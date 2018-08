Sinemanın en akademik festivali

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin sekizincisi bu yıl 9 -16 Kasım tarihleri arasında gerçekleşiyor. Başvuruların 3 Ağustos’ta sona erdiği festivalde, her yıl “adalet” temasında çekilen uzun ve kısa metrajlı filmler yarışıyor ve gösterimleri oluyor. Bu festivalin temel amacı ise suç, ceza ve adaletle ilgili sorunların sinema sanatındaki yansımasını kitlelere ulaştırmak ve sinema sanatı aracılığıyla yerel ve evrensel planda hukukun üstünlüğüne katkı sağlamak. Temasının adalet olmasının en önemli nedeni başlangıç noktasının İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve fikir babasının Ceza Hukuku Profesörü Adem Sözüer olması. Akademik programı her yıl değişen festivalde bu yılın konusu ise ‘madde bağımlılığı’. Bu anlamlı festivalin direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci ile konuştuk. Prof. Semerci, her yönüyle bağımsız bir festival yapmaya çalıştıklarını söylerken, adaletin tüm yaşamı içeren bir şey olduğunu sinemanın ise toplumun bir aynası olduğunu belirtiyor.

SEYİRCİYE SÖZ HAKKI TANIYOR

Bu festival sinemayla ilgilenenlere ve seyirciye nasıl bir perspektif kazandırıyor? Direktöründen dinliyoruz: “Tematik bir festival olması ve film festivali ile birlikte bir akademik programın sürdürülmesi bu festivali diğerlerinden ayıran bir özellik. Film festivaline katılanlar filmleri izlemek ve film dünyası ile söyleşilere, panellere katılmanın yanı sıra adaletin o yıl seçilen alt temasında dünyanın her yerinden gelen hukuk, psikoloji, sosyoloji ve politika alanında önemli isimlerin verdiği bilgilere ulaşabiliyor ve tartışmalara katılabiliyor. Ayrıca sinemalarda oluşturulan film sonrası panellerle direkt olarak seyirciye adalet, toplum, sinema konularında söz hakkı tanıması fark oluşturan bir diğer nokta.”

Tematik festivallerin sürdürülebilirliği zordur. Semerci ise tematik bir festivali sürdürmenin en büyük zorluğunun sponsor bulmak olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Herkes adalet istediğini söylemekle ve sürekli konuşmakla birlikte konu festival, destek, bir katkıda bulunmak hatta tartışmak olduğunda uzak durmakta. Dolayısıyla yurt dışı konuşmacı ve sanatçıları davet etmek, tüm oraganizasyonu yapmak ve gerçekten önemli filmleri gösterebilmek için maddi destek gerekiyor. Her yıl çok az sayıda insanın desteği hatta fedakârlığı ile festivali sürdürüyoruz. Her zaman söylediğim gibi festivalin bir kumbarası var. O kumbarayı dolduracak parası yok ama her yıl o kumbaraya dünyanın her yerinden eklenen adalet dostları var. Adalet dostları şimdilik sürdürmemizi sağlıyor.”

BAĞIMLI ADALET OLMAZ

Adalet kavramını sorgulayan bir festivalin tümüyle kişi ve kurumların etkisinden bağımsız olması gerekir. Bu bağlamda Semerci, festivalin tam bağımsız olduğunu ve sekizinci yıla geldiklerini, şimdiye değin çok sıkıntı çektikleri süreçlerde bile bağımsızlığını engelleyecek destekleri kabul etmediklerini söylüyor. Danışma kurulunu her yıl değiştirdiklerini, dünya ve Türkiye’den farklı alanlarda festivalin bağımsızlığına saygı duyan kişilerden bir danışma kurulu oluşturduklarını belirten Semerci, “Bağımlı adalet olmayacağını bilmeden adalet temalı festival yapamazsınız.” diyor.

FESTİVALİ DESTEKSİZ BIRAKMAYIN