Sanatsız medeniyet iddiası olmaz

İstanbullu sanatseverler bugün yeni bir bienalle tanışıyor. Birçok anlamda ilkleri barındıran ve bugün kapılarını açan Yeditepe Bienali Sur-u Sultan’ın içindeki tarihi mekânlarda 15 Mayıs’a kadar ziyaretçileriyle buluşacak. Bienalin oluşum sürecini küratör Serhat Pala şu sözlerle anlatıyor: Bir yıllık bir fikir fakat bizim çalışma sahasına girmemiz yedi-sekiz ay içerisinde oldu. Tabii bu bienal mantığı da zorlu bir süreç. Çok az bir zamanda hazırlandık. Sanatçılar da bu anlamda çok fazla yoruldu. Çünkü bienal için temayla ilgili zamana ve üretim için konsantrasyona ihtiyacınız var. Bienalin içerisinde var olmak isteyen çok fazla sanatçı vardı. Ancak bir kısmını değerlendirmek zorunda kaldık. Değerlendirmedeki kıstasımız; kendi stratejimize cevap verebilecek unsurları kullanmak oldu. Çok fazla güzel kelime vardır ama bir şiir yazarken belli kelimeleri kullanırsınız. Çünkü hedefinize o kelimeler ulaştırır. Bienale eserleriyle katılan ya da bu eserlere destek olan altı yüze yakın sanatçı, yaklaşık iki bin beş yüz ila üç bin arasında tablo, enstalasyon ve obje eser var.

GELENEKSEL SANATLA ÇAĞDAŞ YORUM

Yeditepe Bienali’nin dünyada ilk defa düşünülen ve hayata geçirilen bir proje olduğundan bahseden Pala, projenin tek handikabının ‘çağdaş’ düşüncesinin olabileceğini söylüyor: Bienal mantığı dünyada çağdaş olanla anıldığı için bize bir anda bir yabancılaşma geliyor. Ama bienal sadece bir tarz. Bunun içerisinde geleneğimizi konumlandırabiliriz. Bence bu noktada dünyada bir markaya da dönüşebilir. Yeditepe Bienali, zaman içerisinde tüm dünyada geleneksel sanat üretimlerini çağdaş şekilde anlatmak isteyenlerin de tek adresi olabilir.

“OTUR DA SANATA BAK”

“Mekanlar, içinde sergileyeceğimiz eserlerin hemen hemen bütününü içinde barındıran eserler. Onları zamanında kıymetli sanatkârlar üretmiş ve bize emanet etmişler. Biz ise bugünün şartlarında ve bugünün gözüyle onlara benzer ya da onlardan ilham alan üretimleri birleştiriyoruz. Aşağıda sergiyi gören insanlar, gözlerini yukarı kaldırdıklarında eskisini de görmüş olacaklar. Dolayısıyla zaten sergi alanı olan yerleri biz bir daha hatırlatmak için tercih ettik. Kamusal olarak kullanılan yerler de var, Sirkeci Garı gibi. Geçiş popülasyonunun yüksek olduğu bu yerlerde ‘Otur da Sanata Bak’ diye bir projemiz var. Bankları sanat eserleri ile donattık. Çünkü etrafımızda her yer bienal, her yer sanat galerisi. Biz bu unutulmuşlukları açığa çıkarmak istiyoruz. İstanbul’da yanlış bir algı var. Çamlıca gibi tepeleri yedi tepe olarak biliyorlar. Hâlbuki Yeditepe Suriçi’nde yerleşmiştir. Dolayısı ile Yeditepe ilk aklımıza İstanbul’u çağrıştırıyor. Fakat İstanbul’un da gerçek şehrin merkezi Suriçi’ni yani Sur-u Sultani’yi ifade ediyor. Tabii bundan sonra ne kadar içinde kalır ya da dışına çıkar bilemiyorum.”