Seyahatin en lezzetli hali…

Millet olarak yemek yemeyi çok sevdiğimiz aşikar! En eski Türk uygarlıklarından bu yana mutfağımızdaki çeşitlilik, Osmanlı Dönemi’nde arşa ulaşmış. Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Ankara Patent Bürosu’na göre Türk mutfağı 2 bin 205 çeşit yöresel yiyecek ve içecekten oluşuyor. 81 ili kapsayan lezzet haritamız paylaşılamayan yiyeceklerle de dolu. Size sıralayacağımız yemeklerin pek çoğunu belki hiç duymadınız. İşte tam da bu nedenle şimdi keşfetmeye başlamalı ve milli değerlerimize sahip çıkmalıyız… Sözü uzatmaya gerek yok; her lezzeti yerinde deneyimlemek için bir rota çıkardık.

Elazığ Adana’yı solladı

Lezzetli yemek denilince aklımıza ilk gelen şehirlerden biri Adana’dır. Oysa yerel lezzetler açısından ikinci sırada oturan şehir Elazığ! Mutfağında tam 154 çeşit yemek pişen bu şehre yolculuk planlıyorsanız şunların tadına mutlaka bakmalısınız: Fasulye çorbası, lobik çorbası, anamaşı, kelecoş, taraklık, kındık köfte, küncülü köfte, muhaşerli köfte, işkene, sapan dolması, kibe dolması, çaypalası, pirpirim boranı, tavşan üfelemesi, kırmanlı pilav, simit pilav, nohut ekmeği, fodula, zarafat, patila, heside, dolanger, hürriyet kadayıfı, orcik, pilit ve gah.

Yöreselin başkenti

Yöresel lezzetler sıralamamızın üçüncü sırasında 93 çeşit yiyecekle Ankara yer alıyor. Başkent’in ünü il sınırları dışına taşan Ankara Tavası’nın dışında alabörtme, calla, bici, ilişkik, sızgıç, siyel, pıtpıt pilavı, tohma, altüst böreği, entekke böreği, hamman, papaç, yalkı, carcıran, köremez, tamtak tiridi, öllüğün körü, bırtlak, bezdirme, gizleme, kartalaç ve saçkıran gibi ilginç yöresel yemekleri bulunuyor.

ROTANIZI BELİRLEYİN

Türkiye şehirleri arasındaki lezzet yarışında yöresel değerlerine en çok sahip çıkan ilk üç şehir belli. Ama geri kalan 78 ili es geçmek mümkün değil. Hepsini anlatmak için bir ansiklopedi bile yazabiliriz! En iyisi biz size kısa bir liste bırakalım ve siz seçtiğiniz rotadan bu listedekileri yemeden dönmeyin! Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Ankara Patent Bürosu’nun hazırladığı lezzet haritasına göre illerin seçilmiş bazı yiyecekleri şöyle:

ADANA:Adana kebabı, şalgam suyu, süllüm.

ADIYAMAN: Basalla, yapıştırma, hıtap.

AFYONKARAHİSAR: Sakala çarpan çorba, zürbiye, sırtsırta.

AĞRI:Abdigör köftesi, gösteberg et, selekeli (saç kavurma).

AKSARAY:Soğanlama, bamya çorbası, çiğleme.

AMASYA:Kesme ibik çorbası, unutma beni, eli böğründe.

ANKARA: Calla, bici, öllüğün körü, saçkıran.

ANTALYA: Arap kadayıfı, karpuz kabuğu reçeli, bergamut reçeli.

ARDAHAN: Evelik aşı, pişi, kuymak (mıhlama).

ARTVİN: Hınkal, çergebaz, gendima.

AYDIN: Kulak çorbası, pelvize tatlısı, paşa böreği.

BALIKESİR: Saçaklı mantı, mafiş tatlısı, börülce ekşilemesi.

BARTIN: Pumpum çorbası, yumurtalı isbut, kabak burması.

BATMAN: Bumbar, Şam börek, perde pilavı.

BAYBURT: Tatlı çorba, galaçoş, ekşi lahana.

BİLECİK: Keklik kebabı, piruhi, samsı.

BİNGÖL: Dut pekmezi.

BİTLİS: Büryan kebabı, şekalok, çorti köftesi.

BOLU: Kedi batmaz, kaldırık dolması, kaşık sapı.

BURDUR: Testi kebabı, kabak helvası, Burdur muhallebisi.

BURSA: Ekşili baş çorbası, etli gavata, İnegöl köftesi.

ÇANAKKALE: Tumbi, lakerda, erik macunu.

ÇANKIRI: Yaren güveci, mıkla, tutmaç.

ÇORUM: Leblebi, cızlak, çullama.

DENİZLİ: Çaput aşı, alaçora, sıyırma.

DİYARBAKIR: Karpuz, cartlak kebabı, patlıcan meftunesi.

DÜZCE: Çerkez tavuğu, şıl böreği, lepsi.

EDİRNE: Mamzama, hardaliye, satır kebabı.

ELAZIĞ: Anamaşı, tavşan üfelemesi, hürriyet kadayıfı.

