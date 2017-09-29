Sonbahar indirimle geldi

Bohem kadınlar sokaklarda

Her sezon genç stilini, enerjik ve capcanlı tasarımlarla sunan Oxxo, sonbahar-kış sezonunda, gizemli, sıradışı ve özgür ruhları tasvir ediyor. Farklı kültürlerin izlerini koleksiyonuna taşıyan marka bu sezon bohem tarzı ön plana çıkardı.

El işçiliği önplanda

Hazır giyim markası Machka’nın 2017-18 Sonbahar-Kış koleksiyonundaki tasarımlar, el işçiliği ile harmanlandı. Paltoların yakalarına iliştirilen yaka iğneleri ile kürk yakalar sezonun favorisi olabilir.

Sneaker trendi geçmez

Jean, kumaş pantolon, basic bir tişört ya da şık bir elbise… Sneakerları her şey ile kombinleme modası devam ediyor! Ayakkabı Dünyası’nın yeni sezonuna göz atarak size en uygun seçeneği bulabilirsiniz.

Kampanya sezonu açıldı

Derimod, tüm ürünlerde geçerli kampanyası ile 249 TL ve üzeri alışveriş yapanlara, deri cekette geçerli tam 150 TL değerinde hediye çeki veriyor. Ayrıca yeni sezon ayakkabılarda da yüzde 40’a varan indirim fırsatı var. Yeni sezon alışverişine çıkanlara duyurulur.

İki koku bir arada

Avon, kadınlara farklı benliklerini yansıtmak için seçenekler sunma fikrinden yola çıkarak karıştırılabilen ikili parfüm Eve Duet’i geliştirdi. Çiçeksi meyvemsi kokusuyla Radiant’ı, odunsu çiçeksi parfüm Sensual ile bir araya getiren marka kadınların çok yönlülüğüne vurgu yapıyor.

Sonbahar hazırlıkları başlasın

Yazın koşuşturmacasının ardından sonbahar için güzellik rutinlerine başlama zamanı. Bioderma’nın White Objective Fluid leke karşıtı gündüz bakım kremi ve White Objective Gece Serum ile işe başlayabilirsiniz.

Çocuklara sürpriz var

Giochi Preziosi bünyesinde üretilen Cicibiciler, çocukları mutlu edecek bir kampanya sunuyor. 30 Kasım’a kadar tarihleri arasında 50 TL ve üzeri Cicibici ürünü alarak, www.cicibiciyiz.biz adresinden başvuru yapan herkes 100 TL değerindeki KidZania giriş biletini yüzde 20 indirimli alacak. Üstelik kampanyaya başvuru yapan ilk 150 kişiye 70 TL değerindeki KidZania çocuk giriş bileti hediye edilecek!

Çeyiz şimdi tamam

Ev tekstili markası Valeron, yatak odasınındaki şıklığı zarafetle tamamlamak isteyenlere pek çok seçenek sunuyor. Sonbahar gelinlerini ince zevklere hitap eden özgün koleksiyonları sade çizgileriyle dikkat çekiyor.

Fırsatı kaçırmayın

Avustralyalı giyim markası Forever New, yüzde 50’ye varan Sezon Ortası İndirimi ile zamansız parçaları çok avantajlı fiyatlarla sunuyor. Düşük omuz bluzlar, çiçek desenli midi elbiseler, fırfırlı etekler, crop üstlerle mükemmel uyum sağlayan yüksek bel kumaş pantolonlar, denim gömlekler ve ışıltılı aksesuarları indirimli almak için iyi bir fırsat.