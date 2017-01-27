Ödünç ayakkabıyla Usaın Bolt doğdu 

16-18 Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda 200 metre koşan Emir İlbasan’a hem destek vermek hem de daha yakından tanımak için yanına gittik. Herkesin bahsettiği gibi yaşıyla görüntüsü pek uyuşmayan atlet İlbasan’ın, ısınmasına ara vererek yanımıza geldiğinde çok yakışıklı ve bir o kadar da mütevazı olduğunu gördük. Ayağımızın uğurlu gelmesini dilediğimiz Emir’i izlemek için yerimizi alırken, antrenörü Adnan Yahşi “Emir’i koşarken izlemek çok zevklidir gözlerinizi alamayacaksınız. Bir de ben diğer antrenörler gibi bağırarak yönlendirme yapmıyorum. Islık çalarak sporcumu yönlendiriyorum” diyerek küçük bir anekdot veriyor. Gözlerimizi alamadan izlediğimiz genç yetenek bir solukta yarışını tamamlayıp yanımıza tekrar geldiğinde hocasından ödünç aldığı ayakkabı ile Türkiye birincisi oluşunu, ailesini ve hayallerini anlattı.

Nasıl başladı atletizme merakınız?

Beden eğitimi dersim en sevdiğim derslerimden. Hocam da beden eğitimi derslerinde hareketleri iyi yaptığımı görünce beni yönlendirdi. Tabii hocamın beni beğenmesine başlarda biraz şaşırmıştım. Babamla konuşup beni atletizme yönlendirmek istediğini anlatmış. Sonra antrenörüm Adnan Hoca’yla tanıştım ve böylece atletizme başlamış oldum.

Yani nasıl bir spor olduğunu bilmiyordunuz?

Futbolu ne kadar biliyorsam atletizmi de o kadar biliyordum. Sonraları içine girdikçe koşmanın çok güzel bir şey olduğunu öğrendim.

Koşmak ne ifade ediyor sizin için?

Hayatın zevki koşmakta diyebilirim. Antrenmanlara gitmediğim zaman sıkılıyorum. Koşarken çok mutluyum. Atletizm yaşamımdan çıksa hayatım anlamsızlaşır gibi geliyor.

Yarış için başlama çizgisine geldiğiniz zaman neler geçiyor aklınızdan?

Tek düşündüğüm şey birincilik... O an aklımdan başka hiçbir şey geçmiyor.

Nasıl motive oluyorsunuz?

Yarışmalarda aldığım dereceler, hocamın ve arkadaşlarımın desteği beni çok motive ediyor.

Ayağınıza giyecek ayakkabınız yokken Türkiye birincisi oldunuz nasıl hissediyorsunuz?

Birincilik beklemiyordum. Yarış bitip öğrenenince “Ben bu işi yapabiliyormuşum” dedim.

Hocanızdan ödünç aldığınız ayakkabı ile koşmak nasıldı?

Durumumuz iyi olmadığı için ailem hemen ayakkabı alamadı. Tam da yarışa gireceğim zaman gelmişti. Antrenörüm bir öğretmen arkadaşının ayakkabısını ödünç istedi benim için. Bir de ayaklarım 46 numara. Kolay bulunabilir bir numara değil. Uzun süre bütün seçmelere, yarışmalara bu ayakkabı ile katıldım. İzmir elemelerinin hepsini o ayakkabı ile kazandım.

Hala o ayakkabılar sizde mi?

Evet hâlâ bende hatta yarışlara giderken yanıma alıyorum. Benim için bir uğur oldu. Hoca da sağ olsun geri istemedi.

Aileniz başarınız için ne düşünüyor?

Babam şoför ve askeri ücretle çalışıyor. Annem ev hanımı. Üç kardeşiz bir ablam ve bir kardeşim var. Onlar çok seviniyor ve destek oluyorlar. Ödülleri ailem için kazanıyorum onlar için koşuyorum. Eve götürdüğümde madalyalarımı iki yaşındaki küçük kardeşim elimden alıyor hemen. Benden daha çok mutlular.

Rakiplerinizle aranız nasıl?

Öncesinde konuşup sohbet ediyoruz hatta sonrasında da tebrik ediyoruz birbirimizi. Rakip olarak görmüyoruz birbirimizi büyük bir çekişme yok aramızda.

Kendinize örnek aldığınız biri var mı?

Henüz çok yolun başındayım ama Usain Bolt’u kendime örnek alıyorum. Zaman buldukça videolarını izliyorum. İleride tanışmayı çok isterim.

Hedefleriniz neler?

Öncelikle milli takıma girmek sonra olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek istiyorum.

Önce başarı gelsin sonra destekleyelim mantığı yanlış

Nasıl keşfettiniz Emir’i?

Aslında Emir benim görev yapmadığım bir okulda öğrenci. Oradaki beden eğitimi dersi öğretmeni Emir’i keşfediyor. Voleybol oynarken iyi sıçradığını görüyor. Sonra bana getirdi yetiştirmem için. Ben Emir’i görünce şaşırdım çünkü yaşıtlarına göre daha uzun ve yapılı bir çocuk. Ailesi ile birlikte gelip doğum raporu getirmelerini istedim. Çünkü yaşıtlarından daha büyük fiziki görünümde olanlara itiraz edebiliyorlar. Sonra çalışmaya başladık.

Neden atletizme yönlendirdiniz?

Emir koşmayı seviyor. Kendisi keyif aldığı ve severek yaptığı için atletizme yönlendirdik. Bir de Emir’i koşarken seyretmek çok keyifli.

Yaşıtlarına göre daha yapılı olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela ayakları

46 numara!

Fiziki yapısı Türk standartlarının üzerinde. Bu yüzden Jamaikalı Usain Bolt ile karşılaştırılıyor. Bu çocuk başka bir ülkede doğmuş olsaydı şu an el üstünde tutuluyor olurdu. Biz de herkes bunu “Ne ile beslemişler” diyerek aşağıya çekmeye çalışıyor. “Doping mi yapmışlar” diyorlar. Emir’in bir çocuk olduğunu unutuyorlar. O da çok üzülüyor ve her yarışmaya bunun baskısıyla katılıyor. Bu kadar şeyden sonra kötü koşarsam millet dalga geçer mi endişesi taşıyor. Bizde ters işleyen bir kural var. Önce başarı gelir sonra destek. Başarı potansiyeli olanı kimse görmez. Herkes önce başarı gelsin sonra yardım edelim mantığında. Bu yanlış çünkü sporcunun farklı beslenmesi gerekiyor ve ekipmanlara ihtiyacı var. Bunlar olunca başarı devam ediyor. Haberlerden sonra çok fazla ayakkabı gönderildi. Teşekkür ederiz ama Emir’in ayakkabı dışında bir bursa ihtiyacı var. Böylesine gelecek vaat eden bir sporcu gerçekten desteklenmeli.

Nasıl bir ailesi var Emir’in?

Ailesi tam destek veriyor. Annesi sevinçten her gün ağlıyor. Bütün ailenin umudu Emir. Çok mütevazi birbirine kenetlenmiş bir aile. Bir baba maaşıyla geçinen aileye Emir zamanı geldiğinde eminim bambaşka bir hayat yaşatacak.