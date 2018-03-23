Su içmek için susamayı beklemeyin

Su tüketimi; böbrekler, kalp ve karaciğer başta olmak üzere bütün organlar için hayati önem taşıyor. Vücuda yeterli miktarda su alınmaması pek çok önemli sağlık sorununun yanında yorgunluk, dikkat güçlüğü ve hafıza bozuklukları gibi durumlara neden oluyor. Uz. Dr. Tülay Kadıoğlu, Dünya Su Günü’ne dikkat çekmek için düzenli su tüketiminin önemi ve suyun sağlık üzerindeki etkileri hakkında bilgi verdi.

Sağlıklı bir insan vücut ağırlığının erkeklerde yüzde 60, kadınlarda ise yüzde 50’si sudan oluşuyor. Bu oran yeni doğan bebekler için yüzde 70 seviyelerine çıkıyor. Beynin yüzde 95’i ve akciğerlerin de yüzde 90’ı sudur. Vücutta birbiri ile bağlantılı olan bütün sistemler suya ihtiyaç duyar ve yeterli su alamadığında görevlerini tam olarak yerine getiremez.

SUSUZLUK HASTALIK SEBEBİ

Vücutta bulunan suyun yüzde iki oranında azalması sonucu yorgunluk, dikkat eksikliği ve hafıza ile ilgili sorunlar ortaya çıkar. Bu durumun en kolay yollarından biri gün içerisinde susamadan su içilmesi. Çünkü bu eylem vücudun istediği yeterli miktarda suyun alınmasına yardımcı olur. İdrar rengi de gün içerisinde yeterli su içip içilmediği hakkında fikir verir. Koyu renk ve kıvamda bir idrar vücudun suya ihtiyacı olduğunun en önemli göstergesidir. Kişinin kendi doktoru olduğu söylemi de bu nokta da bir kez daha ortaya çıkıyor. Kişi ideal su miktarını, gün içerisinde yaptığı aktivitelere, hava sıcaklığına bağlı olarak kendi dengelemesi gerekiyor.

Hayati fonksiyonların sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesi için yeterli miktarda suyun tüketilmesi gerekiyor. Günde 8-9 bardak veya 2-2,5 litre su tüketmek vücudun su ihtiyacını karşılar. Suyun tadını sevmeyenler; meyve dilimleri veya havuç, kereviz gibi sebzelerde suyu tatlandırabilir.

Susuzluk en çok böbrekleri etkiler. Vücutta oluşan üre, kreatin ve ürik asit gibi zararlı maddeler su ile seyreltilip böbreklerden atılır. Su içmemek idrar akımını yavaşlattığı için idrar yolu iltihapları ve böbrek taşları, ilerleyen durumlarda ise böbrek yetmezlikleri oluşabilmektedir.