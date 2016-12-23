Pera’nın hikayesini Süer’den dinleyin

Özlem Süer House’da düzenlenen “Wed’ Stories” etkinliğinde oyuncu Sedef Şahin, manken Melis Hacic ve moda dünyasına yön veren ünlü trendsetterlar hem moda-trendler-saç-makyaj deneyimlerini, hem de gelin olma hayallerini Özlem Süer House’da paylaştılar.Blogları ve sosyal medyadaki hesaplarıyla binlerce modasever tarafından takip edilen influencerlar, Özlem Süer’in yeni gelinlik koleksiyonu Özlem Süer White 2017’nin en ihtişamlı gelinliklerini giydiler. Etkinlikte en dikkat çeken öğelerden biri de orkideler süslemeler ve Özlem Süer House bahçesinde bekleyen 1947 model Mercury gelin arabasıydı. Özlem Süer’in gelinlik koleksiyonundan ihtişamlı gelinlikleri bedenlerine uygun olarak seçen ünlülere yapılan styling ile süreç başladı. Saç ve makyaj uygulamalarını Sabit Akkaya ekibi yaparken, Berkay Gülüm’ün çektiği fotoğraflar imza atıldı.

İlk Show Katar’daydı

Özlem Süer White İlkbahar-Yaz 2017 Koleksiyonu’ Blanche de Pera İstanbul’un tarihiyle ön plana çıkan bölgelerinden biri olan Pera’nın ruhuna ve ihtişamına şahit olduğumuz Pera Palace’ın geçmiş ve gelecek arasındaki bağlarından yola çıkarak hazırlandı. Koleksiyonunda üç ana tema öne çıkıyor: Royalromantic, Hollywood Tribe, Victorianpurity. Bu koleksiyonunun ilk defilesini Katar Doha’da gerçekleştiren modacı Özlem Süer, Türkiye’yi 2016 Dünya Güzellik Yarışması Miss World’de temsil eden Miss Turkey Güzellik Kraliçesi Buse İskenderoğlu’nun Sait Halim Paşa’da giydiği ikinci çekimin ardından şimdi de ünlü Sedef Şahin ve sosyal medyanın önde gelen isimlerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.