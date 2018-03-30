Sanatsız medeniyet iddiası olmaz
- GİZEM TÜMBAY KOÇAK
İstanbullu sanatseverler bugün yeni bir bienalle tanışıyor. Birçok anlamda ilkleri barındıran ve bugün kapılarını açan Yeditepe Bienali Sur-u Sultan’ın içindeki tarihi mekânlarda 15 Mayıs’a kadar ziyaretçileriyle buluşacak. Bienalin oluşum sürecini küratör Serhat Pala şu sözlerle anlatıyor: Bir yıllık bir fikir fakat bizim çalışma sahasına girmemiz yedi-sekiz ay içerisinde oldu. Tabii bu bienal mantığı da zorlu bir süreç. Çok az bir zamanda hazırlandık. Sanatçılar da bu anlamda çok fazla yoruldu. Çünkü bienal için temayla ilgili zamana ve üretim için konsantrasyona ihtiyacınız var. Bienalin içerisinde var olmak isteyen çok fazla sanatçı vardı. Ancak bir kısmını değerlendirmek zorunda kaldık. Değerlendirmedeki kıstasımız; kendi stratejimize cevap verebilecek unsurları kullanmak oldu. Çok fazla güzel kelime vardır ama bir şiir yazarken belli kelimeleri kullanırsınız. Çünkü hedefinize o kelimeler ulaştırır. Bienale eserleriyle katılan ya da bu eserlere destek olan altı yüze yakın sanatçı, yaklaşık iki bin beş yüz ila üç bin arasında tablo, enstalasyon ve obje eser var.
GELENEKSEL SANATLA ÇAĞDAŞ YORUM
Yeditepe Bienali’nin dünyada ilk defa düşünülen ve hayata geçirilen bir proje olduğundan bahseden Pala, projenin tek handikabının ‘çağdaş’ düşüncesinin olabileceğini söylüyor: Bienal mantığı dünyada çağdaş olanla anıldığı için bize bir anda bir yabancılaşma geliyor. Ama bienal sadece bir tarz. Bunun içerisinde geleneğimizi konumlandırabiliriz. Bence bu noktada dünyada bir markaya da dönüşebilir. Yeditepe Bienali, zaman içerisinde tüm dünyada geleneksel sanat üretimlerini çağdaş şekilde anlatmak isteyenlerin de tek adresi olabilir.
“OTUR DA SANATA BAK”
“Mekanlar, içinde sergileyeceğimiz eserlerin hemen hemen bütününü içinde barındıran eserler. Onları zamanında kıymetli sanatkârlar üretmiş ve bize emanet etmişler. Biz ise bugünün şartlarında ve bugünün gözüyle onlara benzer ya da onlardan ilham alan üretimleri birleştiriyoruz. Aşağıda sergiyi gören insanlar, gözlerini yukarı kaldırdıklarında eskisini de görmüş olacaklar. Dolayısıyla zaten sergi alanı olan yerleri biz bir daha hatırlatmak için tercih ettik. Kamusal olarak kullanılan yerler de var, Sirkeci Garı gibi. Geçiş popülasyonunun yüksek olduğu bu yerlerde ‘Otur da Sanata Bak’ diye bir projemiz var. Bankları sanat eserleri ile donattık. Çünkü etrafımızda her yer bienal, her yer sanat galerisi. Biz bu unutulmuşlukları açığa çıkarmak istiyoruz. İstanbul’da yanlış bir algı var. Çamlıca gibi tepeleri yedi tepe olarak biliyorlar. Hâlbuki Yeditepe Suriçi’nde yerleşmiştir. Dolayısı ile Yeditepe ilk aklımıza İstanbul’u çağrıştırıyor. Fakat İstanbul’un da gerçek şehrin merkezi Suriçi’ni yani Sur-u Sultani’yi ifade ediyor. Tabii bundan sonra ne kadar içinde kalır ya da dışına çıkar bilemiyorum.”
BİENAL DÜNYA ÇAPINDA OLMA İDDİASINDA
Yeditepe Bienali’nin dünyanın bütün kültürlerini içerecek bienaller söz konusu olduğunda, muhatap kabul edilebilecek bir potansiyeli olduğuna dikkat çeken Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bienalimizin asıl hedefine 2022’de ulaşabileceğini düşünüyorum. Bienalin özelliği şu ana kadar gün yüzü görmemiş eserlerin ortaya çıkması, uluslar arası olması ve eserlerin yorumlanabilir olması. Bunların hepsinin iki yıl içerisinde iddialı bir şekilde çıkması çok zor. Ancak dört yıl içerisinde buna ulaşılabilir. Eğer iyi dönüşler alırsak, o zaman ileride 2022-2024’te dünya çapında bir iş ortaya koyabileceğimizi düşünüyorum” dedi.
