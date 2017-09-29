Sınırları kaldıran tasarımlar

‘Hayat bir hybrid (bileşim)’ mottosu ile erkek giyim markası Kiğılı, yeni sezona adım attı. Markanın CEO Yardımcısı Sena Suerdem’in ev sahipliğinde özel bir davetle tanıtılan ilkbahar-yaz koleksiyonu, erkeklerin günlük hayat akışına ayak uyduran dinamik, konforlu ve şık parçalardan oluşuyor.Erkekleri gelenekselden uzaklaştırmayı hedefleyen koleksiyonda, siyah renkli tasarımlar Black Silhouette(silüet) konsepti ile yer aldı. Hem rahatlığı hem de tarzı bir arada bulabilecek olan moda tutkunlarını kurşuni griler ve kışın pastel tonları bekliyor. Sonbahar ve kışın tüm renklerini yansıtan koleksiyonda geometrik desenler ve klasik çizgileri dahi değiştiren yepyeni yorumlar dikkat çekiyor.

‘Dedem değişime açık’

Günümüz trendlerine uyum sağlayan yeni koleksiyonlara imza atmaya devam edeceklerini söyleyen markanın üçüncü kuşak temsilcisi Sena Suerdem “Dedem Abdullah Kiğılı’ya; değişime ve yeni trendlere açık olduğu, genç nesile tecrübesi, ileri görüşlülüğü ile destek olduğu için çok teşekkür ediyorum. Böyle büyük bir markanın üçüncü kuşak temsilcisi olarak, üzerimizdeki sorumluluğun farkındalığıyla, değişimi yansıtan genç, dinamik yeni koleksiyonlara imza atacağız” diyor.