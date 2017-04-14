Tarihi Sirkeci Garı’nda moda seferi

İstanbul yepyeni bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. ‘Kadın Varsa Hayat Var’ sloganıyla hayata geçirilen Moda-Tasarım Festivali ve Alışveriş Şenliği İSTFEST’17 bir hafta boyunca Tarihi Sirkeci Garı’nda modaseverlerle buluştu. Tarihi garın etkileyici ambiyansı elliyi aşkın marka’nın tasarımlar, yüzde 70’e varan indirimler, konserlerin yanı sıra söyleşilere ev sahipliği yaptı. Moda ve Renk Danışmanı Esra Seziş Kiğılı, Yemek Stilisti Şükran Kayma ve Pınar Süer, Stil Danışmanı Hazal Pelin Aydın, Modelist ve Stilist Betül Aslankaya ve II. Abdülhamid Han’ın torunu Nilhan Sultan gibi isimlerin söyleşileriyle renklenen etikinliğe yüzbinlerce ziyaretçi katıldı. Üstelik dört gün boyunca elde edilen gelirlerin bir kısmı Otizm ve Down Sendromlu bireylere bağışlandı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, İstanbul Milletvekili Dr. Hasan Sert, İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem ve ÖNSİAD Genel Başkanı Rasim Erdoğmuş’un da açılışına katıldığı festivali ticarette de kadının adını duyurmayı hedefliyor. Etkinliğin açılış konuşmasını iyapan ÖNSİAD Genel Başkanı Rasim Erdoğmuş “‘Kadın Varsa Hayat Var’ dedik ve kadının iş dünyasındaki gücünü göstermek istedik” şeklinde konuştu. Devamında kürsüye çıkan İstanbul Valisi Vasip Şahin de birlik çağrısı yaparak “El emeğine ve kadın gücüne değer veren ÖNSİAD’ı tüm halkımızı böylesine bir etkinlikte bir araya getirdiği için tebrik ediyorum” dedi. İTO Başkanı İbrahim Çağlar ise “Ekonomimizi canlı tutmanın en önemli yolu ticarettir. Bu festival de ekonomimizi canlandıracak önemli etkinliklerden biri. Bu yıl ilk kez düzenlenen etkinliğin uzun yıllar devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.