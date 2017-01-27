Şimdi yenilenme zamanı

AKSESUAR

Aşkın en özel hali

Sizi ve sevginizi ifade eden Kısmet By Milka’nın kolye, bilezik ve yüzüklerine isim yazdırabilir hatta harfleri pırlanta ile işleyerek farklı bir hediye alternatifi oluşturabilirsiniz.

Şov başlıyor!

Moda tutkunu kadınların vazgeçilmezi olan ve trendleri İtalyan çizgisiyle birleştirerek kendine göre bir yorum katan Liu Jo, yeni sezona ‘Merhaba’ dedi. Renkleri, detayları, rahatlığı ve şıklığı bir arada sunmasıyla bu sezonda da kadınların vazgeçilmezi olmaya aday görünüyor.

İster şık ister rahat

Kırmızı stiletto, sneaker ve çantada oluşan özel koleksiyonuyla ister romantik, ister şık, ister rahat... Divarese farklı tasarımlarıyla ayakkabı tutkunlarına birçok alternatif sunuyor.

MODA

İndirim fırsatını kaçırmayın

Soğuk kış gecelerine eşlik eden kadın ve erkek Ayyıldız pijama takımlar yüzde 100 pamuk ya da polar modellerden oluşuyor. Ayrıca yüzde 30 ile yüzde 70 arasında indirim fırsatı sunuyor.

Doğru tayt ile özgürce hareket edin

Nike Zonal Strength koşu taytı, atletlerin ihtiyaç duyduğu kas titreşimini azaltarak farklı bölgeleri hedefliyor. Bel bandı tasarımı ise tayta hava alabilirlik sağlıyor. Tayta kullanılan dört yönlü gerdirilmiş kumaş, özellikle kalçalarda ve dizlerde hareket etme kabiliyetini artırıyor.

KİŞİSEL BAKIM

Neşeli kutusuyla koklamaya doyamayacaksınız

El yapımı kozmetik ürünler sunan Bomb Cosmetics annedukkan.com’da! Dünyaca ünlü ürünleri bulabileceğiniz site, neşeli ambalajları, rengarenk ürünleri ve kokularıyla sizleri bekliyor.

Ufak bir dokunuşla cildiniz değişsin!

Gün boyu parlamayı ve yağlı görüntüyü ortadan kaldıran Shiseido Synchro Skin Lasting Liquid Foundation pek çok güzellik tutkunu kadının vazgeçilmezi olmaya aday görünüyor.

YEMEK

Yaşama uygun glutensiz ürünler

Polonez, sağlıklı beslenme üzerine yaptığı Ar-Ge çalışmaları neticesinde Glutensiz ürünlerini tüketicileriyle buluşturuyor. Glutensiz ürünler kapsamında füme et, jambon, kavurma, salam (hindi salam ve macar salam), sucuk ve sosisler bulunuyor.

Ne derler korkusu olmadan yiyin

Tadelle, şimdi yeni yüzüyle karşımıza. İkonik kırmızı paketinin üzerine yerleştirilen farklı fiillerle “Acaba ne derler” diye düşünmeden hayatın tadını çıkartmak için bizlere cesaret veriyor.

TEMİZLİK

Cebinizden ve enerjinizden tasarruf

HighGenic, yeni formülü Narsprin ile ev, işyeri ve araçlarda her türlü temizliği yapmaya aday. Banyodan mutfağa, ahşaptan cama, çamaşırda bulaşıkta, halı ve koltukta hatta otomobillerde de kullanılabilen bu çok amaçlı temizleyici hem cebinizden hem de enerjinizden tasarruf ettireceğe benziyor.