Şehre dönüş
Tatiller ve seyahatlerle rengârenk geçen koskoca bir yazın ardından şehre dönüş başladı. Yazın rehavetini üzerimizden atarak, gardırobumuzu, cildimizi ve evimizi yenileme zamanı geldi. İşte aradığınız her şey bu sayfada!
DEKORASYON
Akıllı tasarımlar
Şişecam Topluluğu’nun global tasarım markası Nude, ödüllü koleksiyonu Roots ile evlere şıklığı taşımakla kalmıyor, aynı zamanda bitkilerin ömrünü uzatıyor. Bitkinin su ihtiyacına göre değişmekle birlikte genel olarak iki-üç aya kadar bitkilerin su ihtiyacını karşılayabiliyor.
Sezona özel ürünler
Starbucks, yeni sezonun yaklaşmasıyla birlikte kahve keyfini dilediği her yerde yaşamak isteyen kahve tutkunlarına, özel bir koleksiyon sunuyor. Sezona özel siyah kupası, pembe tabanlı cam kupası ve pembe tumblerı özel seçenekler arasında yer alıyor. Logosunun esin kaynağı Yunan mitolojisindeki Siren’in öne çıktığı taçlı termos ise koleksiyonun en göze çarpan parçası…
Mavinin dinginliğini evinizde hissedin
Karaca Home, mavinin en sevilen tonlarını, sezon trendlerini yansıtan tasarımlarla harmanlayarak evimize yapacağımız yeni dokunuşları taçlandırıyor. Calm Blue koleksiyonunda yer alan mavi, koyu mercan ve toprak tonlarının uyumu sonbahar sahillerinin eşsiz dalgalarını ve huzur veren martı seslerini yatak odalarınıza taşıyor.
Modern siluetleriyle zamanda yolculuk
Maskülen ve feminen dengesinin zamansız parçalarda hayat bulduğu sonbahar-kış koleksiyonu, modern İpekyol kadınlarını 90’lı yıllara keyifli bir yolculuğa davet ediyor. Elbiseler güpür dantel, pili ve çiçek desenleriyle öne çıkarken, beli kup ve korsaj ile vurgulayan ceketler modern siluetlere bir doz feminenlik katıyor.
MODA
Çocuklar şehrin ritmine karışıyor
LC Waikiki, sonbahar-kış sezonu çocuk ve bebek koleksiyonu bu yıl şehir hayatının ritmini irili ufaklı kareli parçaların yer aldığı gingham akımının yanında renkli ve melanj ağırlıklı kostümlerle yakalıyor. Kız çocukları jean üzerine baskılı modeller, sweatshirt ve ekose gömlekleri ile rahat ve cool bir tarz yakalıyor. Erkek çocukları ise yeşil ve sarının ön planda olduğu sweatshirtler, jeanler ile kombinleniyor.
Sokak modasına saygı duruşu
Twist 2017-18 Pre-Fall koleksiyonunun en güçlü silüetleri floral detayların ruhuyla sınırların ötesine geçerken, DNA’sında özgürlük kodlarını taşıyan militer esinti, bizi sokak modasının stil kodlarını çözmeye davet ediyor. Barok sanat akımından ilham alan trendy görünümler ise modaseverlerin yakın markajında!
AKSESUAR
Renklerin dünyasına yolculuk
Karun Mücevherat, ametistten turmaline, safirden yakuta birbirinden değerli taşlardan oluşan tasarımlarıyla hayatın tüm renklerini bir arada sunuyor. Her biri tek olarak üretilen özel mücevherler, meraklılarını renklerin gizemli dünyasında seçkin bir yolculuğa çıkarıyor.
KİŞİSEL BAKIM
Cildin için harekete geç
The Body Shop, daha temiz bir cilt görünümü sağlayan, kalıcı, kapatıcı ve hafif bir ürün olan Matte Clay fondöteni tasarladı. Yüzde 100 vegan olan ürün dokuz farklı renk seçeneğine sahip. Aynı zamanda gözenekleri tıkamadığı iddia ediliyor.
Morluklar ve gözaltı torbalarına elveda
Daha çok yorgunluk, uykusuzluk ve demir eksikliğinden kaynaklı oluşan göz çevresindeki morluk ve torbalar dış görünüşümüzde olumsuz bir görüntü oluşturuyor. Sinoz göz çevresi bakım kremi, cildin doğal kolajeninin artmasına olanak sağlayarak sağlıklı görünmesine yardımcı oluyor. Özel içeriğinde yer alan bitki özleri sayesinde yorgunluk, uykusuzluk ve çevresel etkenlerin yol açtığı morluklara ve gözaltı torbalarına çözüm sunuyor.
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