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Son indirim fırsatını kaçırmayın!

İndirimler, kampanyalar, yeni koleksiyonlar… Şimdi alışveriş yapmanın tam zamanı! Bu sayfaya bakmadan alışverişe çıkmayın.

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Ayakkabının süet hali

Deri ve kanvas alternatiflerini sık gördüğümüz Vans’in, bu sezon koleksiyonuna geniş bir yelpazeyle yer verdiği süet parçalar kış kombinlerinizin tamamlayıcısı olabilir. Siyahtan maviye, tabadan bej ve griye birçok renk seçeneği sunuyor.

Sıcak kış indirimi 

Kış aylarının olmazsa olmazlarından trikolar ve örme kazaklar Debenhams’ta renkli alternatifleri ile göze çarpıyor. Bu stil sahibi parçalara yüzde 70’e varan indirimle sahip olabilirsiniz.

MODA

Yüzde 50’ye varan fırsatlar

Parıltılı tasarımlardan, taşlı detaylara ve abiye kıyafetlere kadar yüzde 50’ye varan indirim ve ekstra kapmayanlar Faik Sönmez’de sizi bekliyor.

Zamansız kadınların tercihi

Machka, geometrik, parıltılı ve dramatik dokunuşlarla harmanladığı modern ve narin tasarımları göze zamansız karınların  tercihi olabilir.

Trendleri yakalamak isteyenlere 

Calzedonia çizgi film karakterli çoraplarını ilkbahar-yaz sezonunda da trend olmak isteyenler için tekrar yorumlamış. 

Dolgun ve belirgin kirpikler için 

Max Factor, False Lash Epic Maskara ile dolgun ve belirgin kirpikler elde etmenizi sağlıyor. Kirpiklerin içten dışa her noktasını ve her kirpiği dolgun göstermek için iki veya daha fazla maskara kullanma ihtiyacını ortadan kaldıran fırça iyi bir görünüm vaat ediyor.

Sanatla ortaya çıkan renkler 

İlkbahar koleksiyonu için, Nars sınırlı sayıda üretilen ve sadece Beymen Zorlu Center’ da satılacak olan Pop Goes the Easel koleksiyonu ile yeni Sheer Pop Multiple’larla çekici renkler, dudaklar ve yanaklar için seçenekler sunuyor. 

Doğanın uyanışı

Guess saatleri, ilkbahar sezonuyla canlanan doğanın uyanışından ilham alıyor. Pembe altın tonlarının hakimiyetini sürdürdüğü ve hasır bileziğe sahip saat modelleri saat severlerin vazgeçilmezi olmaya aday görünüyor.

YEMEK

Nar ile sağlıklı günler

Doğal madensuyunun nar aroma bileşimi ile hazırlanan Freşa Extra Multivitaminli Nar, vazgeçilmez içeceklerinizden olmaya aday.

DEKORASYON

 Aşk tabakları

Limitli sayıda üretilen rengarenk Katzze tabaklarını ister mutfağınızda ister duvarınızda kullanabilirsiniz. Bu tabaklara katzze.com adresinin yanı sıra MaeZae, Dank Design, sntrldükkan, Atölye Başka mağazalarından da ulaşabilirsiniz.

Bahar havası… 

Güral Porselen şeffaf, dayanıklı, ışık geçirebilen, zarif, bone porselen serisinin Has yemek takımıyla sofralarda bahar havası estirmeye hazırlanıyor.  

 

 

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