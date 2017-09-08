Pamuklu şallar in saten out
Dış görünümündeki en dikkat çeken öğelerden biri de eşarp. Sosyal medyanın da etkisiyle gün geçtikçe çeşitlenen bağlama biçimleri bitrbirinden farklı tarzlarda çıkıyor karşımıza. Öyle ki pamuklu şallar trend olurken satenler demode bir görünüm oluşturuyor. Hızla değişen bağlama trendlerini mercek altına aldık.
- Bahar Erdoğan
İslam dinin örtünme anlayışının bir parçası olan başörtüsü, toplumların örflerine, ülkeler ve bölgelere göre farklılık gösteriyordu. Dünya küçüldü, muhafazakar modanın sınırları genişledi, herkes trendlerden haberdar oldu. Özellikle gençler arasında trend bağlama şekilleri artık çok yaygın. Örneğin Asya kültürüne ait başörtüsü bağlama biçimi ülkemizde seviliyor ve kullanılıyor. Gelin geçmişten günümüze değişen eşarp bağlama stillerine, son zamanların gözde trendlerine, püf noktalarına ve Moda ve Marka Danışmanı Büşra Erdoğan Toraman ile yakından bir bakalım.
Başörtüsü bağlama şekilleri geçmişten günümüze büyük bir değişim geçirdi diyebilir miyiz?
Başörtülü genç nüfusun çalışma hayatına daha fazla katılımı, sosyal hayatta daha fazla yer alması ve günümüz temposuna adapte olma çabası gibi faktörler, başörtüsü bağlama şekillerini değiştirdi. Önceleri çoğunlukla annelerimizin geniş şekilde bağladığı ipekli, desenli eşarplarının yerini, daha minimal desenlerdeki, hatta çoğunlukla düz renkte, hemen her parçayla kombinlenebilen ipekli şallar aldı. Dikdörtgen şalları farklı modellerde bağlayabilme lüksü, hızlı yaşam temposu içinde büyük bir kolaylıktı.
Eskiden başörtüsünün içine yüksek ve gösterişli topuz yapılırdı. Şimdi pek tercih edilmiyor neden?
Devasa topuzların biraz demode kaldığını söyleyebilirim. Önceleri başörtünüzün muntazam duruşu, topuzun büyüklüğü ile ölçülüyordu. Hatta topuzunu büyük yapmak için, iç kısma farklı materyaller koyanlar bile vardı. Fakat günümüz genç kuşağı daha rafine ve sade görünümleri tercih etmeye başladıktan sonra, bu devasa topuzları da terk etti.
O zaman devasa topuzlu başörtü bağlama biçimi yerini Asya tarzına bıraktı diyebilir miyiz?
Asya giyim kültüründe en dikkat çeken nokta, kadınların başörtüleriyle hayatın her alanında çekinmeden ve kolaylıkla yer almaları. Başörtülerini kendilerine rahatsızlık vermeyecek pratik bir şekilde bağlamayı tercih ediyorlar. Bu kolay bağlama şekli ülkemizde de benimsendi. Örneğin Arap stili ya dolama özellikle 15-20 yaş grubunun favorisi. Bunun yanında Orta Doğu ya da Güney Asya’daki sıcak iklim kuşağındaki pamuklu şallar da son iki yıldır, Türkiye’de çok revaçta.
Bir de son zamanlarda başörtüsü bağlama biçimlerinde moda bloggerları yön veriyor…
Büyük kitlelere ulaşan bloggerlar, tasarımcılar, influencer‘lar giyim tarzları ile takipçilerini yönlendirebiliyorlar. Örneğin Arap stili şal bağlama, sosyal medya ile hayatımıza girdi.
Bağlama biçimlerinde yaş, renk gibi faktörlerin etkisi ne kadar?
Her yaşın benimsediği bir giyinme şekli var. Yaşımız, mesleğimiz ve konumumuz belirleyici faktör. Orta yaş grubunda ağır ve klasik eşarplar tercih edilirken, genç kesim daha dinamik duran desenli ve pamuklu şal modellerini tercih ediyor. Mesela orta yaş grubunda bir avukat ya da öğretmen için başörtü tercihi çok dikkat çekmeyen düz renk ve arkadan bağlanmış bir eşarp olabiliyor. Lise ya da üniversiteliler ise canlı renkler, spor şekillerde bağlanmış şallara yöneliyor.
Sımsıkı bağlanan eşarplar 90’lı yıllarda kaldı
Renk paletinizde lacivert, gri melanjin yanı sıra kahverengi, bordo ve pastel sarı gibi renkleri de kullanabilirsiniz. Unutmadan hatırlatalım artık sımsıkı bağlanan eşarplar 90’lı yıllarda kaldı. Boyun kısmınızı açıkta bırakmayacak şekilde iğne ile tutturduğunuz eşarbınızı arkadan bağlarken çok sıkmadan hafif gevşek bırakın.
Eşarp uçlarını sivriltmeyin
Şallarda mecbur kalarak yaptığımız sivri uçlar eşarplarda tam anlamıyla fiyasko. Şal ve eşarbın olağan geometrik şeklinden farklı şekillere sokuluyor olması iğreti bir görünüm veriyor. Özellikle bu sivriliği vermek için kullanılan iğneler estetiği katlediyor.
Gençlerin favorisi
İslam dininde kız çocukları buluğ çağı (ergenlik dönemi) ile başörtüsü bağlama dönemine de girmiş oluyor. Bu yaş grubunda başörtüsü bağlama alışkanlığına henüz yeni başlayan gençler pratik ve pamuklu eşarp ya da şallar tercih ediyor. Eğer ipek eşarp tercih edilecekse twill ipek eşarp da kaygan olmayan sert kumaşıyla gençler için doğru bir tercih olacaktır. Pamuklu şalları nasıl bağlayacağım diye ise düşünmeyin… İkiye katlayıp başınıza aldığınız şalla, boynunuzun arkasından tek bir düğüm atın ve bırakın!
Hijab bağlamayı abartmayın
Eşarp ve şalları bağlarken son zamanlarda oldukça popüler olan hijab bağlama stilleri, abartıldığında ‘düğüne gidiyormuş’ havası oluşturuyor. Şalların olabildiğince şekilli ve kat kat yapılması, sade bir bağlayıştan ötedeki bağlama stilleri, ne muhafazakarlığın sadeliğine ne de yeni moda akımının minimal haline uymuyor.
Bonenin rengini dikkatli seçin
Bir şal ve ipek eşarbın kıyafetinizle tam bir uyum içinde olması için bone seçiminde titizlik göstermek şart. İpek boneleri tarihin tozlu raflarına kaldırabilirsiniz. Bone seçiminizde özellikle penye olanları tercih etmelisiniz. Mümkün olduğunca da eşarp ve şalı doğru örtme biçimi ile bonenin en asgari görünmesi de en ideali. Bone kullanımında bir diğer önemli nokta ise renk seçimi. Sarı bir gömlek ve siyah bir şal seçmişseniz asla sarı bir bone seçmemelisiniz. Böyle bir kombinde seçeceğiniz tek renk siyah olmalı. Kısaca boneleri eşarptan, şaldan farklı ya da çok belli olabilecek zıt bir renkte seçilmeli. Renkli bonelerin de çok eskilerde kaldığını söyleyebiliriz.
Gelişi güzel dolayın
Sonbahar geldi çattı! Bu mevsimin vazgeçilmezi olan yün karışımlı parçalar bu yılda çok trend. Bu parçaların üzerine ipek eşarp ya da şal yerine pamuklu, pamuk karışımlı ya da yün şal tercih edebilirsiniz. Hatta şalınızı gelişi güzel şekilde boynunuza dolayın ve çıkın!
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