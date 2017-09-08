Şehre dönüş

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Çocuklar şehrin ritmine karışıyor

LC Waikiki, sonbahar-kış sezonu çocuk ve bebek koleksiyonu bu yıl şehir hayatının ritmini irili ufaklı kareli parçaların yer aldığı gingham akımının yanında renkli ve melanj ağırlıklı kostümlerle yakalıyor. Kız çocukları jean üzerine baskılı modeller, sweatshirt ve ekose gömlekleri ile rahat ve cool bir tarz yakalıyor. Erkek çocukları ise yeşil ve sarının ön planda olduğu sweatshirtler, jeanler ile kombinleniyor.