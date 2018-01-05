Teknolojiden uzak oyunlara bağımlı çocuklar
Girişimci baba Alp Saraçoğlu, çocukları için ürettiği oyun kartları ile ilgili “En büyük hayalimiz teknoloji bağımlısı çocukları biraz da olsun bu durumdan uzaklaştırmak” diyor.
- GİZEM TÜMBAY KOÇAK
Çocukların en büyük ve en keyif aldıkları anların başında tabii ki oyun oynamak geliyor. Birçoğumuzun çocukken kendini sokağa attığı oyunlar neredeyse artık yokken, çocukların dokunarak, hissederek oynadıkları gerçek oyunlar da azalmaya başladı. Artık çocuklar için oyun demek de neredeyse tabletle yaşamak anlamına geldi. Tabletle tek başına vakit geçirerek yalnızlaşan, ailesiyle iletişimi azalan yeni nesiller yetişmesinden şikâyetçi olan Alp Saraçoğlu da Ludio Minima markası ile çıktı karşımıza. Yıllarca uluslararası bir şirkette yönetici pozisyonunda çalışan Saraçoğlu, çocukları ile daha fazla zaman geçirmek için kendine yeni bir yön çiziyor. İşinden istifa eden ve artık mesleğini ‘Profesyonel şekilde çocuklarla ilgilenmek’ olarak tanımlayan girişimci baba, çocuklarının oyunlarında bir eksiklik fark ediyor. Kutu oyunlarındaki eksikliği ürettiği oyun ile kendi çocuklarında gidermeyi planlayan Saraçoğlu, bir de çocuklarla oynarken çektiği videolarını ‘Haydi Baba Oyun Oynayalım’ adlı kanalı ile YouTube’da paylaşmaya başlıyor. Her geçen gün kanalı ziyaret eden kişi sayısının artması da Saraçoğlu’nu girişimci yapıyor ve Ludio Minima markasını kuruyor. Saraçoğlu ile dijital dünyaya sıkışmış çocukları gerçek oyunlarla ve en önemlisi ebeveynleri ile buluşturan oyun kartları hakkında konuştuk.
- Öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz?
Aslen mühendisim. Uzun yıllar kurumsal şirketlerde yöneticilik pozisyonlarında çalıştım. Belirli bir süreden beri de girişimcilik yapmakta ve çocuklarıma odaklı yaşamaktayım. Profesyonel olarak çocuklarımla ilgileniyorum diyebilirim
- Meslek hayatınızı yarıda bırakmak çok büyük bir karar. Bu durumun sebebi sadece çocuklarınız mı?
Aslında tam olarak yarıda bıraktım diyemem. Kurumsal hayatta yaptığım işler bir noktaya gelmişti ve beni artık tatmin etmemeye başlamıştı. Aslında birçok kişinin yaşadığı biraz hayata anlam katma meselesi diyebilirim. Okuduğum kitaplar, yaptığım araştırmalar neticesinde bir yola çıktım ve o yolun bana getireceklerini görmek istedim. Yola çıkmak için de önce mevcudu terketmem gerekiyordu ve özgür olmalıydım. Üretmenin ve bütünün hayrına bir şey yapmanın önemini gördüm ve bu doğrultuda ilerledim. Neden mi çocuklar? Çünkü çocuklarda hala saflık var. Onlar dünyaya mükemmel olarak geliyorlar sonrasında maalesef büyürken bizler tarafında bozuluyorlar.
HAYDİ BABA OYUN OYNAYALIM
- Nasıl başladı bu girişimin hikayesi?
Biz çocuklar büyürken çok fazla kutu oyunu oynadık ve inanılmaz faydasını gördük. Ülkemizde fazla çeşit yoktu ve çoğu zaman yurt dışından getirtiyorduk. Biz de insanlar bunlardan haberdar olsunlar ve fayda görsünler istedik. Bunun için videolar çektik, Youtube’da kanal açtık. Adına da Haydi Baba Oyun Oynayalım dedik. Bu cümle oğlumuz Kerem’in beni oyuna çağırma cümlesidir. Başladık oyunları tanıtmaya. Videolar çok beğenildi ve giderek yayıldık. Sonrasında ‘Neden kendi oyunlarımızı yapmıyoruz’ diye bir hayal kurduk ve başladık bununla ilgili araştırmaya. Uzun bir hazırlık dönemi geçirdik. İçimize işleyen ya başarısız olursak korkusu sebebiyle üç kez ürünü çıkarmayı erteledim. Son olarak eşim bana “Bu yola hayallerin için çıktın ve eğer başarısız olacaksan da onu da yaşayarak görmelisin” diyerek ciddi destek verdi ve ürünleri çıkardık.
- Teknoloji bağımlısı çocuklar, bu oyunlar sayesinde biraz olsa kurtulabilir mi?
