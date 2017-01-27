Otizmli kızını milli sporcu yaptı  

52 yaşındaki Bahar Pançuk Deniz yıllarca obeziteyle mücadele etmiş bir kadın. Otizmli bir de kızı var. Hikayesinin gelişme bölümü biraz dramatik olsa da sonuç mutlu ve coşkulu! Neden mi? Hem kızı hem de kendi sporla birlikte hayatlarında yepyeni bir sayfa açtı da ondan. Doktorlar “Kızınızı hastaneye yatırmaktan başka çare yok” dediğinde bunu reddeden Deniz çözümü kendi buldu: hiperaktivitesi yüzünden kendine zarar veren kızı şimdi hem Türkiye’de hem de yurtdışında başarılar elde eden bir sporcu. Deniz’se ideal kilosuyla birlikte gerçek mutluluğu da keşfetmiş biri. Üstelik şimdi deneyimlerini profesyonel hayatında da kullanıyor, kendi gibi, kızı gibi olanların hayat öykülerini güzelleştirmek için çalışıyor. Gelin hikayeyi Deniz’den öğrenin...

Bahar Pançuk Deniz kimdir?

52 yaşındayım. Kendimi ‘mühendislik eğitimi almış zayıflama odaklı bir yaşam koçu’ diye tanımlıyorum. Spor alt yapım var, ortaokul çağlarımda atletizm, gençliğimde uzun yıllar karate sporu ile ilgilendim, kilolu iken ara verdiğim spora şimdilerde lisanslı sporcu olarak, uzun mesafeler koşarak devam ediyorum. Bir de spor kulübüm var ve onun bünyesinde dezavantajlı guruplarla çalışıyoruz. Obez ve otizmla kişiler gibi...

Hikayeniz ne zaman başladı? Kilo vermeye nasıl karar verdiniz?

61 kiloyken doktora gittim. Klasik listeler, verilen ama sonrasında fazlasıyla geri alınan kilolar... Akapunkturdan, içilen mamalara, diyetisyenlerden, liposuctiona kadar çeşitli denemelerden sonra bir baktım ki 81 kiloyum. Mide balonu koydurdum, çıkarttıktan sonraysa 97 olmuştum! O zaman anladım ki bunun mideyle bir ilgisi yok. Mesele kiloyu korayabilmek.

Kilo verdikten sonra hayatınızda neler değişti?

Hayatımda hiçbir şey değişmedi, ben ve bakış açım değişti. Mutluluk için ihtiyaç duyduğum serotonini şeker ve hamurdan yapay bir şekilde almaktan vazgeçince onu doğal yollarla üretebilmenin yolunu keşfettim. Mutluluk yaptığınız şeylerden duyduğunuz onur kadardır. Bağımlılıklarından kurtulmuş, özgür bir birey oldum.

Otizmli bir kızınız var ve o da sporla ilgileniyor...

Ege, 20 aylıkken ailecek otizmle tanıştık. Hiperaktifti ve büyüdükçe hırçınlaşıyordu. Dokuz yaşından itibaren önce kendine, sonra bizlere zarar vermeye başladı. Artık onu zapt etmekte imkansızdı. ABD’den İsrail’e, Hindistan’a gitmediğimiz yer, aramadığımız çare kalmadı. Gidilen onca doktorun sonunda “Artık yapabileceğimiz bir şey kalmadı, Ege’yi psikiyatri kliniğine yatırmak zorundayız” dediler. Tabii ki bu bir anne için kolay değil. O an Ege’ye özel bir yol bulmam gerektiğini anladım. Hastaneden bir daha geri dönmemek üzere ayrıldım. Tıp ona erişkinlere bile özel reçeteyle kullanılabilen ilaçlar veriyordu. Peki Ege’yi kim anlamaya çalışıyordu? Acaba bütün bu davranışları ile bize ne söylemeye çalışıyordu? Kimse anlamasa da ben anlamalıydım.

