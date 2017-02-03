Son indirim fırsatını kaçırmayın!

Trendleri yakalamak isteyenlere

Calzedonia çizgi film karakterli çoraplarını ilkbahar-yaz sezonunda da trend olmak isteyenler için tekrar yorumlamış.

Dolgun ve belirgin kirpikler için

Max Factor, False Lash Epic Maskara ile dolgun ve belirgin kirpikler elde etmenizi sağlıyor. Kirpiklerin içten dışa her noktasını ve her kirpiği dolgun göstermek için iki veya daha fazla maskara kullanma ihtiyacını ortadan kaldıran fırça iyi bir görünüm vaat ediyor.