Palm yağında kanser şüphesi  

Gıdadaki yeni tartışma konusu Avrupa Birliği Gıda Otoritesi olarak bilinen Avrupa Gıda Standartları Ajansı’nın 2016’da yayınladığı rapor ile başladı. Uzun zamandır tartışılan bu konuyla ilgili dünyaca ünlü Nutella markasının bu yağı kullandığı ortaya atıldı. İtalya hükümetinin de bu ürünü raflardan kaldırdığını duyunca akıllarda birçok soru kaldı. En son yapılan açıklama da ise böyle bir şey olmadığını söyleyen marka, üretimine devam ettiğini bildirdi. Peki ama palm yağı gerçekten kanser riski taşıyor mu? Sorularımızın cevabını İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bölümü Prof. Dr. Osman Erk ile konuştuk.

Palm yağı nedir?

Palm bitkisi Afrika ve Güneydoğu Asya’da bol miktarda yetiştirilen bir meyve çekirdeği. Çekirdeğin içerisinde yüzde 50 doymuş yağ, yüzde 40 tekli doymuş yağ, yüzde 10 çoklu doymuş yağ, bol miktarda E vitamini ve karotenoid adı verilen antioksidanlar mevcut. E vitamini ve karotenoidler sağlık açısından çok yararlı etkileri olan, antikanserojen etkiye sahip bileşikler. Bunların içinde beta karoten en yararlılarından biri ve yağa kendine has kırmızı rengini verir. Bu özellikleri nedeniyle aslında palm çekirdeği sağlığa yararlı bir meyve. Fakat çekirdeğin doğal bütünlüğü bozulup, işleme ve ısıya maruz bırakıldığı zaman yararlı olan vitamin ve antioksidanlar ortadan kalkar. Renk ve koku gidermek için 200°C’nin üzerinde ısıya maruz kaldığında yararlı yağ asidi molekülleri sağlığa zararlı trans yağ ve lipid peroksit adı verilen zararlı bileşiklere dönüşmekte.

Dünyada en çok tüketilen fındık kreması ile gündeme gelen bu yağın zararları neler?

Tüm besinsel yağlar aynı miktarda kalori içerirler ama vücutta farklı farklı etki yaparlar. Trans yağlar ve bazı tür doymuş yağlar kalp damar sistemine ve bağışıklık sistemine en fazla zarar veren yağlar. Fazla miktarda omega 6 içeren bitkisel yağlar en dayanıksız yağ moleküllerinden oluşur. Bu yağ molekülleri ısıtıldığı zaman zarar görür ve insan için toksik hale geçer. Isı ve kimyasal işlemler sonucu trans yağlar ve serbest radikaller ortaya çıkar. İnsan yapısı trans yağlara yabancıdır.

Gıdadaki etkisinin aksine cildi koruduğu söyleniyor...

Doğal palmiye bitkisinin içinde bulunan bol miktarda E vitamini ve beta karoten nedeniyle antikanserojen etki göstermesi mümkün. Yağlar ısıtıldığı zaman vitamin, mineral ve antioksidanların çoğu ortadan kalkar. Zararlı tarım ilaçlarının kalıntılarının bu yağlarda bulunması mümkün. Isıtılmak yerine kimyasal çözücüler kullanıldığı zaman yine kalıntılar yağa eklenir ve yağ toksik hale gelir.

TÜM RAFİNE YAĞLARDAN UZAK DURUN!

Zararlı ve işlenmiş yağlar diyetten büyük ölçüde çıkarılmalı. Kızartma yağlarından, kızartılmış yiyeceklerden sakınılmalı. Rafine edilmiş, yüksek ısılarda işlenmiş yağlardan ve her türlü yiyecekten uzak durulmalıdır. Yağ kaynakları doğal, işlenmemiş, ısıtılmamış ve kimyasallara maruz kalmamış olmalıdır. Günlük yağ ihtiyacını doğal ve bütün besinlerden sağlamak mümkün. İster soğuk sıkım, ister sıcak sıkım olsun her türlü rafine yağdan uzak durmaya çalışılmalı.

KAHVALTIDA BİLE KANSER RİSKİ VAR

Her türlü işlenmiş, ambalajlı üründe bu tür yağların bulunması mümkün. Fırın ve pastane ürünleri, ketçap ve mayonez, kahvaltılık soslar, patates cipsleri, şarküteri ürünleri, dondurmalar, humus, hazır çorbalar, pizzalar, kahvaltılık gevrekler, bisküviler gibi ürünlerde bu yağın bulunması mümkün.

İŞLENMİŞ YAĞLARA DİKKAT EDİN!

Çok fazla ve yanlış yağ tüketiyoruz. Bütünlüğü bozulmamış, işlenmemiş, ısıya maruz bırakılmamış tohum, çekirdek ve sebzelerin yağları sağlığa yararlı. Yağların dejenerasyonu ile obezite, şeker hastalığı, kalp damar hastalıkları, kanser gibi hastalıklar ortaya çıkmakta. Sadece palm yağı değil, işlenmiş süpermarket yağlarının çoğu aynı şekilde zararlı. Çiğ ay çekirdeği, kabak çekirdeği, kuruyemişler, zeytin, avokado gibi kaynaklara yönelmeli.