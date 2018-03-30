Özgürlük gökyüzünde!

Hatırlar mısınız, biz küçükken uçurtmalar salınırdı gökyüzünde. Metropol büyüdükçe gökyüzü daraldı sanki. Oysa uçurtma mutluluk, kahkaha, özgürlük, rüzgar, çocukluk demekti.

Uçurtmanın hayatımızdan çıkıp gitmesini istemeyen İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci Aköz, bu konuda çok değerli çalışmalar yapıyor. Çocukluğu Üsküdar’da geçen Aköz profesyonel bir uçurtma ustası. Çocuk yaşta tanıdığı uçurtmayı bir oyuncaktan ziyade kültür olarak tanımlayan Aköz, bugün Türkiye’de uluslararası uçurtma festivalleri düzenlenmesine vesile olan Türkiye’nin tek uçurtma müzesini kuran kişi. Aköz’le geleneksel uçurtmamız hakkında sohbet ettik, dünyadan örnekleri inceledik.

İSTANBUL YEDİ ÜSKÜDAR SEKİZ TEPELİDİR

“İstanbul yedi tepelidir Üsküdar ise sekiz” diyen Aköz “Toygar tepesinin çocuğuyum ben. O dönemin çocukları için tepe demek uçurtma uçuracak alan demek. Uçurtma, sokak oyunları kültürümüzün en önemli oyuncağı idi. 1980 yılında uçurtma yapıp satmaya başladım. ‘83 yılında bir gazetenin Çamlıca’da düzenlediği uçurtma bayramına katıldım ve iki metre 20 santim boyunda bir uçurtma ile birinci oldum. O gün benim için çıkış noktasıydı. Bu işin düzenli olması gerektiğini düşündüm 84 yılında ilk uçurtma yarışmasını düzenledim, 86’da Uçurtmacılar Birliği’ni, 10 yıl sonra Uçurtmacılar Derneği’ni kurdum. Bu süreçte Türkiye’de yüzlerce uçurtma festivali düzenledik. 2005 yılında da Uçurtma Müzesi ve Uçurtma Kütüphanesi açıldı” sözleriyle yaptığı çalışmaları özetliyor. Pek çok okulda uçurtma üzerine ders veren Aköz’ün önerisi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı uçurtmayı müfredata almış.