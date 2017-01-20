Sağlık anne karnında başlar

Öncelikle gebe kalabilmekle beslenme arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Yani yetersiz beslenmiş veya zayıf kadınlar da diğerleri gibi rahatlıkla hamile kalabilirler. Gebelikten önceki beslenme durumu ve gebelik sırasındaki beslenme hem anneyi hem de bebeği etkiler.

Tüm hamilelik boyunca toplam 10 -14 kilo alınmalıdır. Gebeliğin ilk yarısında anne de 3-4 kiloluk bir artış olur. Hamilelik döneminde günde ortalama 200-300 ek kaloriye ihtiyaç duyulur. Her gün düzenli yürüyüş ve yüzme hem sizin hem de bebeğin sağlığı açısından çok önemlidir. Gebelik sırasında fazla kilo alanlar tansiyon yüksekliği ile karşı karşıya gelebilirler. Buna nazaran az beslenenlerde ise erken doğum riski vardır. Burada en nemli unsur gebeliğin 20.haftasından (4,5 ay) itibaren haftada 400-500 gr alınmalıdır. Eğer fazlaysa karbonhidratlar (Özellikle ekmek tatlı şeker) kısılmalıdır.

BUNLARA DİKKAT

- Gebelik sırasında protein ihtiyacı yüzde 30 oranda artar. (Yoğurt, kırmızı et, balık, tavuk, süt, peynir, fasulye, mercimek, yumurta)

-Uzun süre aç kalmamak gerekir.

- Aşırı tatlı ve yağlı yiyeceklerden, şarküteriden kaçının.

- Alkol kullanmayın. Çünkü sizden daha çok bebeğin gelişmesini engeller zekâ geriliğine sebep olabilir.

FOLİK ASİT NE ZAMAN ALINMALI

Gebeliğin ikinci yarısında annenin demir ve folik asit ihtiyacı artar. Dolayısıyla doktor kontrolü altında demir ve folik asit kullanılmaya başlanmalı. Yine süt içme alışkanlığımız olmadığı için kalsiyum dışarıdan alınabilir. Çünkü bebeğin kemikleri 4-6’ncı haftadan itibaren oluşmaya başlar. Yazları günde 30 dakika güneşlenmeden faydalanmak yararlı. Böylece D vitamini almış ve bebeğinizin kemiklerine daha fazla kalsiyum yerleştirmiş olursunuz. Hamilelik sırasında hazımsızlık şişkinlik ve yanmalar olabilir. Dolayısıyla gaz yapıcı besinler az miktarda kullanılmalı. Gebe bir kadın ayrıca bol lifli besinler tercih etmeli hatta yoğurdun içine bir kaşık kepek koyabilir. Üç ana üç de ara öğün yemeli. En az iki litre su tüketmeli. İyotlu tuz alınmaya dikkat etmeli.

GEBELİKTE DİYET UYGULANIR MI

Gebeliğin ilk üç ayında bulantı ve kusmalar olabilir. Bu durumda az ve sık yenmeli. Şişmanlık ve gebelik söz konusu ise mutlak. Doktor kontrolü altında ve günlük 1400 kaloriden az olmamak kaydıyla yumuşak diyet uygulanabilir. Bu mutlak vitamin ve mineral destekli olmalı. Bunun için gebe günde yarım kilo süt, bir yumurta, meyve ve sebze az yağlı olacak şekilde beslenmeli. Katı yağ yerine sıvı yağ özellikle de zeytinyağı kullanmalıdır.

BEBEĞE EN FAYDALI BESİNLER

- Soya sütü veya inek sütü (Soya sütü bulantıya iyi gelir)

- Taze naneli salata (Nane mideyi rahatlatır)

- Lifli tahıllar ve mısır gevrekleri

- Yarım yağlı beyaz peynir

- Portakal, mandalina ve greyfurt

- Bal, yoğurt, yağsız kırmızı et, balık, tavuk, sebze yemekleri

- Her gün bir avuç kırmızı üzüm veya 3 çorba kaşığı üzüm pekmezi

- Yumurta

- Mercimek, ıspanak karnabahar (Folik asitten zengin)

- Yeterli su tüketimi

-Her türlü çorba. Özellikle tarhana ve brokoli çorbası.

ASLA TÜKETİLMEMESİ GEREKENLER

- Çiğ et(Çiğ köfte, salam sucuk, sushi)

- Çiğ yumurta

- Hazır yemekler

- Karaciğer, böbrek dalak gibi sakat atlar

- Fazla miktarda siyah çay

- Doktorun izni olmadan kullanılacak bitkisel çaylar

-Katı yağlar

- Pasta, kek şekerli gıdalar

- Günde birden fazla kahve

- Gazlı içecekler

- Beyaz pirinç