Tarihin en büyük hırsızlığının peşinde...

Tarihin gerçekleri er ya da geç ortaya çıkıyor. Usta edebiyatçı Beyazıt Akman da tarihin gizli gerçeklerinin peşinde. İngiliz dili eğitimini Boğaziçi Üniversitesi ve ODTÜ’yü ikincisi olarak yüksek şerefle bitirip ardından da ABD’de doktorasını yapan yazar, 2009 yılında yayınladığı ilk romanı Dünyanın İlk Günü’nde Fatih Sultan Mehmet’i farklı bir perspektifle ele almış ve büyük yapımlara ilham kaynağı olmuştu. Ardından Son Sefarad ile Osman Gazi’yi ve Osmanlı’nın kuruluşunu merkeze alan Osman: Aşk ve Savaş’a imza attı. Şimdi ise 15 yıllık bilgi birikiminden damıttığı Kayıp Tarihin İzinde: Fatih’ten Shakespeare’e Doğu Batı ile Türk-İslam medeniyetinin çalınmış mirasının izini sürüp okuyucuyla buluşturuyor.

- Kayıp Tarihin İzinde kitabını yazmaya nasıl karar verdiniz?

Her şeyden önce bir akademisyen ve araştırmacıyım. Şimdiye kadar dört yılda bir roman yazabildim. Bunun nedeni romanlarımın altında yatan araştırmalar. Kayıp Tarihin İzinde adlı son kitabımda belki de tarihin en büyük hırsızlığının peşine düştüm. Türk-İslam medeniyetinin tarihten çalınan sayfalarını okuyucuyla buluşturuyorum. Kitabın altında 15 yıl kadar önce ABD’de yaşadığım bir zihin rönesansı yatıyor. Kendimi her zaman Batı’da Doğu’yu keşfetmiş bir kişi olarak görüyorum. ABD’ye edebiyat masterı için gittim, Osmanlı romanlarıyla geri döndüm! Öğrendiklerim o kadar şaşırtıcıydı ki bunu özellikle yeni nesille paylaşmayı arzu ettim. Sayfaları üç bini bulan romanlarımdan sonra her şeyi en sade, en yalın haliyle anlatmanın da vakti gelmişti. Bu romanda ilk defa kurgusuz düzyazı üslubunu kullandım. Kararını okur verecek ama artık aynı romanlarımdaki gibi okuru sürükleyen üslubu da bulduğuma inanıyorum.

HEGEMONYADAN KURTULURSAK ÖZGÜRLEŞECEĞİZ

- Her kitabınız için yıllar süren araştırmalar yapıyorsunuz. Bu kitabın hazırlık süreci ne kadar sürdü?

Kitaplarımın her birinin araştırması çok uzun zaman aldı. Piyasada anlattıkları şahsiyete haksızlık eden, altı ayda bir sultanı yazanlar var. Benim ise altı ayım sadece karakterin gardırobuna gider. Anlattığım dönemle, olaylarla ve şahsiyetlerle ilgili her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilmeliyim. Gerçekliğine kendim inanmadığım şeyi başkasına anlatamam. Bu kitap 15 yıllık araştırmalarımdan damıtıldı. Kitapta 11 bölüm var ve her bir bölümden kallavi kitaplar çıkabilir... Yıllar yılı araştırdığım, okuduğum, yaşadığım şeyler, kitapların ve deneyimlerin bir nevi hülasasıdır. Benim ilmi kariyerimin bir hülasası belki de.

- Yazarken sizi en çok ne zorladı?

Bu kitapta beni en çok zorlayan şey üslup oldu. Öyle bir üslup olmalıydı ki hem deneme tadında, keyifli bir okuma sağlasın hem de makale gibi bilgilendirsin. Bizde deneme denince aşk meşk, aşırı kişisel aforizmalar akla geliyor. Hâlbuki bilgilendirici denemeler de olabilir... Bir akademisyen olarak uzun cümleli, karışık yapılı, bol dipnotlu bir şey yazmak kolaydı. Önemli olan tüm bilgileri okura sohbet tadında aktarmaktı. O üslubu tutturabilmek için yıllarca çalıştım. Attila İlhan ve Cemil Meriç ustalar bana bu konuda en çok yardımcı olan isimlerdir. Ve bir romancı olarak yine hikâyeler, anekdotlar, ABD’deki deneyimlerim bu üsluba renk kattılar.

- Peki bu kitabın derdi nedir?

Bu kitabın derdi ise Türk-İslam medeniyetinin asırlarca çalınmış, tarih sayfalarından yırtılmış, aşırılmış ve başkalarına mal edilmiş mirasının izini sürmek ve bunu aydınlığa çıkarmak. Ama bunu içi boş bir hamasetle yapmadan, bilimselliği elden bırakmadan becerebilmek... Yani ‘tarih’i bir fiil bizim tarihimiz yapmak; emperyalist Batı’nın hegemonyasından kurtarmak, onu özgürleştirmek... Bunu gerçekleştirdiğimizde bizler de özgürleşeceğiz. Aksi takdirde Batı’nın tahakkümünden kurtulamayız. Bugün ne yazık ki en muhafazakâr, en ‘bizden’ bildiğimiz aydınlarımızda dahi Batı karşısındaki eziklik su yüzüne çıkıyor. Bu kitap, o ezikliklere meydan okumak için de yazıldı. Şunu da eklemeden geçemeyeceğim, Batı karşısındaki aşağılık komplekslerinden dolayı şimdi bu kitaba dahi Shakespeare’e dil uzatıyor, Dante’yi kötülüyor, masal dünyasında yaşıyor diyenler çıkacak. Cehaletlerini ve gönüllü sömürge aydını oluşlarını yine açık edecekler... Ama ben kitabı onların hepsine cevap olarak da yazdım!

- Birçok sultan, kaşif ve alimin hayatından kesitleri ele aldığınız kitapta Fatih’in ve fethin bilinmeyenlerini nasıl anlattınız?

Ben bir Fatihperest’im. Yazarlık serüvenime gözümü onunla açtım. O zaman şimdiki gibi kitapçıda elini sallasan bir tarihi romana da denk gelmiyordun! Dünyanın İlk Günü’nden dışarı taşan, ta o zamanlardan defterlerimi dolduran pek çok önemli bilgi vardı paylaşmak istediğim. Ama en baştan söyleyeyim, artık herkesin ezbere bildiği o topların büyüklüğünden falan bahsetmiyorum! Bu bölümde konunun neredeyse hiç bilinmeyen yönlerini ortaya koyuyorum. Batı, Fatih’le bizatihi Batı olmuş, karşısında da antitezi olarak Doğu’yu oluşturmuştur. Bu Doğu-Batı meselesi 29 Mayıs 1453’te başlamıştır ve bu, kitabın en önemli tezlerindendir. Ayrıca fetih hakkında kendi tarih kitaplarımızda bile hiç sorgulanmadan tekrar edilen belli başlı yanlışlara, kaynaklarıyla birlikte dikkat çektim. Ve elbette Fatih dendiğinde herkesin aklına gelen o Bellini portresinin de bence Türk yazınında ilk defa kapsamlı bir okumasını yaptım.

