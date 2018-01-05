Sinemada dünyaya hakim olacağız
Her insanın anlatacak hikayesi, söyleyecek sözü vardır. Bazıları bunu kaleme alıp roman yazar, bazıları ise filme çeker…
- FATMA ERSOY
Hal böyle olunca beyazperdede bu işin eğitimini almayan sözde sinemacıların niteliksiz yapımları, sinemaseverleri rahatsız etmeye başladı. İşte tam bu noktada “Ülke olarak yüzde 50’miz film veya dizi çekiyor öteki yarımız ise bunları izliyoruz, ancak nitelikli sinemacımız çok az” diyen Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Güz devreye giriyor. Güz, Türkiye’nin dizi film üretimi alanında Ortadoğu ve Avrupa’ya hitap eden önemli bir aktör olduğuna dikkat çekerek, “Bu alanda meraklı ve yetenekli çok insanımız olmasına karşın eğitimli senarist sayımız az. Sinema alanında yapılacak nitelikli eğitimler sektörde sadece Ortadoğu’da değil, bütün dünyada söz sahibi olmamızın yolunu açacak” diyor.
Film yeter ki yürekten yakalasın
Beykoz Üniversitesi olarak alandaki açığı kapatmak için sertifika programını başlattıklarını dile getiren Güz, şöyle devam etti: Hikâyeler paylaşıldıkça güzelleşir, eksiklerini tamamlar, fazlalıklarını atar ve neredeyse kusursuz anlatılara dönüşürler. Başımızdan geçenler böylece değer kazanırlar. Bir de özellikle güzel olsun, sevilsin, izlensin diye oluşturulan anlatılar vardır. Bunlar tekrar tekrar gözden geçirilir, defalarca yazılırlar. İnsanlara en mükemmel biçimiyle ulaşabilsin diyedir verilen bütün emek. Bu hikayeler gerçek olsun olmasın, çok da önemli değildir; yeter ki yazılan metin insanları inandırsın, yüreğinden yakalayabilsin.
Hem teknik hem deneyim kazandırılacak
İzlenesi hikâyeler yazmanın zanaatını öğrenmek, öğrendiklerini daha sonra amatör ya da profesyonel olarak uygulamak isteyenlere Beykoz Üniversitesi Senaryo Yazarlığı Sertifika Programı hakkında bilgi veren Güz, şunları söyledi: 9 Ocak’ta başlayacak programımızda öğretim elemanlarımızın vereceği kuramsal derslere atölye çalışmaları, sinema-televizyon-reklam sektöründen profesyonellerin deneyimlerini aktaracakları dersler ile yıllarını sinema sanatına vermiş yönetmen-senaristlerle gerçekleştirilecek söyleşiler eşlik ediyor. Eğitim programında yer alan dersler tema, sinopsis, tretman, kısa-uzun film senaryosu, televizyon dizisi senaryosu, reklam senaryosu, video klip senaryosu, çekim senaryosu, karakter yaratma, kahraman ve anti-kahraman, diyalog yazımı, proje oluşturma, sinema göstergebilimi gibi konuları içeriyor.
Özellikle izlensin diye oluşturulan anlatılar vardır. Bu hikayeler gerçek olsun olmasın, yeter ki insanları inandırsın, yüreğinden yakalayabilsin.
Usta isimler tecrübelerini aktaracak
Kahpe Bizans ve Hababam Sınıfı sinema filmleri ile Tatlı Kaçıklar ve Alemin Kralı gibi televizyon dizilerinin senaristi mizah yazarı Kemal Kenan Ergen’in atölye çalışmaları biçiminde yürüttüğü, Vizontele, Sınav, Yahşi Batı, G.O.R.A. ve Aşk Tesadüfleri Sever gibi filmlerin yönetmeni Ömer Faruk Sorak ile Mandıra Filozofu karakterinin fikir babası yönetmen-senarist Müfit Can Saçıntı sektör deneyimlerini öğrencilere aktarıyor. Televizyon program yapımcısı ve ünlü sunucu İzzet Öz video klip senaryosu yazımı, pek çok televizyon ve radyo kanalının kurucusu yapımcı-yönetmen Öğretim Görevlisi Şule Bekrioğlu proje oluşturma ve bütçeleme, yapımcı-yönetmen Tülay İbak reklam senaryosu, sinema bilimci Prof. Dr. Simten Gündeş ise sinema göstergebilimi gibi temel kavramlara ilişkin ders veriyor.
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