ERZİNCAN: Tulum peyniri, tava leblebisi.

ERZURUM: Cağ kebabı, den çorbası, çaşır.

ESKİŞEHİR: Çiğ börek, abısta, harşıl.

GAZİANTEP:Alinazik kebabı, Antep fıstığı, Köse Sefer kabağı dolması.

GİRESUN:Hamsi böreği, çalıçileği çorbası, karalahana diblesi.

GÜMÜŞHANE:Köme, lemis, haşıl.

HAKKARİ: Gulul çorbası, kepaye, kiflik.

HATAY: Kaytaz böreği, taş kadayıf, kuş gözü.

IĞDIR: Bozbaş yemeği, helise, perzana.

İSPARTA: Sakala sarkan, kabine, kuyruğu sulu.

İSTANBUL:Kanlıca yoğurdu, Sultanahmet köftesi, beyinli Beykoz kebabı.

İZMİR: İzmir köftesi, papaz yahnisi, radika salatası.

KAHRAMANMARAŞ:Dövme dondurma, pıtpıt lapası, çullama.

KARABÜK:Göbü, katlaç, malak.

KARAMAN: Batırık, bidik, paraköfte.

KARS: Kaşar, gravyer, tandırda kaz çekmesi.

KASTAMONU:Köle hamuru, cırık tatlısı, delioğlan sarığı.

KAYSERİ: Pastırma, sucuk, mantı.

KIRIKKALE: Kömbe, külleme, sarığı burma.

KIRKLARELİ: Sulu kaçamak, kuru kaçamak, bıldırcın kağıt kebabı.

KIRŞEHİR: Keykef, temal.

KİLİS: Cennet çamuru, firik pilavı, mazlum.

KOCAELİ: Kandıra yoğurdu, pişmaniye, otur Fatma tatlısı.

KONYA: Düğün yemeği, etli ekmek.

KÜTAHYA: Namaz dolması, tosunum, Çene çarpan çorbası.

MALATYA:Kayısı, analı-kızlı, kurşun geçmez köftesi.

MANİSA: Mesir macunu, Kula güveç kapaması, şekerli pide.

MARDİN: Ceviz sucuğu, ikbebet (içli köfte), semberuk.

MERSİN: Cezerye, tantuni, kerebici.

MUĞLA: Dutmeç, çopur, ot ekşilemesi.

MUŞ: Muş köftesi, çorti aşı.

NEVŞEHİR: Ağpakla, dıvıl, sızgıt.

NİĞDE: Mangir çorbası, üzüm boranası, unlu söğürme.

ORDU:Melocan (diken ucu) kavurması, mısır yağlaşı, hoşgıran kavurması.

OSMANİYE: Tirşik (pancar), yer fıstığı, toğgar.

RİZE:Anzer balı, hamsi çiğirtası, enişte lokumu.

SAKARYA:Pekmez, yoğurt.

SAMSUN: Samsun pidesi, turşu kavurması, kocakarı gerdanı.

SİİRT:Zivzik narı, Pervari balı, perde pilavı.

SİNOP: Sinop kestanesi, nokul, mamalika.

SİVAS: Sivas kebabı, peskutan çorbası, pezik turşusu.

ŞANLIURFA: İsot, şıllık tatlısı, Urfa kebabı.

ŞIRNAK: Kutlık, serbıdev, hekeheşandi.

TEKİRDAĞ:Tekirdağ köftesi.

TOKAT:Tokat kebabı, bacaklı çorba.

TRABZON:Vakfıkebir ekmeği, Akçaabat köftesi.

TUNCELİ:Şavak tulum peyniri, Pülümür balı, zerefet.

UŞAK:Alacatene, haşhaş sürtmesi, ciğerli bulgur.

VAN:Otlu peynir, inci kefali, ilitme.

YALOVA:Pavli, luhu şuşkey çirbuli, lalanga.

Yozgat: Testi kebabı, arabaşı.

Zonguldak: Çaycuma yoğurdu, Osmanlı çileği, beyaz baklava.

Tescilli şampiyon Gaziantep

ATO İle Ankara Patent Bürosu’nun resmi verilerine göre çeşit açısından Türkiye’nin en zengin mutfağı Gaziantep’te. Ülkemizden UNESCO’nun Dünya Gastronomi Şehirleri listesine giren tek şehir olan Gaziantep mutfağına özgü tam 291 çeşit yemek, tatlı ve içecek var. Malhıtalı (mercimekli) köfte, yoğurtlu ufak köfte, yağlı köfte, iç katması, tene katması, haveydi köftesi, omaç, sini köftesi, süzek yapması, cağırtlak kebabı, ayva kebabı, elma kebabı, lebeniye, öz çorbası, maş çorbası, şirinli çorba, beyran, topaç, köse sefer kabağı dolması, loğlazlı aş, çiğdem aşı, ekşili daraklık tavası, beyran, şiveydiz, acur oturtması, loğlaz, yarpuz piyazı, at elması turşusu, çelem turşusu şehrin lezzetlerinden bazıları.