdik. Bu proje ile problemlere çözüm bulmayı, Jakarta ve İstanbul›u muhafazakar giyim sektörünün başkentleri yapmayı hedefliyoruz. Etkinlik büyüyerek devam edecek; ilerleyen günlerde muhafazakar moda işbirlikleri anlamında Jakarta’nın yanına Dubai ve Londra da eklenebilir!

Franka SOERIA Think Fashion Kurucu Ortağı

ANA MERKEZ İSTANBUL

Think Fashion, Özlem Şahin ile birlikte oluşturduğumuz bir girişim, dünyada ilk kez düzenlenen profesyonel kriterlerde muhafazakar moda haftasını organize etmek için yola çıktık. Muhafazakar moda haftaları ile bu sektöre destek vermeyi amaçladık. The Gate projesiyle de bu iki ülkenin birlikte çalışabilmesini sağlamayı hedefledik. Endonezya ve Türkiye muhafazakar moda konusunda en güçlü ülkelerin başında geliyor. Türkiye stratejik konumu ve üretim sektöründeki avantajlari ile rakiplerinden bir adım önde. Birçok farklı alıcı açısından bakarsak İstanbul muhafazakar giyim sektörünün ana merkezi. Aynı zamanda İstanbul, muhafazakar modanın nasıl küresel bir dile sahip olabileceğinin de mükemmel bir örneği. Endonezya geniş bir market ve sınırsız inovasyonlara sahip. Endonezyalı tasarımcılar muhafazakar giyimi tanıtmak için dünyayı geziyor. Bu ilişki her iki ülkenin de küresel pazarda daha güçlü olmasına yardımcı olacak. El ele vererek çok basarılı global markalar kurabiliriz.

SEZONUN ŞIKLIK TÜYOLARI

Modern ve seçkin tasarımların ön plana çıktığı sonbahar-kış modasının son trendlerinde neler var? Hangi renkler ön planda? Sorularının yanıtları ünlü tasarımcıların koleksiyonlarda gizli. Baştan söyleyelim bu yıl ekoseli parçalar ve el işlemeleri altın çağını yaşıyor. Özellikle manto seçimi yaparken üzerinde minik kanaviçe işlemeleri, renkli kürkler ya da ekose modelleri olanları tercih edebilirsiniz. Bunun yanında keçe kumaşları ve püskülleri yabana atmayın. Etek uçlarında, bluzlarda, ayakkabı ve çantalarda kullanılan püsküller tarzınıza modern bir dokunuş yapabilir. 2018’in pardesülerinde ise fularlar, çıt çıt detaylı kapüşonlar ve çift düğmeli modeller gözümüze çarptı. Gelelim elbiselere; çiçek desenler ve dijital baskılar ön planda. Asimetrik ve lazer kesimli tunikler 2017-2018 Sonbahar/ Kış koleksiyonlarında başrolde. Vintage dopiyesler vitrinlerde. Öte yandan kombin sıkıntısını ortadan kaldıran tunik takımlar da muhafazakar trend takipçilerinin favorileri arasında yerini aldı.