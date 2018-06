Okuduğu ayetle İslam'ın kapısını araladı

Hayatınızda yaşadığınız en büyük kaybınızı ve onun sizde yarattığı büyük boşluğu düşünün. Kimisi bu acıyla beraber kendisini hayattan soyutlarken kimi ise yaşamın manasını araştırarak aşmaya çalışır. Babası, Türkiye’den ilk füze atışını başarı ile gerçekleştiren Binbaşı Özgür Nurcan’ı 17 yaşındayken şehit veren Ayşegül Lanen Nurcan da içindeki ateşi daha fazla araştırarak söndürmeye uğraşmış. Hatta bu araştırmaları sonucunda inançsız bir genç kızdan Müslüman bir kadına dönüşmüş. Küçüklüğünden beri bilime, fiziğe düşkün olan ancak babasının son vasiyetiymiş gibi ‘oku’ dediği kitapla İslam’la tanışan gazeteci, mimar, görüntü yönetmeni ve yazar Ayşegül Lanen Nurcan’dan hayatını ve 18 senede hazırlanan ilk kitabı Açık Kapı Şatahat’ı dinledik.

Sizi İslam’a kavuşturan, dönüm noktanız nedir?

Lisedeyken fizik dersine son derece tutkun bir insandım. Lise son sınıftaydım, aşırı radyasyona maruz kalmasından dolayı babamın rahatsızlığı başladı. Babam hastalığından iki sene önce dini kitapları okumaya, araştırmaya başladı. Tefsirleri, ilmihalleri okudukça bize de anlatıyordu fakat o gençlikle bir kulağımızdan girip, diğerinden çıkıyordu. Daha da ilginci ateist bile değildim. Ateizm de bana göre bir inançtır ve böyle bir kavram benim için ve yaşadığım çevrede önemli bir şey değildi. Yaşadığım çevrede sadece bilime ve gördüğüne inanırsın. O dönemde de metal müzik dinliyoruz, satanist damgası bile yemişizdir ama burada gerçekten ironik bir olay var; şeytana inanmayı bırakın hiç bir şeye inanmıyorduk. Dinlediğimiz müziklerde zaten koyu Hristiyan gruplarındı. Böyle bir dönemde, babam vefat ettikten sonra bana sürekli ‘oku’ dediği bir kitap vardı. Tabi ben durmadan erteliyordum. Babam vefat ettikten sonra çok büyük acı çektim. Ondan sonra da kendimi kitaplara verdim. Bilim kitapları, fizik kitapları okuyordum. Bu dönemde kütüphanemizde gözüme babamın ‘oku’ dediği kitap ilişti. Sanki bir vasiyetmiş gibi ‘bunu okumalıyım’ diyerek başladım. Baktım ki tam benlik! Uzay, kara delikler, uzay bükülmesi gibi gibi... Ama sonunda bir ayet yazıyor. Ben de ‘İnsanları Müslümanlığa çevirmek için nasıl uyduruyorlar’ dedim. Müslüman olmuş Alman bir profesörün yazdığı bir kitaptı.

Kitabın ismi neydi?

Arza Arşa Miraç’tı kitabın ismi. Zaten ilk önyargımı o kapak veriyor. Ama meraktan okursunuz ya öyle. Okurken baktım içerik de güzel. Formüller de doğru. Sonra evdeki Kur’an-ı Kerim mealini açtım. Baktım ayet doğru. Fakat 1400 sene önce özellikle cahiliye devri dediğimiz dönemde öyle bir bilginin bilinmesinin mümkünatı yok. Sonra bir arkadaşımla araştırmaya başladık. Eğer bu ayet doğruysa diğer ayetler de hata var dedik. O sırada şeytan dürtmeye devam ediyor tabii. Bütün dinler tarihini araştırmaya başladık. Cebimizde para da yok öğrenciyiz. Taksim’de mega vizyon vardı. Oraya girip diğer kitapları karıştırırdık. Tabii yayınevlerinden atılan insanlarız. Bu şekilde dinler tarihini, İslam’ı araştırdık ve kabul ettim. Bana göre Allah’ın tek bir dini var. Bu Hristiyanlık olmuş, Musevilik olmuş... Hepsinin özetine bakacak olursak Yaradanın tek bir dini var. Sadece bu dinler zaman içinde indi. İslam ise bugünün tabiriyle söylersek son sürüm. Nasıl ki akıllı telefonlar alıyoruz, son sürüme gidiyoruz. İslam da Yaradanın dininin güncellenmiş son hali.

