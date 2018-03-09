‘OKU’manın tam zamanı

Kitapseverlerin merakla beklediği CNR Kitap Fuarı 10 Mart’ta kapılarını açıyor. CNR EXPO Yeşilköy’de düzenlenecek fuar, 18 Mart tarihine kadar açık kalacak. İstanbul’un merkezinde tüm ulaşım araçlarına yakın bir lokasyonda düzenlenmesi nedeniyle kısa sürede kitapseverlerin tercih sıralamasında ilk sıralara yerleşen CNR Kitap Fuarı, 19 ülke ve Türkiye’den toplam 350’nin üzerinde yayınevini kitapseverlerle buluşturacak. Fuar süresince 1200’ün üzerinde kültür etkinliği gerçekleştirilecek. Fuarın bu yılki ana teması ise “Oku”.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü alan Türk edebiyatının usta ismi Alev Alatlı’nın onur konuğu olacağı fuarda Türk edebiyatının birçok usta ismi de okurlarıyla bir araya gelecek.