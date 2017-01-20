Saç dökülmesine 'altın' çözüm

İklim, kullandığımız kozmetik ürünler ve genetik miras gibi nedenlerle yaşanan saç kaybı son derece yaygın. Saç kaybının psikolojik sonuçları da yadsınamaz. Bu sorunu yaşayanlar saç ekimi başta olmak üzere pek çok yöntem deniyor. Bu seçeneklerden biri olan saç simülasyonunu HFS Saç Simülasyon Merkezi’nin Medikal Estetik Direktörü Serkan Bozkurt kendince yorumlamış ve işlemi altın iğne ile uygulamaya başlamış. Bozkurt “Geliştirdiğim yöntemle altın iğnelerle kafa derisine dünyada scalp mikropigmentasyon olarak anılan saç simülasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu yöntem saç derisine yeni saç efektleri vererek daha yoğun ve gür bir görünüm elde edilmesini sağlıyor. Altın iğne ile kişinin saç kalınlığına uygun saç efektleri veriliyor. Uygulama 3-5 yıl kullanım imkanı sağlıyor” diye işlemi özetliyor. Cerrahi olmayan yöntemlerle kafa derisinde saç efekti verdiklerini de ekleyen Bozkurt’a bu yöntemle ilgili merak ettiklerimizi sorduk.

DÖRT YILDIR UYGULANIYOR

Türkiye’de saç simülasyon sistemini ilk uygulayan uzmanlardan biri olduğunu söyleyen Serkan Bozkurt, kendi yöntemleriyle saç simülasyon boyası ve makinesi üretmiş. Dünyada ilk kez altın iğneli saç simülasyon sistemini geliştirdiğini de sözlerine ekleyen Bozkurt: Türkiye’de yaklaşık dört yıldır uygulanan bir yöntem. Dünyada ise ilk olarak İngiltere’de ortaya çıktı. Kafa derisi kan dolaşımının az olduğu ve yağlı bir bölge olduğu için boyanın yayılmasının önüne geçmek gerekiyor. Bu nedenle bu uygulamayı altın iğne ile yapmayı tercih ettim. Patenti bana ait olan altın iğne ile saç simülasyonu ile kafa derisinde dağılma olmadan işlem yapılıyor.

KADINLAR DA TERCİH EDİYOR

Bu sistemi en çok daha önce saç ekimi yaptırmış kişilerin tercih ettiğinden bahseden medikal estetik direktörü, aynı zamanda saç ekimi yapılmaya müsait olmayan kişiler için de ideal bir uygulama olduğunu belirtiyor. Bu seyreklik sorunu olan herkesin gönül rahatlığı ile yaptırabileceği bir uygulama. Uygulamayı kadınlar da sıklıkla tercih ediyor. Bozkurt: Ortalama 3 ila 5 yıl arası kullanım imkanı sağlayan bir yöntem olan saç simülasyonu diğer yöntem gibi bakım gerektirmiyor. Sudan, yağmurdan ve dış iklim faktörlerinden etkilenmiyor. Kullanımının kolay olması ve işlemin çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesi tercih edilmesinde önemli bir faktörlerinden biri. Bu işlem yapılırken kullanılan boya ve ürünlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Bozkurt “Yaptırmak isteyen kişilerin mutlaka ürünlerin sertifikalarını görmek istesinler. Uygulama yapacak uzmanın mutlaka devlet onaylı belgelerini kontrol etsinler” diye de uyarıyor.