Sporcu geçmişimin de etkisiyle sporun bu durumun çözümü olabileceğini düşündüm. Araştırmalarım sonucunda Sapanca Kırkpınar’da Sportizmle ve Bener Erkorur ile tanıştık ve böylece Ege’nin spor hayatı başladı. Ama ‘mış gibi’ değil, gerçekten, günde sekiz saat çalışıyordu. Bunun için tüm düzenimizi değiştirdik.Ve kişiye özel çalışmalarla Ege, altı ayın sonunda masa tenisinde Türkiye ikinciliğini elde etti. Daha sonra yüzme girdi hayatına. Burada da Avrupa şampiyonu ve dünya beşincisi oldu. Biatlon Türkiye şampiyonasında normallerle Türkiye ikincisi olduktan sonra koşmaya devam etmek istediği için son dört senedir atletizmle uğraşıyor. 2014 Avrasya Maratonu’nu normallerle 20 yaş altında birinci, normal kadınlar genel sıralamada sekizinci bitirdi ve otizmli bir birey olarak kırılması güç bir rekora imza attı! Sonrasında 5000 metrede dünya üçüncülüğüne de sahip oldu. O artık milli bir atlet ve hiç ilaç kullanmadan başardı bütün bunları.

Uykusuz geceler yerine başarı var

Özel çocukların spor yapmaları neden önemli?

Bütün otizmlilerde performans sporcusu olmasalar bile rehabilitasyon amaçlı spor şart. Otizmli bir çocuğun eğitiminde çocuğun odaklanmasını sağlamanız gerekiyor. Hiperaktivitesi olan, kendine uyaran vermeye çalışan otizmli bir çocuğu eğitim için masa başına oturtamazsınız. Bu açıdan ele alındığında spor hepsinin altyapısı. Yeteneği ne ise onu keşfetmeli. O yeteneği görebilmeniz için çocuğun önce içindeki uyaranlarını normal seviyeye getirmelisiniz. Bunu yapamazsanız duyduğu rahatsızlıktan dolayı, kendine baskı yaparak, bedenine zarar vermeye başlıyor. Bu sefer de doktorlar sorunu ilaçlarla çözmeye çalışıyor. Ailelerin ise yapacak fazla bir şeyi yok, çünkü insanlar çaresiz. Yine kendi gerçeğim olan Ege’den örnek verecek olursam, Ege okuma yazmayı spordan sonra sökebildi ilköğretimi bitirdi ve spor lisesi sınavlarını 45 kişi arasında 15’inci olarak kazandı. Ayakkabılarını fiyonk yapmayı, bisiklete binmeyi hatta scooter motosiklet kullanabilmeyi, kayak yapmayı öğrendi, evdeki her işi yapabiliyor. Artık odaklanma sorunumuz yok, ilaca ihtiyacımız yok uykusuz geçen geceler yok. Tüm bunlar için otizmli çocukların sporla tanışabilmeleri çok önemli.

POTANSİYELİNİZİN FARKINA VARIN

Beden Mühendisi

Zayıflama Kampı nedir?

Her ay bir hafta yatılı, hem uygulama, hem de eğitim içeren bir program. Sonrası süreçte ise üyelerimizin online sistemle devam etmelerini öneriyorum. Zayıflama Kampı deyince sürüyle koşulduğu zannedilmesin, kişiye özel uygulamalarla kalıcı başarılara giden butik çalışmalar yapıyoruz.

Siz bu konuda eğitim aldınız mı yoksa deneyimlerinizi mi paylaşıyorsunuz?

Evet Yaşam Koçluğu, sağlık ve beslenme koçluğu ve EFT uzman sertifikam var. Ama bunların ne önemi var? Okul sistemi, kalıpları öğrenmek içindir. Ben bu yolculuğun kişiye özel olursa başarılı olabileceğine inanıyorum. Kişi tüm bildiklerinden arınır ve kendi potansiyelini keşfederse o zaman kalıcı olarak başarı kaçınılmazdır.

Şimdi Egedeniz Otizm Gençlik ve Spor Kulübü’ne destek oluyorsunuz...

Başarmanın ve ilk olmanın sorumluluğu vardır; paylaşmak. İşte bu inancımız doğrultusunda, hem zor durumda olan otizmli çocuklara danışmanlık yapıyoruz hem de performans sporcusu olabilecek otizmli çocuklara destek oluyoruz. Bununla beraber tabii ki obezite ile mücadele var. Hiç birimiz karbon kağıdı ile kopyalanmadık, parmak izimizden, damar haritamıza kadar her şeyimiz kişiye özel. Onun için her iki alanda da farkındalık çalışmalarına ve kişiye özel programlar geliştirilmesine çok önem veriyorum.