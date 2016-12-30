Teknoloji 2017’ye hazır peki ya siz?

iOS’TA GÜLDÜREN DANS

ElfYourself: Uygulama iOS kullanıcılarına müthiş bir tecrübe yaşatan ve onları birer elfe dönüştürerek dans etmelerini sağlıyor. Toplamda maksimum beş kişinin fotoğrafını ekleyerek arkadaşlarınızla birlikte elf olup, belirli bir senaryo dahilinde farklı dans figürleri yapabiliyorsunuz. Uygulamayı kullanarak hazırladığınız videoları Facebook üzerinden tanıdıklarınızla paylaşabilir veya E-posta yolu ile gönderebilirsiniz. Ücretsiz olan uygulama içerisinde farklı dans stillerini de satın alabilirsiniz.

GECE YARISI ARAÇ DEĞİL, KEYİF SÜRÜN

Yasal bir şekilde çalışan sürücülü VIP araçları ile İstanbul’da adresten adrese ulaşım sağlayan mobil uygulama Olev, yılbaşı gecesi ulaşımı sorun olmaktan çıkarıyor. 9+1 yolcu kapasiteli VIP araçlarla İstanbul’da adresten adrese ulaşım sağlayan uygulama, yılbaşı gecesi ulaşımını sorun olmaktan çıkarıyor. Alanının ilk yerli uygulamasını hem yılbaşı eğlencesine gidişte hem de eve dönüşte kullananlar, sevdikleri ile birlikte konforlu ve güvenli yolculukların keyfini sürüyor. Araç çağırma sırasında gidilecek adres bilgisinin de sürücü ile paylaşılması, adres tarif etmeye de gerek bırakmadığı için kullanıcılara sadece yolculuğun tadını çıkarmak kalıyor.

KUTLAMA KARTLARINIZI TELEFONUNUZDAN GÖNDERİN

Felt: Uygulama arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize el yazısıyla hazırladığınız gerçek kartlar ve fotoğraflar göndermenin en kaliteli ve en kişiye özel yolu. Sevdiğiniz birisinden gelen notu, onun el yazısı ile almayı ne harika hissettireceğini unutmayın. Üstelik uygulamaya ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

SnapfIsh: Android cihazlarda kullanabileceğiniz bir fotoğraf ve resim yönetimi uygulaması. Aslında Hewlett Packard tarafından sahip olduğunuz fotoğrafların bastırılması ve evinize kadar getirilmesi için tasarlanmış olan uygulama, bu özelliğini sadece ABD’de sunduğu için Türkiye’deki kullanıcılarımız resim yönetimi imkânlarından faydalanabiliyor. Ücretsiz olan ve kolay kullanılır sade bir arayüze sahip olan uygulama, cihazınızda bulunan fotoğrafların organize bir zaman tünelinde görüntülenmesine imkân tanıyor.

ArtIfact UprIsIng: Uygulama sayesinde dakikalar içinde üstün kaliteli fotoğraf albümleri, resimli kartpostallar ve hediyeler hazırlayabilirsiniz. Ücretsiz olan uygulama sayesinde ‘Teşekkür kartı’ hazırlayabilirsiniz.

Touchnote: Kişisel olarak yüklediğiniz fotoğrafları belirli boyutlar üzerine yerleştirerek kartpostallar veya eklediğiniz notlar ile tebrik kartları şeklinde oluşturduğunuz içerikleri satın alma imkanı sunan bir uygulamadır. Uygulama da; farklı ölçüler ve boyutlar mevcuttur.