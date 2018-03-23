Tabiatla muhabbetin adıdır nevruz
Bu yıl kışı görmeden baharı karşılıyoruz. Türklerin baharın gelişini kutladığı Nevruz bayramını ve diğer kültürleri nasıl etkilediğini anlatan Yrd. Doç. Dr. Emrah Çetin, “En önemli rivayet, Nevruz’un Türklerin Ergenekon’dan çıkış günü oluşudur” diyor.
- FATMA ERSOY
Her çağda, mevsimler ve toprağın görünüşündeki değişiklikler insanları oldukça etkilemiştir. Yaşamının bu değişimle yakından ilgisi olduğunu düşünen insan, doğanın bu gücü karşında onunla barışık olmanın yollarını aramış, ona bolluk ve bereket nitelikli dualar söylemiş, törenler düzenlemiştir. Tarihin ilk topluluklarından beri ay, mevsim, yıl gibi değişiklikler törenlerle kutlanmıştır. 21 Mart’ta baharın gelişiyle birlikte büyük şölenlerle kutlanan Nevruz da bunun en bilinen örneklerinden biridir. Tarihin en eski çağlarından beri Türklerin, kıştan sonra canlanan doğayı sevinçle karşıladığı Nevruz’u Bartın Üniversitesi Tarih Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Emrah Çetin ile konuştuk.
- Nevruz nedir? Nevruz’un ortaya çıkışını anlatır mısınız?
Nevruz, Farsça bir kelime olup nev; yeni, ruz; gün yani yeni gün demektir. Eski Ön Asya kavimlerinin yılbaşı ve bahar bayramının adıdır. Rumi takvimde Mart’ın 9’u, Miladi takvimde 21 Mart Nevruz günüdür ve Türklerde, M.Ö. 3. yüzyıldan beri kutlanan bir bahar bayramıdır. Adlandırmada ve uygulamada bazı farklılıklar olmakla birlikte Türk dünyasında Nevruz, aynı anlam ve birbirine benzer törenlerle kutlanır. İklimdeki değişikliklerin insanların hayat tarzı ve uğraşlarındaki değişikliklerin başlangıcı olan 21 Mart tarihi, pek çok kavimde ve kültürde yılbaşı olarak kabul edilip, bayram günü gibi kutlanacak kadar önemlidir. Selçuklularda bugün eğlenceler düzenlendiği, şenlikler yapıldığı, özel yemekler pişirildiği ve özel hediyeler alınıp verildiği biliniyor. Nevruz’un ortaya çıkışına dair farklı kültürlere ait çeşitli teoriler bulunmaktadır. Bu rivayetlerin içinde en önemlisi Türklerin Ergenekon’dan çıkış günü oluşudur.
- İpekyolu’na ev sahipliği yapan ülkelerde de coşkuyla kutlanmasını neye bağlıyorsunuz? Kültürel etkileşimin bir sonucu mu? Nevruz’un evrensel bir değeri var mı?
İpekyolu’na ev sahipliği yapan ülkelerde Nevruz’un kutlanıyor olmasının sebebi yalnızca kültürel etkileşim ile açıklanamaz. Aynı zamanda bu ülkelerin coğrafi, iktisadi ve toplumsal özelliklerinin birbirine benzerlik göstermesi de önemli bir etmendir. Hatta Nevruz geleneğini yalnızca İpekyolu ülkeleri ile de sınırlandırmamak gerekiyor. Çeşitli toplumlarda bu kutlamaların bazıları dini bir içerik katılarak yeniden güncelleştirilmiştir. Bunlar; Yahudi inancında, Musa Peygamberin Yahudileri Firavun’un baskısından kurtararak Sina Yarımadası’na götürmesi gününün anısına Pesah bayramına, Hıristiyanlıkta ise İsa’nın yeniden doğuşunu temsilen kutlanan Paskalya yortusuna dönüştürülmüştür. Ayrıca, başta Ruslar olmak üzere Slav halkların her yıl 3-9 Mart günleri arasında kutladığı Maslenitsa, Nevruz’a çok benzer.
- Türk toplumları için ve bahsettiğimiz ülkeler için ne ifade ediyor?
Türklerin Nevruz gelenekleri, Orta Asya-Selçuklu-Osmanlı-Cumhuriyet çizgisinde ele alınırsa süreklilik gösterir. Bugün Büyük Selçuklu Devleti’nin tarihi sınırları içinde bulunan Türkiye, İran, Afganistan, Pakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Kazakistan’da Nevruz bayramı aynı coşku ile kutlanıyor. Bu yönüyle Türklerin ortak kültür mirasıdır. Nevruz Şenlikleri, Türklerin tarihin bilinen devirlerinden itibaren kutladıkları milli bayramlarından birisidir. Bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı, toplumda millet olma şuurunun kuvvetlendiği günlerdir. Milli kimliğin oluşturulmasında ve sürdürülmesinde bayramların önemli bir yeri vardır. Ulusal kimliğini kültürel unsurlarla ortaya koyar. Bu bağlamda, Nevruz Bayramı, Türk toplumlarında milli benliğin ve milli kimliğin oluşturulmasında büyük bir öneme sahiptir. Yüzyıllardır dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan Türk topluluklarının ortak olarak kutladıkları bir milli bayram olan Nevruz, sosyal hayat ile tabiatın uyum içerisinde yürümesini sağlamaya yönelik derin bir varlık felsefesi ürünüdür.
