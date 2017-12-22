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Sokaktaki dostlar için vefa seferberliği

Osmanlı’da tedavi ve barınmaları için vakıflar kurulan, halkın soğuklarda hayatta kalmaları için seferber olduğu sokak hayvanları bugünlerde işkence ve şiddet haberleriyle gündeme gelir oldu.

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Eskiler imanı, Allah’ın emirlerine hürmet ve mahluklarına şefkat olarak hülasa etmiş. Osmanlı döneminde insanlara iyilik yapılırken, hayvan hakları da gözardı edilmemiş. Bir köpeğe su verdiği için cennetlik olan kötü bir kadın ile bir kediyi aç bırakıp ölümüne sebep olduğu için cehennemi hakkeden saliha bir kadının hikâyesini Hazret-i Peygamber anlatmıştır. Bizler böyle bir ecdadın nesliyken nasıl oldu da sokak hayvanları insan işkenceleri ve zulümleriyle haber gündemlerine taşındı? Modern hayatın nimetlerinde yararlanan şehir insanları için geçmişe, vefaya ve eski dostlara dönme vakti geldi. Gelin emanetlere birlikte sahip çıkalım! 

MAMAYA DİKKAT 

Kim ne derse desin kapınızın önüne mama ve su bırakın. Mamalarından alamasanız bile artan yemeğinizi sokak hayvanlarına verebilirsiniz. Bıraktığınız yiyeceklerin içinde tatlı, baharatlı ya da onlar için zararlı olabilecek şeyler olmamasına özen gösterin. Bu kapların içlerinin kirlenmesine ve çöple dolmasına müsaade etmeyin.Yiyecekten sonra en büyük ihtiyaç barınma. Kedilere, soğuğu kesme amacıyla yalıtım malzemesi ve su geçirmemesi için de naylon ile desteklenmiş kolilerden ev yapılabilir ya da plastik kutularla soğuktan korunmaları sağlanabilir. Köpekler içinse müsait bir alana kulübeler hazırlayabilirsiniz. 

PENCERE ÖNÜNE KUŞ EVİ 

Pencere önünde ve balkon kenarlarında küçük dostlara yaşam alanı oluşturabilirsiniz. Büyük boy pet şişelerden kuşlar için yemlik hazırlayabilirsiniz. İçine çeşitli tahıl taneleri ve yemişlerden koyabilirsiniz.

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