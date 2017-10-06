Muhafazakar modada ülke kardeşliği
The Gate: Jakarta-İstanbul etkinliği ile muhafazakar moda dünyasının nabzı İstanbul’da attı. Benzer kültürü paylaşan iki Müslüman ülke şimdi moda sektörünün yönünü değiştirmek için bir arada...
- Büşra Uğraş
Geçmişten günümüze benzer kültürel değerleri yaşatan iki Müslüman ülke Endonezya ve Türkiye şimdi de dünyadaki muhafazakar tekstil ve moda sektörünü büyütmek için el ele verdi. Think Fashion organizasyonunun Jakarta’nın ardından ikinci ayağı İstanbul’da gerçekleşti. The Gate: Jakarta-İstanbul adlı buluşma kapsamında yedi Endonezyalı tasarımcı ve marka, hem koleksiyonlarını sunmak hem de dünya muhafazakar moda sektörüne dair bilgi ve tecrübelerini Indonesia Experience başlığı altında anlatmak için İstanbul’u ziyaret etti. İki ülke arasındaki ticari köprüler güçlendirilirken, dünyanın muhafazakar modaya bakışını değiştirmek, sektörü büyütmek ve çeşitlendirmek için pek çok fikir alışverişinde bulunuldu. Etkinlik sonrasında organizasyonun mimarları Özlem Şahin ve Franka Soeria’dan projenin büyüyerek devam edeceği müjdesini aldık, Endonezya’dan İstanbul’a gelen tasarımcılarla da sohbet ettik...
Think Fashion Kurucu Ortağı Özlem Şahin
SIRADA LONDRA VE DUBAİ VAR
İstanbul, Londra, Dubai gibi şehirlerde organize ettiğimiz uluslararası moda haftalarında sektörün sorunlarını ve ihtiyaçlarını daha net görmeye başladık. Global marka olmak, başka pazarlara açılmak ve ülkeler arasındaki ticaret konusunda bariyerleri gördük. Amacımız sektör için çözümler üretmeye devam etmek, tasarımcı ve markaların hedeflerini deniz aşırıya çekebilmek. Endonezya Istanbul Başkonsolosluğu’nun Türkiye ve Endonezya arasında muhafazakar giyim sektöründe daha fazla işbirliği talebi gelince de The Gate: Jakarta-Istanbul projemizi şekillendirdik. Bu proje ile problemlere çözüm bulmayı, Jakarta ve İstanbul›u muhafazakar giyim sektörünün başkentleri yapmayı hedefliyoruz. Etkinlik büyüyerek devam edecek; ilerleyen günlerde muhafazakar moda işbirlikleri anlamında Jakarta’nın yanına Dubai ve Londra da eklenebilir!
Franka SOERIA Think Fashion Kurucu Ortağı
ANA MERKEZ İSTANBUL
Think Fashion, Özlem Şahin ile birlikte oluşturduğumuz bir girişim, dünyada ilk kez düzenlenen profesyonel kriterlerde muhafazakar moda haftasını organize etmek için yola çıktık. Muhafazakar moda haftaları ile bu sektöre destek vermeyi amaçladık. The Gate projesiyle de bu iki ülkenin birlikte çalışabilmesini sağlamayı hedefledik. Endonezya ve Türkiye muhafazakar moda konusunda en güçlü ülkelerin başında geliyor. Türkiye stratejik konumu ve üretim sektöründeki avantajlari ile rakiplerinden bir adım önde. Birçok farklı alıcı açısından bakarsak İstanbul muhafazakar giyim sektörünün ana merkezi. Aynı zamanda İstanbul, muhafazakar modanın nasıl küresel bir dile sahip olabileceğinin de mükemmel bir örneği. Endonezya geniş bir market ve sınırsız inovasyonlara sahip. Endonezyalı tasarımcılar muhafazakar giyimi tanıtmak için dünyayı geziyor. Bu ilişki her iki ülkenin de küresel pazarda daha güçlü olmasına yardımcı olacak. El ele vererek çok basarılı global markalar kurabiliriz.
