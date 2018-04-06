Okuma kültürü masaya yatırılıyor

Basın Yayın Birliği Derneği ve Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği’nce Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Çalıştayı bugün yapılacak açılış paneli ile başlıyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayşen Gürcan, Milletvekili Mustafa İsen, Süleyman Seyfi Öğün ve Beşir Ayvazoğlu’nun konuşmacı olarak katılacağı panelin moderatörlüğü Prof. Dr. Nabi Avcı tarafından gerçekleştirilecek. Kültür dünyamızın seçkin isimlerinin katılacağı panelden sonra çalıştay başlayacak ve iki gün boyunca katılımcılar okuma kültürünü geliştirmenin yolları üzerine müzakerelerde bulunacak.

Çalıştayda “Kamuoyunda Okuma Kültürünün Geliştirilmesi, STKların Okuma Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Politikaları ve Faaliyet Alanlarının Oluşturulması,i Kamunun Okuma Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Politikalarının Oluşturulması, Öğrencilerin Okuma Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Yapılacak Faaliyetlerin Oluşturulması, Öğretmenlerin ve Eğitim Programlarının Okuma Kültürünün Geliştirilmesi, Dijital, Kütüphaneler ve Okuma Grupları” konuları çerçevesinde oluşturulmuş olan sekiz masada proje sahipleri, müzakereciler ve dinleyiciler eşliğinde müzakereler sürdürülecektir. Çalıştay pazar günü yer alan oturumlar sonrasında kapanış oturumu ile sona erecek.

Çalıştay Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Melike Günyüz, Çalıştay’ın ülkemizde okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik proje ve fikirlerin bir araya getirilmesi; ortak müzakerelerle bu proje ve fikirlerin geliştirilmesi; yeni fikirlerin ortaya çıkarılması açılarından büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor.