Pamuklu şallar in saten out

İslam dinin örtünme anlayışının bir parçası olan başörtüsü, toplumların örflerine, ülkeler ve bölgelere göre farklılık gösteriyordu. Dünya küçüldü, muhafazakar modanın sınırları genişledi, herkes trendlerden haberdar oldu. Özellikle gençler arasında trend bağlama şekilleri artık çok yaygın. Örneğin Asya kültürüne ait başörtüsü bağlama biçimi ülkemizde seviliyor ve kullanılıyor. Gelin geçmişten günümüze değişen eşarp bağlama stillerine, son zamanların gözde trendlerine, püf noktalarına ve Moda ve Marka Danışmanı Büşra Erdoğan Toraman ile yakından bir bakalım.

Başörtüsü bağlama şekilleri geçmişten günümüze büyük bir değişim geçirdi diyebilir miyiz?

Başörtülü genç nüfusun çalışma hayatına daha fazla katılımı, sosyal hayatta daha fazla yer alması ve günümüz temposuna adapte olma çabası gibi faktörler, başörtüsü bağlama şekillerini değiştirdi. Önceleri çoğunlukla annelerimizin geniş şekilde bağladığı ipekli, desenli eşarplarının yerini, daha minimal desenlerdeki, hatta çoğunlukla düz renkte, hemen her parçayla kombinlenebilen ipekli şallar aldı. Dikdörtgen şalları farklı modellerde bağlayabilme lüksü, hızlı yaşam temposu içinde büyük bir kolaylıktı.

Eskiden başörtüsünün içine yüksek ve gösterişli topuz yapılırdı. Şimdi pek tercih edilmiyor neden?

Devasa topuzların biraz demode kaldığını söyleyebilirim. Önceleri başörtünüzün muntazam duruşu, topuzun büyüklüğü ile ölçülüyordu. Hatta topuzunu büyük yapmak için, iç kısma farklı materyaller koyanlar bile vardı. Fakat günümüz genç kuşağı daha rafine ve sade görünümleri tercih etmeye başladıktan sonra, bu devasa topuzları da terk etti.

O zaman devasa topuzlu başörtü bağlama biçimi yerini Asya tarzına bıraktı diyebilir miyiz?

Asya giyim kültüründe en dikkat çeken nokta, kadınların başörtüleriyle hayatın her alanında çekinmeden ve kolaylıkla yer almaları. Başörtülerini kendilerine rahatsızlık vermeyecek pratik bir şekilde bağlamayı tercih ediyorlar. Bu kolay bağlama şekli ülkemizde de benimsendi. Örneğin Arap stili ya dolama özellikle 15-20 yaş grubunun favorisi. Bunun yanında Orta Doğu ya da Güney Asya’daki sıcak iklim kuşağındaki pamuklu şallar da son iki yıldır, Türkiye’de çok revaçta.

Bir de son zamanlarda başörtüsü bağlama biçimlerinde moda bloggerları yön veriyor…

Büyük kitlelere ulaşan bloggerlar, tasarımcılar, influencer‘lar giyim tarzları ile takipçilerini yönlendirebiliyorlar. Örneğin Arap stili şal bağlama, sosyal medya ile hayatımıza girdi.

Bağlama biçimlerinde yaş, renk gibi faktörlerin etkisi ne kadar?

Her yaşın benimsediği bir giyinme şekli var. Yaşımız, mesleğimiz ve konumumuz belirleyici faktör. Orta yaş grubunda ağır ve klasik eşarplar tercih edilirken, genç kesim daha dinamik duran desenli ve pamuklu şal modellerini tercih ediyor. Mesela orta yaş grubunda bir avukat ya da öğretmen için başörtü tercihi çok dikkat çekmeyen düz renk ve arkadan bağlanmış bir eşarp olabiliyor. Lise ya da üniversiteliler ise canlı renkler, spor şekillerde bağlanmış şallara yöneliyor.

Sımsıkı bağlanan eşarplar 90’lı yıllarda kaldı