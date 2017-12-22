Şarkılarımda acılardan besleniyorum

Ladino müziğinin sıra dışı yorumcusu Yasmin Levy, Latin ve Sefarad müziğinden İspanyol flamenkosuna, Arjantin tangosundan Portekiz fadosuna kadar dünyanın farklı coğrafyalarındaki müzikleri harmanlayarak, benzersiz tarzını oluşturuyor. “Acıyı güzelleştiren kadın” olarak tanımlanan sanatçı, bugün Zorlu PSM’de Piu Entertainment ve 73 Organizasyon işbirliği ile İstanbullularla bir kez daha buluşarak eşsiz bir konsere imza atmaya hazırlanıyor.

- Müzisyen bir ailede yetiştiniz. Siz de şarkıcılığı seçtiniz. Seçiminizi desteklediler mi?

Çocuğunuzu meslek seçmek için zorlayamazsınız. Derinden gelen bir içgüdü ile hareket ettim ve ailem beni her zaman cesaretlendirdi.

- Birçok Türk Sanatçı ile sahnede ortak çalışma yaptınız. Bu konser için de planlarınız var mı?

Kubat, İbrahim Tatlıses, Ömer Faruk Tekbilek, Taksim Trio, Halil Sezai gibi çok önemli Türk sanatçı ve yorumcularla ortak çalışmalarımız oldu. Türk müziğini yakından takip ediyor ve seviyorum. Yaptığım her ortaklık müziğimi daha renkli kılıyor. Zeki Müren, Orhan Gencebay, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses dinleyerek büyüdüm. Bu gelişimde bir kat daha fazla heyecanlıyım çünkü Koray Avcı ile ortak bir çalışma planlıyoruz. Böylesine yetenekli bir müzisyenle sahne alacağım için çok mutluyum. Koray Avcı’yı kendime oldukça benzetiyorum. İkimiz arasında oldukça iyi bir bağ olduğuna inanıyorum.

- Türk dinleyicisi ile duygusal bağınızı nasıl tanımlıyorsunuz?

Kökenim Türk, ailem Manisa ve İzmir’den. Türkiye benim evim her gelişimde evime kavuşmuş gibi iyi hissediyorum. Bu müzikle büyüdüm, kanımda var Türk müziği.

AŞK ‘ACI’ DEMEKTİR

- Şarkılarınızdaki ana tema aşk. Aşk size ne ifade ediyor?

Aşk bu dünyadaki en güçlü duygu bize verilmiş bir armağan, eşşsiz bir deneyim. Aşk benim için acı da demek bir taraftan. Güzel, derin acı benim için kutsanmış bir duygu.

- Üretirken neler size ilham verir?

Acı ve melankoliden besleniyorum. Yazdığım bütün şarkılarda gerçek hikayelerden ilham aldım. Genellikle imkansız aşkları yazıyorum. Duygularımdan kaçmıyorum. Sahnemde hep birlikte aynı acıları hissederek bazen birlikte ağlayarak bu çılgınlığı yaşıyoruz.