Anadolu’nun bienali
Kendimize ait olan bir sanatı, inovatif olarak değerlendiremediğimizi dile getiren Pala, Yeditepe Bienali’nin de bu durum sonucunda ortaya çıktığını söylüyor ve ekliyor: Uzun süredir özellikle klasik sanat üretimlerinde bazı tabular ve konuşulmayan şeyler vardı. O tıkanıklıklara bir cevap aradık. Yerel, bize ait, bizi ifade eden, Berlin’de bir sergi açtığınızda “Evet bu bir Türk sergisi” diyebileceğimiz kendi kültür mirasımızı ortaya koyan, sanatsal olarak da aynı kültür terazisine girecek bir seviye yakalanması gerekiyor. Kendi sanatımızı yapıyoruz ama onların konuştuğu sanat diliyle buluşturamıyoruz. Bu Anadolu’nun bir bienali. Anadolu mantığında üretilmiş bir bienal.
BAŞKAN’DAN TEK HÜCRELİ CANLILARLA İLGİLİ ÇALIŞMA
Bienal içerisine altı yüze yakın sanatçının yüzün üzerinde projeye hayat verdiğinden bahseden Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, kendine ait bir projenin de bienalde yer aldığını söylüyor: Bir yılı aşkındır ilk defa gerçekleşen bienal için gece gündüz çalışılıyor. Yeditepe Bienali’nde yer alan projelerin arasında benim de bir çalışmam var. Ancak ben fikir sahibiyim, fikrimi hayata geçiren sanatçılarımız oldu. 2016 yılından beri üzerinde düşündüğüm, çalıştığım tek hücreli yaratıklarla ilgili bir merakım var. Bizim gözle göremediğimiz, dünyanın canlı yaratıklarıyla bütün alem arasında muhteşem bir uyum var. Aynı zamanda tek hücrelilerin kendi aralarında da. Bunlarla ilgili görsel olarak yapılan tek hücrelileri bir araya getirilip muazzam tablolar oluşturulmuş çalışmalar mevcut. Bu çalışmalarda hem yaratıcının mükemmeliyetini hem de minicik yaratıkların ne kadar mükemmel bir sanatla buluştuğunu görüyoruz. Benim de bu durumun sanata dönüştürülmesi ile ilgili çalışmalarım var. Bunlar cam ve seramikle yapılmış işler. Bienal devam ederken 4 Nisan’da bu projeye özel bir açılış da yapacağız.
TEMEL DAYANAĞIMIZI GEÇMİŞTEN ALIYORUZ
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Yeditepe Bienali’ni büyük bir emeğin neticesinde hayat geçirdiklerinden bahsediyor. Başkan Demir, “Şu ana kadar modern dünyanın bienal adını verdiği, sanatın sergilenmesinin en üst düzeyi olan böyle bir sergi imkanımız olmadı. Biz bu bienalle, kendimize ait geleneksel eserleri güncel sanatçılarımızın katkılarıyla geleceğe dair yorumlar yaparak aktarıyoruz. Temel dayanağımızı geçmişten alıyoruz, günümüz sanatçılarını da göz ardı etmiyoruz. Gelenek ile çağdaşın gelecekteki durumunu ortaya koyacak çalışmalar da olacak. Bu anlamda medeniyetimizin temeli olan sanatın ortaya koyduğu bu değerlerin ön plana çıkarılması son derece önemli. Sanat olmadan medeniyet iddiasında olamazsınız. Aslında medeniyet dediğiniz şey de sanatçının, sanatın hayalleri ve emekleri üzerine kurulmuş, daha sonra da ete, kemiğe bürünmüş hali. Bu temeli ortaya çıkarmak zorundayız. Bienalin böyle bir iddiası da var.
SUR-U SULTAN’IN İÇİNDEKİ TARİHİ MEKÂNLAR…
Bu çalışmanın hem medeniyetimiz hem sanat ve sanatçılarımız hem de Fatih ve İstanbul açısından çok önemli olduğuna değinen Başkan Demir, “Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesi çok önemli. Hem verdiği destekten hem de bizi onurlandırmasından dolayı çok teşekkür ederiz. Dünya global güçlerin baskısıyla her yönüyle tek tipe yöneliyor. Bizler mevcut durumu yok saymadan kendi geleneğimizi ön plana çıkararak, dünyanın görmek istediği duruma bir fotoğraf koymak istedik. Bienali gezerken hem şehri soluyup hem İstanbul’un kalbinde olabilir hem de kadim medeniyete sahip eserleri ve bunların güncel yorumlarını ve çağdaş eserlerini de bir arada görebilirsiniz” şeklinde konuşuyor.
GELENEKSELLE YENİ, FATİH’İN TARİHİ MEKANLARINDA HALKIN TÜM KATMANLARINA HİTAP EDECEK.
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