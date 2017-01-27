Sanat bizi iyileştirecek mi?

Festivalin bu sene hangi temayla yola çıkıyor?

Bu seneki temamız ‘İyileştiren şeyler.’ Hepimizin kültür-sanatın iyileşmek için iyi bir yol olduğuna inanıyoruz. Her şeyden önce birbirimizin hikayelerini dinlemek çok önemli. Aslında İf ilk senesinde bu düşünce etrafında kurulu.

Bu sene Keşif bölümü kadınlara ağırlık vermiş gibi görünüyor...

Keşif bölümünde birinci ve ikinci filmlerini yapan yönetmenleri bir araya topluyoruz. Burada Mısır’da devrimden önce Tamer El Saıd’in çekmeye başladığı ve çekimleri çok uzun süren ‘Şehrin Son Günlerinde’ filmi var. Aynı zamanda annesini de kaybeden bir karakterin ülkesine ve annesine özlem duygusunu anlatıyor. Reza Dormıshıan yönetmenliğindeki ‘Lantourı’, İran’ın birçok konusu eklektik şekilde bir araya getirmiş bir film.

FAREYLE YUNUSUN ARASINDA BİR FARK YOK

16’ıncı İf İstanbul’da başka hangi filmler yarışıyor?

Bir başka yarışmamız Aşk Başka Bi’ Dünya. Özgürlüğe, nefese dair yeni hikayeleri bir araya topladığımız filmlerden oluşuyor. Burada ‘The War Show’ ve ‘Fare’ filmi var. ‘Fare’de de Baltimore’daki fare sorunundan bahsediyor. Ama o fare sorununun yoksullukla, ırkçılıkla şehrin nasıl yapılandığını anlatıyor. Bir taraftan da insanların fareler bakışındaki nefreti ortaya seriyor. Yani fareyle yunusun arasında fark yok aslında. Galalar bölümünüde de ‘Moonlıght’ ile açıyoruz. Ang Lee’nin son filmi ‘Billy Lynn’in En Uzun Yürüyüşü’, Reha Erdem’in ‘Koca Dünya’sı var. Kapanış filmimiz de Danny Boyle’nin ‘T2 Trainspotting’ olacak.

Belgeseller de bu sene neler var?

Bu sene Orta Doğu’dan bir takım belgeseller gösteriyoruz. Bunlardan bir tanesi Suriye’yi konu alan ‘The War Show’. Suriyeli genç bir ekip bundan altı sene önce evde çekmiş olduğu videolardan oluşuyor. O umutla sokağa çıkan insanların hayatlarının nereye vardığını anlatıyorlar. Bunun gibi birçok filme belgesel bölümde bulabilirsiniz. Orta Doğu’ya baktığımızda sadece savaş görüyorsunuz ama aslında özlemin, kendi ülkelerini kaybetmenin acısını yaşayan bir sürü insanın hikayesi var orada.

Festival genel olarak iyileşmeye mi odaklanıyor?

Nereden iyileşebilirizi sorguluyoruz. Kısalar bölümünde ‘Ceylanlarla arkadaş olarak iyileşebilir miyiz?’ sorusunu soruyor. İf Yarın’da ‘Geleceğin teknolojisinden bizi iyileştirecek bir şeyler var mı?’ İf Müzik’te ‘Ses bize şifa olabilir mi?’ diyor. Keşif bölümünde ‘Yepyeni işler yapan genç sinemacıları bir araya getirirsek ne olur?’ diyor.

Yurt dışından konuklarınız olacak mı?

Orta Doğu’dan çok kıymetli yönetmenlerimiz var. ‘Şehrin Son Günlerinde’yi yapan Tamer El Said, ‘Garda Ölüm’ filminin yönetmenleri Talı Shemesh ve Asaf Sudry, ‘Savaş Şovu’nun yönetmenleri Andreas Dalsgaard ve Obaıdah Zytoon da burada olacak. Yarışma filmlerimizin yönetmenlerini ağırlayacağız.

BİRÇOK YENİLİK FESTİVAL TUTKUNLARINI BEKLİYOR

Bu seneki yenilikler neler?

İf kare ile beş filmimizi bu sene de 40’ın üzerinde şehre götürüyoruz. Bu bölümde ‘Bir Günde Hindistan’ filmi konusu itibariyle de dikkat çekici. Arama motoru Google, Hinditsna’da bir duyuru yapıyor, “Kendi görüntülerinizi toplayın ve bize atın” diye. Ve köylerden, şehirlerden, çocuklardan herkesten görüntü toplanıp filmin yönetmeni de bu görüntüleri birleştirmiş. Bütün Hindistan’ın resmi bir günde ortaya çıkmış oluyor bu filmde. İf Kare’de de yapmak istediğimiz şey de bu aslında. Bu tür filmlerle nasıl birleşebileceğimizi ele alıyoruz. Bu sene ki yeniliklerimizden bir diğeri de sanal gerçeklik sergisi. 12 farklı işle sanal gerçeklik sergisi hem sinemanın hem de bütün hikaye anlatımı deneyiminin geleceğini işaret ediyor. İf Yarın sergisi Bomontiada’da tüm festival boyunca ziyaretçileriyle buluşacak. Nasıl İf’te sinemaya önem veriyorsak, İf Müzik’te küçük bir festival gibi. Hem filmlerimiz hem de gündüz etkinlerimiz olacak. Gündüz etkinliklerimiz de bu sene ‘Sesin Şifası’ üzerine kurulu.