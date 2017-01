Nejat Çuhadaroğlu: Tarih bize çok yanlış öğretildi

Nejat Çuhadaroğlu 30 yıldır araştırıyor, heybesine insan hikayeleri yüklüyor, o insanların gerçek eşyalarına ulaşmaya çalışıyor, biriktiriyor. Bir de doğduğu günden beri resim, heykel, maket yapıyor. Yıllar boyu biriktirdiği binlerce eser ve hikayeyi kendi sanatıyla bir araya getirip Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi’nde meraklısına sunuyor. Müzedeki eserlerin bir kısmı şimdi Akasya Kültür Sanat(AKS)’da sergileniyor. Selçuklu’dan Osmanlı’ya, dünya savaşlarından fetihlere, kaderleri değiştiren anlar, askeri ekipmanlar, orijinal ve aslına sadık kalınarak hazırlanan kıyafetler, bayraklar, alem ve sancaklar, kılıçlar, silahlar, madalya ve nişanlar, tablolar, fotoğraflar, gravürler, gazete küpürleri ve fazlasını mayısa kadar AKS’de görebilirsiniz. Ama önce sohbetimize ortak olun...

Bu işe nasıl başladınız?

Doğuştan gelen bir yeteneğin geliştirilmesi diyebiliriz. Annem ressam ve heykeltıraş, babam yüksek mimar. Elime kalem alacak yaşa geldiğimden bu yana resim ve heykeller yaptım. Yine de ailem sanatçı olmamı istemedi. Lise dönemine kadar resim ve maket yapmaya devam ettim. Üniversitede ekonomi okudum.

Kompozisyon çalışmalarına ne zaman başladınız?

Lisede maket de yapıyordum. Üniversitenin son yıllarında maketleri mizansen çerçevesinde üç boyutlu düzenlemeyi planladım. II. Dünya Savaşı’yla başladım, zamanla profesyonelleştim. 18 yıl önce yaptığım dioramaların yanına gerçeklerini de koyayım dedim. Böylece projenin fikri doğdu. Bir miğferle başlayan serüven müzeye dönüştü. Dünyada ilk ve tek.

DÜNYANIN MERKEZİ ANADOLU

Hisart’ı ‘dünyada ilk ve tek’ yapan ne?

Çünkü bin senelik tarihi anlatan bir müze zaten pek yok. Müze ve sergi Doğu Roma Bizans, Selçuklu Devleti, Osmanlı Dönemi, I. ve II. Dünya Savaşı, Kore, Vietnam, Kıbrıs Barış Harekatı, Körfez Krizi gibi tüm tarihimizi kapsayan bir dönemi içeriyor. Bu konularla ilgili her türlü aksesuarı, fotoğrafı, resmi topladım. Bunları puzzle’ın parçaların gibi mankenlerin üzerine yerleştirip, kurguladım. Müzenin dünyada ilk ve tek olmasının nedeni bu. Tarihi olaylar çok yönlü bir şekilde ilk kez ele alınıyor.

Mutlaka ciddi tarih araştırması yaptınız.

Araştırmacı, tarihçi şapkam da var. İşlediğim konuları ciddi şekilde inceliyorum. Tarihi bir karakteri canlandırdığımda onun gerçekliğini fotoğrafıyla kanıtlıyorum.

Tarih kitaplarında daha önce tanışmadığımız, gerçek kahramanlardan mı söz ediyorsunuz?

Maalesef. Bu topraklar üzerinde yaşayan her Türk vatandaşının olmazsa olmazıdır tarih. Çarpım tablosunu ezbere bilmek kadar önemli tarih bilmek. Bu topraklardaki kültürleri bilmeden geleceği göremez, bugünü yorumlayamazsınız. Tarihini bilmeyen toplumlar dış ve iç güçlerin, provokasyonlarına maruz kalmaya, iç savaşa sürüklenmeye mahkum kalır. Millet olabilmek için geçmişinizi öğrenin.

Sergide sadece Türkler yok ama değil mi?

