PKK cami yakıyor Avrupa göz yumuyor

ALMANYA DEMOKRASİ SINAVINDA SINIFTA KALIYOR

Mehmetçiğin Afrin’de Zeytin Dalı Operasyonu’na başladığı 20 Ocak tarihinden bu yana PKK/PYD/YPG terör örgütü yandaşları Almanya’da 57 Türk cami ve sivil toplum kuruluşuna saldırı düzenledi. Örgütler saldırı öncesi ve sonrası sosyal medyada paylaşım yapıp, acılarla dalga geçerken Alman hükümeti ve medyası ise adeta olayları görmezden geliyor. Düşünce ve inanç özgürlüğünü bir kenara bırakın can güvenliğinden endişe eden Avrupalı Türkler ne düşünüyor? Olayların boyutu nedir? Almanya’daki gelişmeleri Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Başkanı Zafer Sırakaya anlattı.

- Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin gündeminde neler var?

Üç buçuk milyonu Almanya’da olmak üzere Avrupa genelinde altı milyona yakın Türk toplumu nüfusu var. Bu toplumun hem yaşadığı ülkelerle hem de Türkiye ile ilgili beklentileri söz konusu. Özellikle son dönemde İslamafobianın, yabancı düşmanlığının, ırkçılığın, ayrımcılığın zirve yaptığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği 16 ülkenin toplam 38 bölgesinde 148 şubesiyle hizmet veriyor. Çalışmalarımızı dört temel dinamik üzerine kurduk: Birincisi, bir aidiyet bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Ülkemizle, kendi kültürümüz ve medeniyetimizle olan bağı devam ettirmek bizim olmazsa olmazımız. İkincisi, çok kültürlü ve çok dilli bir Avrupa kültürünün olması gerektiğine inanıyoruz. Üçüncüsü, yaşamış olduğumuz ülkenin her katmanında var olmak istiyoruz. Avrupa’ya gelen birinci nesil işçi statüsündeyken bugün işveren konumunda ve Avrupa ekonomisine ciddi katma değer veren bir sürece doğru evrilmiş durumdayız. Dördüncüsü de bütün bu çalışmaları yaparken siyasi katılıma teşvik etmek. Dolayısıyla siyasetin içinde olan ve bunun içinde kendi beklentilerini aktarabilen bireyler olmamız gerekiyor.

- İslamafobia’nın gün geçtikçe arttığı bir gerçek. Neler oluyor, orada nasıl bir ruh hali var?

Yapılan araştırmalara göre Almanya başta olmak üzere Avrupa toplumunun yüzde 57’si İslam’ı bir tehlike olarak gördüğünü ifade ediyor. Yüzde 61’i İslam’ın Batı’yla uyumlu olmadığı savunuyor. Yüzde 25’lik bir kesim Müslümanlardan dolayı kendini yaşadığı ülkede yabancı hissettiğini söylüyor. Bu oranlar 40 ve üzeri yaş gurubunda ve Müslümanların hiç yaşamadığı yerlerde çok daha yüksek. Yani aslında cehalet düşmanlığı da beraberinde getiriyor. Pegida eylemlerinin başlamış olduğu Doğu eyaletlerinde İslam düşmanlığının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Ancak orada neredeyse hiç Müslüman yaşamıyor. Müslümanlarla iç içe olanlar ya da okuyup araştıran gençler durumu daha doğru biçimde değerlendirebiliyor. İkincisi kamuoyunda yanlış bir algı var; popülizm son dönemde siyasetçilerin sıkça başvurduğu bir metot. Topluma korku pompalanmaya çalışılıyor. Bu korku üzerinden bir oy devşirme gayreti var; düşman göstererek kimlik edinme gayreti. Bunlar hastalıklı kimlikler. İlginçtir 10 milyon nüfusu olan Çekya’da 10 bin Müslüman yaşıyor. Ancak yüzde 10.6 oy alan siyasi parti ‘Çekya’yı İslamlaştırmayacağız’ diye bir söylemle ortaya çıkıyor. 0.1’lik bir nüfus nasıl bir tehdit oluşturabilir ki? Korku pompalamasına siyasiler alet oluyor, medya ise kör, sağır ve dilsizi oynuyor. Bunu son dönemlerdeki olaylarla daha net görüyoruz.

- Afrin’de gerçekleşen Zeytin Dalı Operasyonu ile birlikte Türk düşmanlığı da şiddetini arttırdı.

Operasyonun başladığı 20 Ocak itibari ile toplam 57 Türk cami ve sivil toplum kuruluşuna saldırı düzenlendi. Alman medyası bu saldırıları verirken çok ilginçtir ki ‘Türk kurumlarına yapılan saldırı’ olarak adlandırıyor. Kurum dediği aslında cami. Siz bir ibadethaneyi ‘kurum’ olarak adlandırırsanız gereken hassasiyeti topluma aktarmış olmazsınız. Sinagoga yapılmış bir saldırıya verdiğiniz tepki ile camiye yapılan saldırıya verilen tepki arasında bir ayrışmaya gidiyorsanız, özellikle Avrupa Birliği’nin temellerinden biri olan inanç özgürlüğüne karşı çifte standart uygulamış olursunuz. Avrupa, düşünce ve inanç özgürlüğü ile akla geliyor. Ama Avrupalı Türk Demokratlar Birliği olarak biz son bir buçuk yılda 3 kez saldırıya uğradık. Tek bir fail yakalanmadı. Yine anayasa tarafından teminat altına alınan din özgürlüğünün olduğu bir ülkede camiler yakılıyor. Ancak bugüne kadar yakalanan tek bir fail bile yok. Öyle ki bu failler saldırı düzenlemeden önce sosyal medya üzerinden yapacakları eylemleri ilan ediyorlar. ‘Yakacağız’ dedikleri yeri gidip yakıyorlar, ertesi gün nasıl yaktıklarının videolarını internete koyuyorlar ama yakalanamıyorlar. Alman yetkililer ‘Gerekli çalışmalar yapılıyor ancak şu ana kadar bir gelişme yok’ diye açıklama yapıyor. Olayın trajikomik bir yanı daha var; bu insanlar ertesi gün bir başka isimle, PKK/PYD/YPG terör örgütüne ait olduğu bilinen, Alman Anayasa Koruma Teşkilatı tarafından da terör örgütü olarak belirtilmiş ya da terör örgütleriyle olan bağlantısı kanıtlanmış başka kurumlar kanalıyla sokağa iniyorlar. Demokratik bir gösteri yaptıklarını iddia ederek demokrasinin nimetlerinden sonuna kadar faydalanıyorlar. Burada, düşünce ve din özgürlüğünün bu terör örgütleri tarafından engellendiği bir ortam var. Öte yandan bu örgütler Türklerin can ve mal güvenliğini de tehdit ediyorlar.

Bugün PKK terör örgütü nasıl Suriye’de DEAŞ, Esat Rejimi ile beraber hareket etmekten çekinmiyorsa burada da aşırı sağcı ve ırkçı, Neonazi terör örgütü NSU gibi camilere saldırmaktan çekinmiyor. Bunlara karşı Avrupa Birliği’nin çok daha sert önlemler alması gerekiyor. Zira bu önemler alınmazsa insanımızın ciddi anlamda tehdit altında olduğunu söyleyebiliriz.

Avrupalı siyasetçiler topluma Müslümanlar üzerinden korku pompalıyor. Bu korku üzerinden oy devşirmeye çalışıyor.