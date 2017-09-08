'Nereye koyacağız bu kupaları'
Litvanya’da düzenlenen Vilnus Open tenis turnuvasından şampiyonlukla dönen milli tenisçi Büşra Ün, hepimizi sevindirdi. Annesine Twitter’dan seslenen Ün’ün bir derdi var: Bu kadar kupayı evde nereye koyacağız!
- BÜŞRA UĞRAŞ
Geçtiğimiz günlerde Litvanya’dan gelen haber yüzümüzü güldürdü. Milli sporcu Büşra Ün paralimpik tenis turnuvası Vilnus Open’da partneri Ebru Bulgurcu’yla çiftlerde ve teklerde şampiyonluğa ulaştı. Ardından da güzel haberi ailesine ve Türkiye’ye attığı Tweet ile duyurdu: Salonda çok yer kaplayacağı için üzgünüm ama bu kadar büyük olacağını bilmiyordum anne. “En büyük destekçim” dediği annesi gerçekten her şampiyonluk kutlamasının ardından devasa kupaları nereye koyacağının derdine düşüyormuş meğer!
Yeni bir kupa ile döndünüz yuvaya.
Rio Olimpiyatları’ndan sonra katıldığım ilk turnuvaydı. Bir hedefimi daha gerçekleştirdim, çok mutluyum.
Sizin hikayeniz nasıl başladı.
19 Mayıs 1994 doğumluyum. Doğuştan kanser olduğum için iki buçuk yıl kemoterapi tedavisi gördüm. Bunun sonucunda da tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldım.
Spor ile nasıl tanıştınız?
Tenis ile 2009 yılında tesadüfen tanıştım. Masa tenisi oynamaya niyetlenmiştim. Gördüm ki insan isteyince her şeyi yapabilir. Engelli biri için çok da kolay bir branş değil hala zorlanıyorum. Hem kondisyon hem de mental olarak güçlü olmak gerekiyor.
Eğitiminize devam ediyor musunuz?
Adnan Menderes Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü’nden bu yıl mezun oldum. Önümüzdeki hafta YDS’ye gireceğim, yüksek lisans yapmak ve akademik kariyer anlamında gidebildiğim kadar ileri gitmek istiyorum.
Hayaliniz nedir?
Tenis, masraflı bir branş. Son iki yıldır daha düzenli bir sisteme sahibim. Haftada en az beş saat çalışmayı ve yılda en az bir turnuvaya katılmayı istiyorum. Bunların hepsini gerçekleştirebilmek için sponsor bulmam şart. En büyük hedefim benim gibi olan kişilerin önünü açabilmek, ihtiyaçlarını giderebilmek ve en önemlisi benim yaşadığım zorlukları yaşamalarını engellemek. Bunun dışında yüksek lisansımı tamamladıktan sonra en azından tenis alanında kurulan sistemde değişiklikler yapabilmek için çabalayacağım.
Ne gibi değişiklikler?
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sporcusuyum ve federasyonumuza 17 branş bağlı. Bizde tek bir federasyonun bütçesi 17 branşa bölünmek zorunda. Dolayısıyla da bize yeterli destek sağlanamıyor. Tenisin içinde kalmaya devam edersem bu sistemin değişebilmesi için çabalamayı planlıyorum.
HEDEF GRAND SLAM
Sporla birlikte hayatınızda neler değişti?
Ben sporla tanışmadan önce de içine kapanık bir çocuk değildim, ailem her zaman en büyük destekçim oldu, özellikle annem. Daha önce gitar kursuna da gittim, tiyatro ile de ilgilendim, kalabalığa karışıp pazara bile gidiyordum… “İnsanlar bu çocuğun burada ne işi var” diye tepki verdiklerinde karşılarında annemi buluyorlardı. Aile yönünden çok şanslıyım. Ancak spora başladıktan sonra il içinde tek başıma otobüsle seyahat etmeye başladım, İngilizce öğrendim. Yurtdışına turnuvalara giderken yanımda bir antrenör gelirse ekstra bir masraf olacağı için tek başıma gidiyorum.
Şimdi önünüzde ne var? Hangi turnuvaya hazırlanıyorsunuz?
Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyatları’na odaklandım. Bunun yanında Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen dört büyük tenis turnuvası var, Grand Slam adı veriliyor. Bu turnuvaya katılmayı çok istiyorum, hedeflerimden biri de bu.
GALATASARAY TARAFTARINDAN TAM DESTEK
Attığınız tweet çok güldürdü takipçilerinizi… Anneniz kupanın büyük olduğunu görünce kızdı mı?
Annem kazanmamı tabii ki çok istiyor ama büyük kupalardan çok haz etmez. Büyük bir kupa kazandığımda sevinçten sonraki ilk tepkisi “Bunu nereye koyacağız?” oluyor. Hatta bir dönem onların hepsini kolileyerek kilere koymayı bile teklif etmişti ama kabul etmedim. Yine aynı tepkiyi vereceğini biliyordum, kaldı ki eve geldiğimde verdiği tepki bu oldu! Bunun yanında bu kupa bizim için çok değerli. Olimpiyata gideceğimi öğrendiğimizde ikimizde ağlamamıştık ama bu turnuvaya gidebilmem bir de üzerine şampiyon olmam ikimizi de çok duygulandırdı. Bir yıl sonunda korta geri döndüğüm için ikimiz de çok mutluyuz.
Sosyal medyada çok sayıda destekçiniz var.
Beni en çok mutlu eden şey insanların tepkisi oldu. Evet, belki hiçbir zaman futbol kadar ilgi göremeyeceğiz ama bu dünya genelinde böyle zaten. Ben yine de umudumu yitirmiyorum. Bu branşın ve kendi sesimi elimden geldiğince duyurmaya çalışıyorum. Sosyal medyada, özellikle Twitter’da bana bu konuda yardımcı olan çok fazla kişi var. Özellikle Galatasaray taraftarı beni çok destekliyor onların sayesinde binlerce kişiye ulaştım.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.