SEZONUN ŞIKLIK TÜYOLARI
Modern ve seçkin tasarımların ön plana çıktığı sonbahar-kış modasının son trendlerinde neler var? Hangi renkler ön planda? Sorularının yanıtları ünlü tasarımcıların koleksiyonlarda gizli. Baştan söyleyelim bu yıl ekoseli parçalar ve el işlemeleri altın çağını yaşıyor. Özellikle manto seçimi yaparken üzerinde minik kanaviçe işlemeleri, renkli kürkler ya da ekose modelleri olanları tercih edebilirsiniz. Bunun yanında keçe kumaşları ve püskülleri yabana atmayın. Etek uçlarında, bluzlarda, ayakkabı ve çantalarda kullanılan püsküller tarzınıza modern bir dokunuş yapabilir. 2018’in pardesülerinde ise fularlar, çıt çıt detaylı kapüşonlar ve çift düğmeli modeller gözümüze çarptı. Gelelim elbiselere; çiçek desenler ve dijital baskılar ön planda. Asimetrik ve lazer kesimli tunikler 2017-2018 Sonbahar/ Kış koleksiyonlarında başrolde. Vintage dopiyesler vitrinlerde. Öte yandan kombin sıkıntısını ortadan kaldıran tunik takımlar da muhafazakar trend takipçilerinin favorileri arasında yerini aldı.
Adidharma Sudradjat
TESETTÜR PROPAGANDA VE POLİTİKA ARACI DEĞİL
Adidharma Sudradjat’in markası Applecoast Noore, sokak stili ve muhafazakar modayı bütünleştirdi. Sudradjat, eşi tesettüre girince onun dinamik yaşam stilini yaşayamadığını fark etmiş ve muhafazakar moda tasarımlarına yönelmiş. Türkiye’nin tesettür modasının merkezi olduğunu vurgulayan tasarımcı koleksiyonlarında Türk halkından ilham aldığını söylüyor. “Muhafazakar modayı yaşam biçimi haline getirmeliyiz” diyen tasarımcı sözlerini “Bazı ülkelerde, muhafazakar moda propaganda olarak görülmekte, bazı ülkelerde de politika ile ilişkilendiriyor. Bu algıyı değiştirmek için çabalıyoruz” diyerek noktalıyor.
Anggia Mawardi
BU BİZİM YAŞAM BİÇİMİMİZ
Endonezya’nın tesettür modası anlamında temsilcilerinden biri de Anggia Mawardi. Markası Anggia Handmade ile lüks kıyafetler, gece elbiseleri üreten Mawardi tesettürlü kadının ofis stilini belirleme konusunda da iddialı. Türk modasını yakından takip ettiğini anlatan tasarımcının burada en çok dikkatini çeken şey iyi tasarım için gerekli malzeme bolluğu ve usta el işçilikleri olmuş. İlk kez Türk alıcılarla temas kurduğundan da bahseden Mawardi’nin dünyadaki tüm tasarımcılara bir mesajı var: Muhafazakar moda bir yaşam biçimi. Muhafazakar moda tasarımcıları da yaşam biçimlerini tasarımlarıyla buluşturabilme kabiliyeti olan insanlar. Arkasında başka anlamlar aramaya gerek yok!
Franka Soeria ve tasarımcı İsmail Şemin
KÜLTÜR ALIŞVERİŞİ
Etkinliğin mimarlarından Franka Soeria ve İsmail Şemin’in birlikte kurdukları Markamarie de modaseverler ile buluştu. “Dünyada muhafazakar moda kendisini geliştiren ve devamlı olarak profesyonelleşen bir akım. Gün geçtikçe, dünya çapındaki global markaların muhafazakar çizgideki tasarımları duyuluyor. Sektör adına sevindirici gelişmelere, tüketicilerin talebi yön veriyor” diyen Şemin Türkiye’nin rolünü de “Muhafazakar modaya etki eden faktörlerin başında yaşam stili, kültür ve etnik çeşitlilik geliyor. Bu nedenle de kültürler arası etkileşim ve gelişim geç gelişiyordu. Bunun yanında Türk modası değişik yorum ve stillere çok hızlı uyum sağlıyor. Bu yönde ilk moda haftası İstanbul’da düzenlendi ve Londra, Dubai’de devam etti. Bu gelişmelerle birlikte son yıllarda dünyanın her yerindeki muhafazakar moda tasarımcıları daha sıkı iletişimler kurmaya başladı. Bu da muhafazakar moda gelişiminin önünü açtı” sözleriyle özetliyor. The Gate:Jakarta-İstanbul projesinin Endonezya’daki etkinliğinde 400 katılımcı Türk tasarımcıları alkışlamıştı. Türkiye ayağında da Türk modaseverler ve medya Endonezyalı tasarımcılara ilgi gösterdi. Bu tür etkinlikler, özellikle moda gibi, kültür alışverişlerinden ilk olarak etkilenen değerlere yön vermeleri açısından çok önemli. Global marka oluşturmak için diğer ülkeleri ve stilleri tanımak gerekir.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.