Muhafazakar modada ülke kardeşliği

Geçmişten günümüze benzer kültürel değerleri yaşatan iki Müslüman ülke Endonezya ve Türkiye şimdi de dünyadaki muhafazakar tekstil ve moda sektörünü büyütmek için el ele verdi. Think Fashion organizasyonunun Jakarta’nın ardından ikinci ayağı İstanbul’da gerçekleşti. The Gate: Jakarta-İstanbul adlı buluşma kapsamında yedi Endonezyalı tasarımcı ve marka, hem koleksiyonlarını sunmak hem de dünya muhafazakar moda sektörüne dair bilgi ve tecrübelerini Indonesia Experience başlığı altında anlatmak için İstanbul’u ziyaret etti. İki ülke arasındaki ticari köprüler güçlendirilirken, dünyanın muhafazakar modaya bakışını değiştirmek, sektörü büyütmek ve çeşitlendirmek için pek çok fikir alışverişinde bulunuldu. Etkinlik sonrasında organizasyonun mimarları Özlem Şahin ve Franka Soeria’dan projenin büyüyerek devam edeceği müjdesini aldık, Endonezya’dan İstanbul’a gelen tasarımcılarla da sohbet ettik...

Think Fashion Kurucu Ortağı Özlem Şahin

SIRADA LONDRA VE DUBAİ VAR

İstanbul, Londra, Dubai gibi şehirlerde organize ettiğimiz uluslararası moda haftalarında sektörün sorunlarını ve ihtiyaçlarını daha net görmeye başladık. Global marka olmak, başka pazarlara açılmak ve ülkeler arasındaki ticaret konusunda bariyerleri gördük. Amacımız sektör için çözümler üretmeye devam etmek, tasarımcı ve markaların hedeflerini deniz aşırıya çekebilmek. Endonezya Istanbul Başkonsolosluğu’nun Türkiye ve Endonezya arasında muhafazakar giyim sektöründe daha fazla işbirliği talebi gelince de The Gate: Jakarta-Istanbul projemizi şekillendirdik. Bu proje ile problemlere çözüm bulmayı, Jakarta ve İstanbul›u muhafazakar giyim sektörünün başkentleri yapmayı hedefliyoruz. Etkinlik büyüyerek devam edecek; ilerleyen günlerde muhafazakar moda işbirlikleri anlamında Jakarta’nın yanına Dubai ve Londra da eklenebilir!

Franka SOERIA Think Fashion Kurucu Ortağı

ANA MERKEZ İSTANBUL