Peki o dönem çevrenizden nasıl tepkiler aldınız?

Çevrem beni anlamadı. Bununla ilgili şunu anlatabilirim; İbrahim Bin Ethem diye bir zat var. Aynı zamanda Belh şehrinin maliği ve sultanı olan İbrahim Bin Ethem, inanılmaz derecede ava, şatafata düşkün fakat bununla birlikte aşırı derecede Allah’a bağlanmak istiyor. Bazı olaylar geçiyor başından ve sonunda kendini yollara vuruyor Allah’ı bulma adına. Bu yola çıkarken de üzerindeki kıyafetleri sarayın çobanıyla değiştiriyor tanınmamak için. Gel zaman git zaman yıllar sonra İbrahim Bin Ethem Hazretleri oluyor. Hazret olunca İbrahim bin Ethem, ‘Keşke kendimi altın sırmalı kaftanlar içinde gizleseydim. Ha öyle şöhret ha böyle şöhret’ diyor. Bu bağlamda bakınca etraf çok fazla anlamadı tabii beni. Ne kılık kıyafetimde, ne dinlediğim müziklerde hiçbir değişiklik yok.

Sizi Kur’an-ı Kerim’e yaklaştıran başka sebepler neydi?

Özellikle hem bilimsel hem sosyolojik ayetler vardı. Okudukça huzur bulduğum yegâne kaynak olmaya başladı. Arapça öğrendim ama onunda Kur’an-ı Kerim ilmi için tek başına yeterli olmadığını anladım. Ve tasavvufta sır içinde sırları gördüm. Herkes “Babayı, ablayı, enişteyi kaybettin ondan sonra mı İslam’a yöneldin” diyor. Ama öyle değil. Babam ilk vefat ettiğinde arayış içinde değildim. Merak edip araştırma içindeydim. O yüzden insanlara söylüyorum. Ne olursa olsun, inanmadığınız bir kavram da olsa araştırın. Araştırmadan herhangi bir şeyi insanlara dikte etmeye çalışan, İlber Ortaylı hocamızın tabiriyle yarı cahillerden haz etmiyorum. Çünkü henüz ermedim. Erersem onları da seveceğim. Sadece şunu söylüyorum, okuyun. Hem de her şeyi okuyun. İnsanın kalbi ve ruhu doğruyu eninde sonunda sezer. Herkesin doğrusu kendine göre farklıdır. Ama mutlak doğruyu kalp kabul ediyor. Bir de şu var; bizim toplumumuzda ön yargı çok fazla. Karl Marx dediğiniz zaman ateist, materyalist, şöyle böyle... Bir kere Das Kapital’i okuduğunuz zaman aslında dünyadaki düzeni ve sistemi anlarsınız en başta. Darwin’den hiç haz etmiyorum o ayrı bir konu. Evrimsel bir süreç var. Maymundan gelmedik o ayrı. Maymuna doğru gittiğimizi düşünüyorum bu başka bir mesele ama. Bizde kavramları çorba etme huyu var. ‘Bu kesin böyledir’, ‘bu yanlıştır’ gibi düşüncelerle, sadece bu toplum için değil insanlık adına da söylüyorum, hiçbir yere ulaşılamaz. Batı bu nedenle ilerliyor. Her bilgiyi alıyor, sömürüyor, bunu güzelce hayata döküyor. Özgür Demirtaş hocanın çok güzel bir lafı var: “Batı bizi eziyor, güçsüz kalıyoruz’ diyor halk.” Hâlbuki biz güçsüz olduğumuz için Batı bizi eziyor olabilir mi? O yüzden biz güçlü olmalıyız. Bunun için de her şeyi okumalıyız. Bilimi de ön plana koyalım. Biz ne zamanki ilmi ve bilimi bir arada yoğurup bunu topluma geçirirsek o zaman Batı bizi ezemez.