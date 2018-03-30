Özgürlük gökyüzünde!
Üsküdar Belediyesi Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi’nden adım attığımız anda başka bir dünyada bulduk kendimizi. Dünyanın pek çok yerinden gelen uçurtmaları inceledik, tarihi 15. asra dayanan Türk uçurtmasını dinledik ve en önemlisi çocukluğumuza geri döndük.
- BÜŞRA UĞRAŞ
Hatırlar mısınız, biz küçükken uçurtmalar salınırdı gökyüzünde. Metropol büyüdükçe gökyüzü daraldı sanki. Oysa uçurtma mutluluk, kahkaha, özgürlük, rüzgar, çocukluk demekti.
Uçurtmanın hayatımızdan çıkıp gitmesini istemeyen İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci Aköz, bu konuda çok değerli çalışmalar yapıyor. Çocukluğu Üsküdar’da geçen Aköz profesyonel bir uçurtma ustası. Çocuk yaşta tanıdığı uçurtmayı bir oyuncaktan ziyade kültür olarak tanımlayan Aköz, bugün Türkiye’de uluslararası uçurtma festivalleri düzenlenmesine vesile olan Türkiye’nin tek uçurtma müzesini kuran kişi. Aköz’le geleneksel uçurtmamız hakkında sohbet ettik, dünyadan örnekleri inceledik.
İSTANBUL YEDİ ÜSKÜDAR SEKİZ TEPELİDİR
“İstanbul yedi tepelidir Üsküdar ise sekiz” diyen Aköz “Toygar tepesinin çocuğuyum ben. O dönemin çocukları için tepe demek uçurtma uçuracak alan demek. Uçurtma, sokak oyunları kültürümüzün en önemli oyuncağı idi. 1980 yılında uçurtma yapıp satmaya başladım. ‘83 yılında bir gazetenin Çamlıca’da düzenlediği uçurtma bayramına katıldım ve iki metre 20 santim boyunda bir uçurtma ile birinci oldum. O gün benim için çıkış noktasıydı. Bu işin düzenli olması gerektiğini düşündüm 84 yılında ilk uçurtma yarışmasını düzenledim, 86’da Uçurtmacılar Birliği’ni, 10 yıl sonra Uçurtmacılar Derneği’ni kurdum. Bu süreçte Türkiye’de yüzlerce uçurtma festivali düzenledik. 2005 yılında da Uçurtma Müzesi ve Uçurtma Kütüphanesi açıldı” sözleriyle yaptığı çalışmaları özetliyor. Pek çok okulda uçurtma üzerine ders veren Aköz’ün önerisi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı uçurtmayı müfredata almış.
UÇURTMALARIN OSMANLI’DAKİ GEÇMİŞİ 15. YÜZYILA DAYANIR. DİĞER ÜLKELERİN KOMPLİKE TASARIMLARININ AKSİNE TÜRK UÇURTMALARI SON DERECE DÜZ VE BASİTTİR.
21-22 Nisan’da Maltepe Sahilinde 6’ncısı düzenlenecek Uluslararası Uçurtma Festivali’ni kaçırmayın!
İHA’LARIN İŞİNİ UÇURTMALAR YAPIYORDU
Zeytin Dalı Harekatı’nda Mehmetçiğin havadaki gözü olan İnsansız Hava Araçları (İHA), ordumuzun elde ettiği başarıda büyük rol oynuyor. Peki bir zamanlar, İHA’ların yaptığı düşman gözetleme ve hedef belirleme işini uçurtmaların yaptığını biliyor muydunuz? 1890’ların sonunda Güney Afrika’daki Boer Savaşı’nda büyük uçurtmalar, savaş meydanı üzerinden düşmanları gözetlemek amacıyla kullanılmıştı. 1898 İspanyol- Amerikan savaşı sırasında Onbaşı William Eddy, uçurtmaları kullanarak İspanyol ordusunun havadan yüzlerce fotoğrafını çekti. Onun çektiği bu fotoğraflar, Amerikan ordusuna düşmanın yeri ve gücü konusunda önemli bilgiler sağladı. I. ve II. Dünya Savaşı ile Vietnam Savaşı sonlarına doğru uçurtmalar gözetleme ve haberleşme amaçlı kullanıldı. Hatta İngiliz, Fransız, İtalyan ve Rus ordularının hepsinde düşman gözlemleri ve sinyalleri için uçurtma birimleri vardı. Milattan önce 500 yılında Çin hükümdarı uçurtmayı askerlerine sinyal göndermek için kullanıyordu. Askerler sarayın üzerinde uçurtmayı görünce yaklaşan düşmanlara karşı savunmaya geçiyorlardı.
İHA’LAR VE GELİŞMİŞ KEŞİF UÇAKLARININ OLMADIĞI DÖNEMLERDE ASKERİ GÖZETLEME GÖREVİNİ UÇURTMALAR YAPIYORDU.
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