Aslında en büyük hayalimiz bu. Biz bu ürünleri tasarlarken gerek çocuk gerekse ebeveyn tarafından kolaylıkla taşınabilsin diye özel çanta ebatlı çalıştık. Bir ebeveyn restorana gittiğinde cep telefonu veya tablet yerine bu ürünleri verebilsin istedik. Biz de iki çocuk büyütürken aynı süreçlerden geçtiğimiz için bunun önemini çok iyi biliyoruz.
DÜŞLEYEN MİNİKLER İÇİN ÜRETİYORUZ
- Bu kartlar nasıl kullanılıyor? Oyunun kuralları neler biraz anlatır mısınız?
Oyun hamuru kartlarımızda üç seri var; Sayılar, hayvanlar ve hikayeler. Her kutuda ikişer parçalı beş kart ve iki adet oyun hamuru bulunuyor. Önce çocuk kartın iki parçasını yapboz mantığıyla birleştiriyor. Sonrasında kartın üzerindeki kısımları oyun hamuru ile tamamlıyor. Örnek olarak eğer sayılar kartından başlıyorsa önce oyun hamuru ile sayının şeklini yaparak sayıyı çalışıyor. Sonra karttaki noktalara hamur topçukları yerleştirerek sayı çalışması yapıyor. Hayvanlar kartlarında ise yüzü boş olan bir hayvana hamur ile göz, kaş, burun, ağız yaparak kendi hayvanını oluşturabiliyor. Hikaye kartlarında ise hamur ile hikayenin eksik taraflarını kendi hayal ettiği gibi tamamlayabiliyor. Çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmek isteyen tüm ebeveynlerimizi oyunlarımızla tanışmaya bekliyoruz. Düşleyen çocuklar için üretmeye devam edeceğiz.
KARTLARDAKİ KARAKTERLER KENDİ ÇOCUKLARIM
- Ludio Minima isminin sizin ya da çocuklarınız için bir önemi var mı?
Ludio Minima aslında telaffuzu zor bir isim. Markamızın isim annesi eşimdir. ‘Neden daha kolay bir isim seçmediniz’ diye bize çok soruluyor. Açıkçası bunun birkaç sebebi var. Birincisi, seçeceğimiz ismin herhangi bir şekilde dünya üzerinde kullanılmamış olmasını arzu ettik, diğeri de uzun dönemde yurt dışına açılma hayalleri kurduğumuz için Latinceyi tercih ettik. Latincede ‘Oyuncu Minik’ anlamına geliyor. Çocuklarımız için de çok büyük bir önemi var çünkü oyunlarımızda bulunan karakterler kendi çocuklarımız. Dokuz yaşındaki oğlumuz Kerem ve dört yaşındaki kızımız Melisa illüstratörler tarafında çizildi ve oyunlarımızın başkahramanları oldular. Bu sebeple kartları oynayan çocuklar hiç tanımadıkları yabancı karakterler yerine gerçek çocuklarla oynuyor olacaklar.
Çoğu oyun hayalden yoksun
- Çocuk oyunlarında nasıl bir eksiklik gördünüz? Sizce bulduğunuz oyun neden daha önce fark edilmedi?
Çocuklarla oyun oynarken de birçok oyunu değerlendirme imkanım oldu. Oyunlarda özellikle düşleme kısımlarının eksik olduğunu gördüm. Çoğu oyun kural öğretiyor, sistem öğretiyor ancak kreatif tarafı destekleyen çok az oyun var. Çocukların çok güzel bir hayal gücü var ve bu, büyürken giderek yok oluyor. Bunu nasıl destekleriz derken bu oyunu geliştirdik. Birleştirilen kartları kullanacaktık ve en kalitelisini kullanmalıydık, görsellerimiz de en hoş görseller olmalıydı. Kartlarda çocuklar özgürce istedikleri şekilleri yapabilmeliydi. Bunun için en uygun ürünün oyun hamuru olduğunu test ettik. Bütün bu ürünleri çantaya atılabilir bir kutuya dâhil ettik ve oyun hamuru kartları böyle ortaya çıktı.
HER ZAMAN ONLAR KADAR ENERJİMİZ OLMUYOR…
- Bu oyunu oynayan çocuklardan ve çocuklarını oyuna yönlendiren ebeveynlerden nasıl tepkiler alıyorsunuz?
Ürünümüzle ilgili çok olumlu tepkiler aldık. Özellikle düzenlediğimiz etkinliklerde çocuklara herhangi bir şey söylememize gerek kalmadan onların kendiliğinden oynamaya başladığını gördük. Uzunca bir süre de başından kalkmadılar. Ebeveynler de çocukların bu sayede kendi kendilerine oyun kurmalarından etkilendiklerini belirttiler. Çoğu oyunu ebeveynlerin kurması gerekiyor, ancak bizler her zaman o kadar kreatif ve enerjik olamıyoruz. Aslında bu oyun bir anlamda da ebeveyne yardımcı olmak üzere çalışıyor.
Çocuklarımla oyun oynarken özellikle düşleme kısımlarının eksik olduğunu gördüm. Çoğu oyun kural öğretiyor, sistem öğretiyor ancak kreatif tarafı desteklemiyordu.
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