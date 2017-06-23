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Şeker gibi vitrinler

Geniş aile buluşmalarına ve uzun sohbetlere fırsat oluşturan Ramazan Bayramı hazırlıklarına henüz başlamadıysanız şeker tonlarındaki vitrinlerden sizin için seçtiklerimiz kurtarıcınız olabilir. Klasik kırmızı ayakkabılardan, saç boyalarına ve çikolataya kadar ihtiyaç duyabileceğiniz her şey bu sayfada…

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MODA 

Bayram zarafeti

Perspective, bayramın zarafetine yakışır iki parçalı klasik takım elbiseler, dantel, pili, aksesuar detayları ile farklılaştırılan kalem etekler, romantik fırfırlar ve soft renklerin buluştuğu elbiseler, pijama pantolonlar, omzu açık modeller, gömlek elbiseler, tulumlar, jogger pantolonlardan oluşan koleksiyon sunuyor.

İndirime doyacaksınız

Bu bayramda D’S Damat mağazalarında sürpriz indirimler ve fırsatlar sizleri bekliyor. Seçili ürünlerde 500 TL al 350 TL öde fırsatı ve yaptığınız her 100 TL’lik alışverişinize 50 TL indirim çeki hediye!

KİŞİSEL BAKIM

Efsanevi kahverengiler

Saçları yaza ve bayrama hazırlayacak kahve tonlarını bir araya getiren L’Oréal Paris Excellence Crème’in ‘Efsanevi Kahveler Koleksiyonu’yla saçlarınızda kahve rüyasını yaşayabilirsiziniz. 

Zamansız stil yolculuğu

adL, doğa dostu Nature Love koleksiyonu, adL+Cengiz Abazoğlu ve Night Zoom Styled By Mert Aslan  koleksiyonlarıyla bayram şıklığını modaseverlere sunuyor. Bayram stilini yansıtan bluzleri, romantik tavrı çiçek desenleriyle ifade eden elbiseleri, masum renk beyazın tazeliğini  hissettiren tasarımları tercih edebilirsiniz.

LEZZET 

Özel anlara lezzet katmak için

Godiva’nın Ramazan Bayramı koleksiyonu, sevdiklerinizle paylaşacağınız en özel anları unutulmaz hatıralara dönüştürüyor. Şık sunumu ve özel çikolatalarıyla bayram ziyaretlerine ayrı bir anlam katabilirsiniz.

Göz alıcı ve şık

Şölen, Ramazan Bayramı’nı taçlandırmak isteyenlere Octavia’yı sunuyor. Göz alıcı ve şık ambalajları içinde dört farklı lezzetiyle ikram ve hediyeleriniz için fark oluşturmanızı sağlıyor.

DEKORASYON

Sevdiklerinizi mutlu etmenin yolu

Beymen, bayramda sevdiklerini  mutlu etmek, ikramlıklarına şıklık katmak isteyenler için birbirinden özel hediye setleri sunuyor. Bayramın vazgeçilmez ikramı lokum, kolonya ve çaylardan oluşan; setler şık ve göz alıcı sunumlarınıza yardımcı olabilir.

 

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