Mustela’dan çevreci minikler için özel seri

Geniş katılımın sağlandığı lansmanda; basın mensupları ve bloggerların yanı sıra Ayşe Tolga, Pınar Altuğ Atacan, Zeynep Beşerler, Nefise Karatay, Tanem Sivar, Berrin Kasapoğlu, Artun Kasapoğlu, Seyran Ataklı, Selen Görgüzel ve Şafak Özbir gibi ünlü isimler de yer aldı.

Doğaya karşı sorumluyuz

Çevre duyarlılığına en üst düzeyde önem verdiği belirtilen anne-bebek cilt sağlığı ve bakımı markasının lansman toplantısı, boğaz manzarası eşliğinde Idecon Idea&Congress Kurucusu ve Direktörü Yaprak Yapsan’ın açılış konuşması ile başladı. Ardından, Expanscience Laboratuvarları Pazarlama Direktörü Gamze Turan, Mustela’nın sınırlı sayıdaki özel serisi için bir araya gelen üç sevimli karakter Fili, Kuzi ve Babi’yi tanıttı. Gamze Turan, “Doğaya karşı sorumluluğu ana taahhütlerimizden biri olarak görüyoruz ve ham maddelerinin toplanmasından, üretim süreçlerindeki kaynak kullanımına, paketlerinden kartonlarına ve hatta kartonların üzerinde kullanılan mürekkeplerine kadar her konuda çevreyi düşünerek hareket ediyoruz. Bu üç sevimli karakter ile amacımız banyo ve bakım anlarını çocuklar için daha da eğlenceli hale getirmeye yardımcı olmak ve çevre bilinci ve çevreyi koruma konularında çocukları bilinçlendirmek” dedi.