‘OKU’manın tam zamanı
Kısa zamanda İstanbul’un en önemli okur yazar buluşmalarından biri haline gelen CNR Kitap Fuarı bugün kapılarını açıyor. Ana teması ‘Oku’ olan fuarın onur konuğu ise Türk edebiyatı ve düşünce hayatının önemli isimlerinden Alev Alatlı.
Kitapseverlerin merakla beklediği CNR Kitap Fuarı 10 Mart’ta kapılarını açıyor. CNR EXPO Yeşilköy’de düzenlenecek fuar, 18 Mart tarihine kadar açık kalacak. İstanbul’un merkezinde tüm ulaşım araçlarına yakın bir lokasyonda düzenlenmesi nedeniyle kısa sürede kitapseverlerin tercih sıralamasında ilk sıralara yerleşen CNR Kitap Fuarı, 19 ülke ve Türkiye’den toplam 350’nin üzerinde yayınevini kitapseverlerle buluşturacak. Fuar süresince 1200’ün üzerinde kültür etkinliği gerçekleştirilecek. Fuarın bu yılki ana teması ise “Oku”.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü alan Türk edebiyatının usta ismi Alev Alatlı’nın onur konuğu olacağı fuarda Türk edebiyatının birçok usta ismi de okurlarıyla bir araya gelecek.
FUARDA KİMLER VAR?
Okurların merakla beklediği hafta haline dönüşen CNR Kitap Fuarı, Alfa, Martı, Doğan Kitap, Timaş, Epsilon, Tübitak, Profil, Beyaz Balina, İz, Kırmızı Kedi, Yeditepe, Ötüken, Edam, Yapı Kredi Yayınları, İş Bankası Yayınları, İnsan, Erdem, Pegasus, Kültür AŞ Yayınları’nın da aralarında bulunduğu yurt içi ve yurt dışından 350 yayınevinin katılımı ile yapılacak.CNR Kitap Fuarı’nda okuyucuları çeşitli sürprizler de bekliyor. İstanbul Valiliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Kültür A.Ş ve KOSGEB tarafından desteklenen fuarda, konferans, kitap tanıtımı, imza günleri, söyleşiler, çocuk etkinlikleri, dinletilerle birlikte 1.200’ün üzerinde kültür etkinliği düzenlenecek.
BİR ŞİİR BİR HAYAT BİR ÇİLE
Bu yıl Üstat Necip Fazıl Kısakürek’in Çile şiirinden yola çıkarak hazırlanan ‘Bir Şiir Bir Hayat Çile’ isimli sergi de fuarda okurlarla buluşacak. Necip Fazıl Kısakürek’in fotoğraflarının yanı sıra, özel eşyalarından bazıları da sergide yer alacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü’nün İbrahim Müteferrika sergisi de fuarın en önemli etkinlikleri arasında yer alacak.
REKOR KATILIM BEKLENİYOR
Kitap Fuarı’nın ilk gününden itibaren yer alacak olan seminerlerde edebiyat, şiir, felsefe, sağlıklı yaşam, sanat, çocuk gelişimi, tarih, gezi, kariyer planlama ve mesleki seçimlerinde arasında olduğu çok sayıda konu başlığı işlenecek. Öğretmenler, öğrenciler, yayıncılar, kitabevleri, kütüphaneciler, tercüme büroları, gazeteciler, yazarlar, editörler, yayınevi, yazar telif ajansları ve okurların hedef ziyaretçi olarak belirlendiği CNR Kitap Fuarı, 25 bin metrekare alanda organize edilecek. 2016 yılında 383 bin 187, 2017 yılında 407 bin 317 okur tarafından ziyaret edilen fuara, bu yıl 450 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.
DÜNYANIN YAYINCISI CNR’DA BULUŞUYOR
Aralarında dünyanın en önemli yayınevlerinden Amerika Birleşik Devletleri’nden New Directions Publishing ve Farrar, Straus & Giroux, Portekiz’den Penguin Random House, Norveç’ten Cappelen Damm, Endonezya’dan Mizan ve Gramedia Publishers ve Brezilya’dan Harpercollins Brasil’in de olduğu, 65 ülkeden 120 yayınevi, 3 gün boyunca CNR Kitap Fuarı’nı ziyaret ederek Türk yayınevleri ile yeni iş bağlantıları kuracak.
ONUR KONUĞU ÜNLÜ EDEBİYATÇI ALEV ALATLI
Kitap Fuarı’nın bu yılki onur konuğu edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü alan Türk edebiyatının usta ismi Alev Alatlı olacak. Söyleşi, sohbet, imza günlerinde sevenleri ile bir araya gelecek olan Alev Alatlı’nın birbirinden değerli kitapları fuarda sergilenecek. Fuara katılan neredeyse her yayınevi de bir yazar etkinliği gerçekleştirecek. Yayınevlerinin düzenleyeceği etkinliklere katılan isimler arasında Canan Karatay, Sinan Akyüz, Furkan Çalışkan gibi isimler bulunuyor.
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