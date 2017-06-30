Ne ararsanız var!
Plajda kurtarıcınız olacak parçalar, kullanım kolaylığı sağlayan ürünler, yeni sezondan seçkiler, bebekler için şık aksesuarlar, eviniz için dekorasyon seçenekleri… Bu sayfada ne ararsanız var!
MODA
Bohem sandaletler
Deichmann’ın sandalet koleksiyonu, sahillerden sokaklara kadar şehre rengarenk bir hava katıyor. Bohem stile sahip yeni sandalet modelleriyle özgün bir tarz oluşturan marka, kadınların eğlenceli dünyasına ilham veriyor.
Plajın olmazsa olmazları
Aksesuarsız olmaz diyenlerin imdadına Penti yetişiyor; tatilcilere güneşlenirken eşlik edecek Jelly terlikler, kumaş ayakkabılar, büyük ve renkli şapkalar, plaj çantaları, renk renk havlularla plajın enerjisini yükseltiyor.
DEKORASYON
Serin tutan pike
Doğal kristal poliol teknolojisiyle üretilen, cildin serin hissetmesini sağlayan Taç serin tutan pike, uyku sırasında vücut nemini dengeleyerek terlemeyi önlüyor ve uyku kalitesini iyileştirmeye yardımcı oluyor.
Eğlenceli tasarımlar
Vakkorama, Design Letters ile tasarımı yaşamın her alanına taşıyor. Eğlenceli hediye alternatifleri arasında yer alan ürünlerde defter, bardak, tabak, kalem seti, su şişesi, kesme tahtası, askı, ölçü kabı, havlu gibi tasarımlar yer alıyor.
AKSESUAR
Bebeklere ışıltı
Lion Diamond, bebekler için özel olarak hazırladığı ve birbirinden farklı figürleriyle dikkat çeken yaka iğneleriyle bebeklere ışıltı katıyor. 18 ayar sarı ve beyaz altının üzerine renkli pırlanta taşları işlenerek oluşturulan koleksiyon, özgün tasarımlarıyla dikkat çekiyor.
KİŞİSEL BAKIM
Güneşin keyfini çıkarın
Bioderma, cildin doğal yapısından aldığı ilhamla ihtiyaca yönelik güneş korumasını mümkün kılarak güneşin keyfini çıkarmanızı sağlıyor. Mavi yolculukların, deniz kıyısı ve doğa tatillerinin koruma kalkanı olabilecek güneş ürünleri bu yılda tatil severleri yalnız bırakmıyor.
Gözlerde kontür zamanı
Max Factor, üç ürünüyle gözlerde etki oluşturuyor. Yeni 2000 Calorie Curl Addict maskarayla kıvrımlı ve dolgun kirpikler oluştururken, Natural Brow Styler kaş şekillendiriciyle doğal bir görünüme kavuşturabilir. Masterpiece Nude Palette far ise gözlerinize biçim ve kontur kazandırıyor.
Ciltlere doğal bakım ve koruma
Tarih boyunca güzellik ve bakım reçetelerinin vazgeçilmez parçası olan maden suyu üç farklı üründen oluşan yeni Uludağ Premium Cilt Bakım Sprey serisi ile cildin ihtiyaçlarını hem pratik hem de etkili biçimde karşılıyor.
LEZZET
Ondan şekillisi yok
Patos’un yeni ürünleri kuruyemiş ve çiğköfte tadındaki cipsleri raflardaki yerini aldı. Kuruyemiş Tadında’nın içinde yer fıstığı yer alırken çiğköfte tadında ise çiğköfte dürümünü andıran şekli ile dikkatleri çekiyor.
Açılır kapanır kilitli ambalaj
Vivident, ferahlık ve meyve lezzetlerini yepyeni açılır kapanır kilitli ambalajında tüketicilerin beğenisine sunuyor.
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