Özgür Alter: Popçular bile artık arabesk söylüyor

Müziğe olan ilginiz nasıl başladı?

Müzikle ilk olarak Van’da tanıştım. Beş veya altı yaşlarındaydım eski bir plak çalarımız vardı. Annem Trt radyosunu açıp ev işleriyle uğraşırken ben de frekansları karıştırıp Arapça müzikler bulurdum ve çok hoşuma giderdi. Sonra İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses gibi ustaları dinledikçe şarkı söylemeyi sevdim. Her zaman söylerim böyle üstatları dinleyerek büyümek bizim jenerasyon için büyük bir nimet.

Repertuvar’ albümünüzden sonra yeni bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Uzunca bir ara oldu…

Yeni bir albüm hazırlığı içindeyiz. Yine bana ait şarkılar olacak ama ustaların okuduğu eski güzel şarkılarla harmanlanmış bir albüm düşünüyoruz. Güzel sürprizler yakın İnşallah. Ama ‘Repertuar’ albümünün bendeki değeri çok ayrı. O albümünün zaman geçtikçe daha da olgunlaşıp güzel tepkiler aldığını görüyorum.

Van, Kayseri, Kırşehir, Antalya’da çalışıp yaşamanıza rağmen sadece Van’a şarkı yaptınız neden?

Aslında birçok yöreden sözü müziği bana ait olan eserim var. Bu albümde Van şarkısının olmasının sebebi uzun zamandır gurbetin verdiği bir hasretin içimde olması diyebiliriz. Hazırlığında olduğumuz albümde sözü müziği bana ait bir Karadeniz türküsü de olacak. Sırasıyla inşallah tüm yörelerden esintilerle dinleyicimin karşısına çıkacağım.

Arabesk müzik yapan biri olarak sizce arabeskçiler hak ettiği değeri görüyor mu?

Arabesk en parlak dönemini yaşıyor. Popçularda artık arabesk şarkılar okuyor bu bence çok özel ve güzel bir durum. İyi okuyanların hak ettikleri yerde olduğunu düşünüyorum. Arabesk Türk müziğinde çok önemli bir yerde ve müzik devam ettikçe de öyle kalacak.

Türkiye’deki müzik sektörü kaygan bir zemine sahip. Kalıcı olmak için neler yapıyorsunuz?

Kalıcı olmak için üretiyorum gündemi takip ediyorum kendimi yeniliyorum. Ama işin sırrı samimiyet ve doğallıkta.

Yeni projeleriniz var mı?

Çok iyi projeler var ama yavaş yavaş sindire sindire yol almak istiyorum. Özel işler yapmak gibi bir prensibim var.