Tabii ki yok! Bu bir canlı diorama ‘tarih’ müzesi. Her şeyi tarafsız bir şekilde anlatıyoruz. Nadir de olsa eleştirenler oluyor: Enver Paşa gibi karakterlere yer vermememiz gerektiğini iddia ediyorlar. Eğer orijinal kıyafetlerini bulduysam Enver Paşa da olacak Stalin ya da Hitler de! Tarihe mal olmuş her şeyi açıkça işlemek niyetindeyim. İyi tarihi koyalım, kötü yanlarını saklayalım öyle mi? Bu çürümüş zihniyet yüzünden yıllardır tarihimizi doğru öğrenemedik. Her şey yanlış, yanlı ve eksik öğretildi. Her yıl Çanakkale Zaferi’ni kutluyoruz ama hala önemini bile kavrayamadık. Onların bir ruhu, yaşanmışlığı, anlatılacak hikayeleri var. Biz bunları öğrenip, ders çıkarırsak savaşların sayısını azaltabiliriz.

Sergiyi sürekli hale getirmeyi planlıyor musunuz?

Almanya’dan başlayarak Avrupa turnesine çıkacağız. Tüm dünyaya bu coğrafyanın tarihini anlatmamız lazım. Burası dünyanın merkezi çünkü! Çin’e gidin yalnızca Çin kültürünü görürsünüz, Japonya, İngiltere... Hepsi için aynı şey geçerli. Burada 15 bin yıllık bir tarih var. Firavunlardan bile eski Anadolu’nun tarihi. ‘Medeniyet’ dediğiniz şey Mezopotamya’da çıkmış.

DÜNYADAKİ İLK SAVAŞ UÇAĞINI TÜRKLER DÜŞÜRDÜ

“İtalyanlar Birinci Dünya Savaşı’ndan önce Libya, Trablusgarp’a saldırıyorlar. O cephede Enver Paşa ve Mustafa Kemal Atatürk de görev yapıyorlar. İtalyanlar ilk kez savaş amaçlı uçağı orada kullanıyorlar. Sergide Trablusgarp’ta esir alınmış bir İtalyan uçağının diarogmasını görebilirsiniz. Bu eser dünyadaki ilk savaş uçağının Türkler tarafından düşürüldüğünün kanıtı.”

BALKANLARDA SOYKIRIM MI YAPILDI?

“Ermeniler sürülünce soykırım yapıldığını iddia edebiliyorlar. Onlar bize yapınca hiçbir sorun yok ama! Benim tezime göre Balkan Harbi Ermeni Tehciri’ni tetikleyen olaydır. Balkanlarda Sırplara ve Bulgarlara oynadıkları aynı oyunu Andolu’da Ermenilere oynamaya başladıklarında orada da benzer bir kayıp olacağı anlaşıldığı için Ermeniler göçe zorlandılar.”

ASLANLA GEZERDİ

“Cezayirli Hasan Paşa çok başarılı bir komutan, amiral ve en büyük özelliği de genç yaşlarda bulup yetiştirdiği, büyüttüğü erkek aslanlar. Paşa evcil köpeğiyle gezer gibi yanında aslanıyla dolaşıyordu.”

İLK SİYAHİ PİLOT DA OSMANLI’DA

“Dünyadaki ilk siyahi savaş uçağı pilotu Osmanlılıydı: Arap Ahmet. Arap Ahmet, Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale cephesinde savaşmış, Kurtuluş Savaşı’nda da görev almıştır. Hem denizci hem de havacıdır.”

HIZLI TRENİN ATASI

“Dünyanın ilk hızlı treni. Yani ben öyle adlandırıyorum, öyle olduğunu düşünüyorum. Birinci Dünya Savaşı’nda Orta Doğu Cephesi’inde Alman ve Türk pilotları bir savaş uçağı motorunu vagona koyuyorlar ve pervane sayesinde hızlı bir biçimde cephe içerisinde hareket ediyorlar.”