NEVRUZ, TÜRKLERİN TARİH BOYUNCA YAŞATTIĞI BİR GELENEKTİR. ORTA ASYA’DAN SELÇUKLU’YA, OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E KADAR SÜREKLİLİK GÖSTERİR.
Kötülüklere karşı ateş üzerinden atlama
Ateş, tarih boyunca eski Türkler tarafından kutsal olarak sayılırdı. Eski Türkler, ateşi kutsal saydıklarından dolayı ateşle oynamaz, ateşe tükürmez veya ateşi söndürmezdi. Ateşin kendilerini kötülüklerden arındırdığını ve hastalıklardan koruduğunu düşünen eski Türkler, Nevruz kutlamalarında da ateş yakarak üzerinden atlardı. Bu sebepten, günümüzde de eski Türk inançlarına saygıda bulunmak ve Nevruz kültürüne uyum sağlamak için Nevruz Ateşi yakılır ve üzerinden atlanır.
Yüzyıllardır dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan Türk topluluklarının ortak olarak kutladıkları Nevruz, milli kimliğin oluşturulmasında büyük rol oynuyor.
Türklerin Ergenekon’dan çıkış günü
- Türk Dünyasının Ortak Kültür Mirası: Nevruz” makalenizde Nevruz’un hangi millete ait olduğundan ziyade hangi milletin kendi kültüründen neler kattığına dikkat çektiniz. Peki, Nevruz, hangi milletlerden hangi kültürlerle zenginleştirildi?
Nevruz olgusu ele alındığında önce Nevruz içerisindeki milli unsurlar, yani bizi diğerlerinden ayırt eden özellikler üzerinde durulmalı daha sonra da Nevruz’un evrensel değerleri üzerine bir değerlendirme yapılmalıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi bahar bayramlarını, dünyanın muhtelif bölgelerinde, çeşitli toplumlarda ve milletlerde görmek mümkündür. Bu kutlamaların bazıları dini bir içerik katılarak yeniden güncelleştirilmiş ve yeniden isimlendirilmiştir. Yahudi inancında Pesah bayramı, Hristiyanlıkta ise Paskalya Yortusu bu şekilde oluşturulmuştur. Türklerin yanı sıra Slav kökenli halkların ve İranlıların da kendi dini ve toplumsal özelliklerine dair birtakım gelenekleri ekleyerek bu bahar bayramı ritüelini daha da zenginleştirdiklerini söylemek mümkündür.
- Tüm bunların içinde Nevruz’daki milli unsurlar, yani bizi diğerlerinden ayırt eden özellikler nelerdir?
Birçok milletin çeşitli adlar ve yöntemlerle Nevruz geleneğine benzer şekilde baharın gelişini kutladığını belirtmiştik. Ancak Türkler için Nevruz’un bir bahar bayramı olması ötesinde çok daha önemli bir gün olduğunu ifade etmek gereklidir. Zira Nevruz, Ergenekon Destanı’nda anlatıldığı üzere Türklerin Ergenekon’dan çıkış günü olarak kabul edilmektedir. Bu noktadan hareketle Nevruz’un Türk milleti açısından “varoluş günü” olmak gibi önemli bir özelliği vardır. Türk tarihi kadar eski olan Nevruz Bayramı Türk kültür ve tarihinin temel değer taşlarından birisini oluşturmaktadır. Nevruz, asırlarca Türk gelenek ve görenekleriyle zenginleşmiş millî bir bayramdır. Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz, tüm Türk dünyasında şenlikler düzenlenerek hep birlikte coşkuyla kutlanır. Nevruz bayramı, emeğe, hayata, tabiata muhabbetin sembolüdür. Türkleri birbirine kenetleyen bir millî örfler, adetler ve gelenekler bütünüdür. Nevruz, Ata yadigârı Türkistan’dan doğan bir bereket ve sevgi bayramıdır. Nevruz, Türk dünyasının kültürel bir müştereğidir.
Osmanlı’da Nevruz
Yrd. Doç. Dr. Emrah Çetin, Osmanlı’da Nevruz bayramının nasıl kutlandığını ise şöyle anlatıyor: Nevruz, Osmanlı’nın son dönemlerine kadar kutlanmıştır. Osmanlı sarayındaki Nevruz törenleriyle ilgili olarak Sultan II. Abdülhamit’in kızı Ayşe Osmanoğlu şu bilgileri vermektedir; “Nevruz baharın ilk günü olduğundan bir gün önceden Eczane-i Hümayun’da hazırlanmış olan ve Nevruz Macunu denilen, üzerine altın tozu dökülmüş kırmızı renkte Nevruz şekeri hazırlanır, tüllerle bağlı güzel kâseler içinde Hanedan azasına, vükelaya, mevki sahiplerine dağıtılırdı. Lezzeti pek güzeldi. Sabah erken aç karnına yemesi şifa imiş. Bunun için gümüş tepsilere konur, yanına da “s” ile başlayan yedi türlü yiyecek düzülür, getirilirdi. “s” ile başlayan yedi türlü yiyecek şunlardı: susam, süt, simit, su, salep, safran, sarımsak. Bunlardan birer parça yalanınca şifa getireceğine inanılırdı.”
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