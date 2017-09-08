'Nereye koyacağız bu kupaları'

Geçtiğimiz günlerde Litvanya’dan gelen haber yüzümüzü güldürdü. Milli sporcu Büşra Ün paralimpik tenis turnuvası Vilnus Open’da partneri Ebru Bulgurcu’yla çiftlerde ve teklerde şampiyonluğa ulaştı. Ardından da güzel haberi ailesine ve Türkiye’ye attığı Tweet ile duyurdu: Salonda çok yer kaplayacağı için üzgünüm ama bu kadar büyük olacağını bilmiyordum anne. “En büyük destekçim” dediği annesi gerçekten her şampiyonluk kutlamasının ardından devasa kupaları nereye koyacağının derdine düşüyormuş meğer!

Yeni bir kupa ile döndünüz yuvaya.

Rio Olimpiyatları’ndan sonra katıldığım ilk turnuvaydı. Bir hedefimi daha gerçekleştirdim, çok mutluyum.

Sizin hikayeniz nasıl başladı.

19 Mayıs 1994 doğumluyum. Doğuştan kanser olduğum için iki buçuk yıl kemoterapi tedavisi gördüm. Bunun sonucunda da tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldım.

Spor ile nasıl tanıştınız?

Tenis ile 2009 yılında tesadüfen tanıştım. Masa tenisi oynamaya niyetlenmiştim. Gördüm ki insan isteyince her şeyi yapabilir. Engelli biri için çok da kolay bir branş değil hala zorlanıyorum. Hem kondisyon hem de mental olarak güçlü olmak gerekiyor.

Eğitiminize devam ediyor musunuz?

Adnan Menderes Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü’nden bu yıl mezun oldum. Önümüzdeki hafta YDS’ye gireceğim, yüksek lisans yapmak ve akademik kariyer anlamında gidebildiğim kadar ileri gitmek istiyorum.

Hayaliniz nedir?

Tenis, masraflı bir branş. Son iki yıldır daha düzenli bir sisteme sahibim. Haftada en az beş saat çalışmayı ve yılda en az bir turnuvaya katılmayı istiyorum. Bunların hepsini gerçekleştirebilmek için sponsor bulmam şart. En büyük hedefim benim gibi olan kişilerin önünü açabilmek, ihtiyaçlarını giderebilmek ve en önemlisi benim yaşadığım zorlukları yaşamalarını engellemek. Bunun dışında yüksek lisansımı tamamladıktan sonra en azından tenis alanında kurulan sistemde değişiklikler yapabilmek için çabalayacağım.

Ne gibi değişiklikler?

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sporcusuyum ve federasyonumuza 17 branş bağlı. Bizde tek bir federasyonun bütçesi 17 branşa bölünmek zorunda. Dolayısıyla da bize yeterli destek sağlanamıyor. Tenisin içinde kalmaya devam edersem bu sistemin değişebilmesi için çabalamayı planlıyorum.