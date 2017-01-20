Renkli kış vitrinleri

MODA

Şıklık ve rahatlığın bedeni yok

Penti’nin her beden tipi ve her zevke uygun şekilde çeşitlilik kazandırdığı koleksiyonunda farklı kumaş ve desenler dikkat çekiyor. Markanın çorap koleksiyonunda ise soft renklerin kırık beyaz filelerle birliktelik yakaladığı Sunset Group feminen bir hava yansıtırken, Shiny Group ise parlak, simli kumaşlar karşımıza çıkıyor.

Prenses ve prenslerin seçimi

Billieblush, Dior Kids, Billybandit, Chloe, Fendi, Kenzo, Little Marc Jacobs, Premiata, Sonia Rykiel, Miss Blumarine, Little Eleven Paris, Yves Salomon, Moncler, Sophia Webster, Ugg markalarının en renkli en modern ve cool parçalarıyla bu kış çocuklar hem soğuktan korunuyorlar hem de şık görünmeye devam ediyorlar.

Kayakçılara indirim müjdesi

Sezon trendi renk ve desenlerde kayak montlarından, sıcacık içliklere, sporcular tarafından geliştirilmiş tasarım ve teknoloji harikası snowboard ve kayaklardan, her hava koşuluna uygun kayak gözlüklerine, aksiyon kameralarından kasklara kadar kış sporlarıyla ilgili aradığınız tüm ürünleri Decathlon’da bulabilirsiniz.

Botta kampanya

Yeşil Kundura, kadın, erkek ve çocuk modellerinden oluşan kış sezonu ürünlerinde yüzde 30 indirim fırsatı sunuyor. 31 Ocak’a kadar geçerli olacak bu özel kampanya tüm ayakkabı tutkunlarını bekliyor.

Gardırobun vazgeçilmezi

Forever New, yeni koleksiyonu Sports Luxe ile soğuk kış günlerinde enerji veren renkleri denizcilik temasıyla birleştiriyor. Düşük omuzlar 2017 kışına da damga vurmaya hazırlanırken, zarif trikolar, kokteyl elbiseleri ve geniş hacimli çantalar, modern-şehirli kadın görünümünü tamamlıyor.

KİŞİSEL BAKIM

Işıltılı cildin sırrı bu pudrada

Kuru veya nemlendirilmiş bir fırça ya da süngerle uygulanabilen ışıltılı efektler veren sıkıştırılmış pudra Kryolan Viva Brilliant Color, ciltte yumuşak ve ipeksi bir parlaklık sağlıyor.

Yüzde yüz doğalı yüzde 50 ucuza alın

The Body Shop, ocak ayında tüm ürünlerinde yüzde 50’ye varan indirimler sunuyor. İndirim dönemine özel sınırlı sayıda üretilen Blueberry, Raspberry, Cocoa ve Vineyard Peach aromalı vücut bakım ürünlerini de kaçırmayın!

AKSESUAR

Miniklere özel

Altınbaş Kids Koleksiyonu’nda 14 ayar altından renkli taşlar ve eğlenceli figürlerle süslenmiş bileklikler, küpeler ve kolyeler çocuklar için karne hediye alternatifleri sunuyor.

DEKORASYON

Kırk yıl hatrı var

Sevdiğinizle geçirdiğiniz kıymetli zamanları, tatlı sohbet ve bir fincan kahve ile perçinlemek büyük keyif. Keyifle yudumlayacağınız kahveler için Jumbo Pink ve Rosa, şık tasarımları ile sevdiklerinize kendilerini özel hissettirebilirsiniz.

Disney rüzgarı

LCW Home, Disney karakterli ürünlerin de yer aldığı bir koleksiyon hazırladı. Koleksiyonda nevresim takımı, yastık kılıfı, bebek başucu koruyucuları, bebek ve çocuk kırlentleri, mutfak eldiveni, havlular ve bornoz gibi evin her alanında kullanılabilecekleri geniş yelpazede seçenekler yer alıyor.

TEMİZLİK

Temizliği zor denilen yağlar onun uzmanlığı

Fairy teknolojiyle çevre duyarlılığını göz önüne alarak geliştirdiği fosfat içermeyen yeni kapsülleri ile tüketicileri, zorlu yemek kirlerine karşı sudan geçirmeden temizleme gücü ile buluşturuyor.