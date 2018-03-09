Şık, asil ve nazlı orkideler iyi bakılırsa sizden çok yaşar

1926 yılında mübadele ile Yunanistan’dan Beykoz’un Mahmut Şevket Paşa Köyü’ne göç eden Demir ailesi buraya ilk geldiğinde yeşilliklerle uğraşmaya, ormana çıkıp çiçek süslemeleri kesmeye başlıyor. Bundan 13 yıl önce de farklı bir şeyler yapma talebiyle Hollanda’dan orkide bitkisi ithal ediyor. Türkiye’de az olan bu çiçek çeşidini getirirken büyük risk alan Demir ailesi, şimdilerde orkide seracılığı yapan üç şirketten biri. Oğuzhan Demir babadan oğula geçen mesleğini en iyi şekilde icra etmeye çalışıyor. Ülkemizde yer alan üç orkide serasından biri olan ve Beykoz’un Mahmut Şevket Paşa Köyü’ndeki Demir Orkide Serası’nı ziyaret ettik. Orkide’nin tarihinden, bakımına merak ettiklerimizi Oğuzhan Demir ile konuştuk.

Yaklaşık 13 yıl önce orkide seracılığına başlayan Oğuzhan Demir, “Burada gördüğünüz bütün seraları babam, amcamlar ve dedem hayata geçiriyor. İlk olarak antoryum bitkisini yetiştirmişler. Antoryum yetiştirirken, 2006 yılında büyük bir sel oldu ve tüm çiçekler sular altında kaldı. Hal böyle olunca, toprak hastalanınca da “Orkide yetiştirmeye başlayalım” demişler. Şu an yaklaşık 8-10 seralık bir orkide bahçesi var. Beykoz’dan, Sarıyer’den, Bursa’dan Yalova’dan alıcımız geliyor” şeklinde konuşuyor.

Hollanda’dan getirdikleri tohumlar ile büyük bir işe koyulan Demir ailesi, sipityum cinsi orkide üretiyor. Türkiye topraklarının üretim açısından uygunluğunu sorduğumuz Oğuzhan Demir, “Bu çiçeğin dibinde toprak yok. Biz herkesin sıklıkla karşılaştığı ve bildiği panalopsis cinsi orkideyi değil, sipityum cinsini üretiyoruz. Bu cinsin içinde de sünger gibi bir şey lazım ki, sürekli suyu tutsun ve bırakmasın. İçerisinde bu işlevi gören kaya yünü vardır. Sıcaklığı, nemi tutar ve sürekli dibi ıslak kalır. Panalopsis cinsinde ise aynı işlevi gören çam kabuğu var. Bu cins orkidenin ise daha küçük çiçeklere, daha az yaprağa sahip ve bakımı çok daha kolaydır. Ancak çok fazla çiçek vermez. Uygun ortamı ve sıcaklığı sağladığınız zaman orkide üretimini çok rahat yapabilirsiniz” diyor.

Phaller cinsi orkide, tabiatta ağaçların üzerindeki kovuklarda, dalların gövdeyle birleştiği noktalarda yetişiyor. Ancak asalak bir bitki değil. Ticari olarak yetiştirilen hibrit orkidelerin çiçekleri her ne kadar çubuklarla desteğe alınmış ve kaldırılmışsa da doğada bu çiçekler sarkıcıdır. Doğal yetişme alanları ise Kuzey Avustralya, Yeni Gine, Filipinler, Malezya, Hindistan, Tayvan, Borneo ve Endonezya adaları olan bu çiçekleri biz Hollanda’dan aldık. Yaklaşık 15 yıldır ülkemizdeki üretimini yapan birkaç firmadan biri de Demir ailesi. Limon sarısı, pembe, kahverengi, beyaz, sarı renklerdeki orkidelerin yer aldığı serayı gezerken Demir “Senede bir kere çiçek açıyor. Dört ay o bana bakacak, sekiz ay da ben ona. Mayıs ayına kadar bana güzelliklerini sunuyor. Sonra ona büyük bir emekle bakıyorum” diyor.

Egzotik görüntüsüyle hemen herkesin kalbini çalan orkidenin bilinen türlerinin yanında farklı çeşitleri de var. Türkiye’ye gelen ilk orkide bu türlerden. Yaprağıyla, boyutuyla diğerlerinden daha farklı olan bu tür, Demir ailesinin serasında da var. Ancak değerlerini unutmamak adına onu satmıyorlar.