Sinemada dünyaya hakim olacağız

Hal böyle olunca beyazperdede bu işin eğitimini almayan sözde sinemacıların niteliksiz yapımları, sinemaseverleri rahatsız etmeye başladı. İşte tam bu noktada “Ülke olarak yüzde 50’miz film veya dizi çekiyor öteki yarımız ise bunları izliyoruz, ancak nitelikli sinemacımız çok az” diyen Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Güz devreye giriyor. Güz, Türkiye’nin dizi film üretimi alanında Ortadoğu ve Avrupa’ya hitap eden önemli bir aktör olduğuna dikkat çekerek, “Bu alanda meraklı ve yetenekli çok insanımız olmasına karşın eğitimli senarist sayımız az. Sinema alanında yapılacak nitelikli eğitimler sektörde sadece Ortadoğu’da değil, bütün dünyada söz sahibi olmamızın yolunu açacak” diyor.

Film yeter ki yürekten yakalasın

Beykoz Üniversitesi olarak alandaki açığı kapatmak için sertifika programını başlattıklarını dile getiren Güz, şöyle devam etti: Hikâyeler paylaşıldıkça güzelleşir, eksiklerini tamamlar, fazlalıklarını atar ve neredeyse kusursuz anlatılara dönüşürler. Başımızdan geçenler böylece değer kazanırlar. Bir de özellikle güzel olsun, sevilsin, izlensin diye oluşturulan anlatılar vardır. Bunlar tekrar tekrar gözden geçirilir, defalarca yazılırlar. İnsanlara en mükemmel biçimiyle ulaşabilsin diyedir verilen bütün emek. Bu hikayeler gerçek olsun olmasın, çok da önemli değildir; yeter ki yazılan metin insanları inandırsın, yüreğinden yakalayabilsin.