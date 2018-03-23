Tabiatla muhabbetin adıdır nevruz

Her çağda, mevsimler ve toprağın görünüşündeki değişiklikler insanları oldukça etkilemiştir. Yaşamının bu değişimle yakından ilgisi olduğunu düşünen insan, doğanın bu gücü karşında onunla barışık olmanın yollarını aramış, ona bolluk ve bereket nitelikli dualar söylemiş, törenler düzenlemiştir. Tarihin ilk topluluklarından beri ay, mevsim, yıl gibi değişiklikler törenlerle kutlanmıştır. 21 Mart’ta baharın gelişiyle birlikte büyük şölenlerle kutlanan Nevruz da bunun en bilinen örneklerinden biridir. Tarihin en eski çağlarından beri Türklerin, kıştan sonra canlanan doğayı sevinçle karşıladığı Nevruz’u Bartın Üniversitesi Tarih Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Emrah Çetin ile konuştuk.

- Nevruz nedir? Nevruz’un ortaya çıkışını anlatır mısınız?

Nevruz, Farsça bir kelime olup nev; yeni, ruz; gün yani yeni gün demektir. Eski Ön Asya kavimlerinin yılbaşı ve bahar bayramının adıdır. Rumi takvimde Mart’ın 9’u, Miladi takvimde 21 Mart Nevruz günüdür ve Türklerde, M.Ö. 3. yüzyıldan beri kutlanan bir bahar bayramıdır. Adlandırmada ve uygulamada bazı farklılıklar olmakla birlikte Türk dünyasında Nevruz, aynı anlam ve birbirine benzer törenlerle kutlanır. İklimdeki değişikliklerin insanların hayat tarzı ve uğraşlarındaki değişikliklerin başlangıcı olan 21 Mart tarihi, pek çok kavimde ve kültürde yılbaşı olarak kabul edilip, bayram günü gibi kutlanacak kadar önemlidir. Selçuklularda bugün eğlenceler düzenlendiği, şenlikler yapıldığı, özel yemekler pişirildiği ve özel hediyeler alınıp verildiği biliniyor. Nevruz’un ortaya çıkışına dair farklı kültürlere ait çeşitli teoriler bulunmaktadır. Bu rivayetlerin içinde en önemlisi Türklerin Ergenekon’dan çıkış günü oluşudur.

- İpekyolu’na ev sahipliği yapan ülkelerde de coşkuyla kutlanmasını neye bağlıyorsunuz? Kültürel etkileşimin bir sonucu mu? Nevruz’un evrensel bir değeri var mı?

İpekyolu’na ev sahipliği yapan ülkelerde Nevruz’un kutlanıyor olmasının sebebi yalnızca kültürel etkileşim ile açıklanamaz. Aynı zamanda bu ülkelerin coğrafi, iktisadi ve toplumsal özelliklerinin birbirine benzerlik göstermesi de önemli bir etmendir. Hatta Nevruz geleneğini yalnızca İpekyolu ülkeleri ile de sınırlandırmamak gerekiyor. Çeşitli toplumlarda bu kutlamaların bazıları dini bir içerik katılarak yeniden güncelleştirilmiştir. Bunlar; Yahudi inancında, Musa Peygamberin Yahudileri Firavun’un baskısından kurtararak Sina Yarımadası’na götürmesi gününün anısına Pesah bayramına, Hıristiyanlıkta ise İsa’nın yeniden doğuşunu temsilen kutlanan Paskalya yortusuna dönüştürülmüştür. Ayrıca, başta Ruslar olmak üzere Slav halkların her yıl 3-9 Mart günleri arasında kutladığı Maslenitsa, Nevruz’a çok benzer.

- Türk toplumları için ve bahsettiğimiz ülkeler için ne ifade ediyor?

Türklerin Nevruz gelenekleri, Orta Asya-Selçuklu-Osmanlı-Cumhuriyet çizgisinde ele alınırsa süreklilik gösterir. Bugün Büyük Selçuklu Devleti’nin tarihi sınırları içinde bulunan Türkiye, İran, Afganistan, Pakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Kazakistan’da Nevruz bayramı aynı coşku ile kutlanıyor. Bu yönüyle Türklerin ortak kültür mirasıdır. Nevruz Şenlikleri, Türklerin tarihin bilinen devirlerinden itibaren kutladıkları milli bayramlarından birisidir. Bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı, toplumda millet olma şuurunun kuvvetlendiği günlerdir. Milli kimliğin oluşturulmasında ve sürdürülmesinde bayramların önemli bir yeri vardır. Ulusal kimliğini kültürel unsurlarla ortaya koyar. Bu bağlamda, Nevruz Bayramı, Türk toplumlarında milli benliğin ve milli kimliğin oluşturulmasında büyük bir öneme sahiptir. Yüzyıllardır dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan Türk topluluklarının ortak olarak kutladıkları bir milli bayram olan Nevruz, sosyal hayat ile tabiatın uyum içerisinde yürümesini sağlamaya yönelik derin bir varlık felsefesi ürünüdür.