Teknolojiden uzak oyunlara bağımlı çocuklar

Çocukların en büyük ve en keyif aldıkları anların başında tabii ki oyun oynamak geliyor. Birçoğumuzun çocukken kendini sokağa attığı oyunlar neredeyse artık yokken, çocukların dokunarak, hissederek oynadıkları gerçek oyunlar da azalmaya başladı. Artık çocuklar için oyun demek de neredeyse tabletle yaşamak anlamına geldi. Tabletle tek başına vakit geçirerek yalnızlaşan, ailesiyle iletişimi azalan yeni nesiller yetişmesinden şikâyetçi olan Alp Saraçoğlu da Ludio Minima markası ile çıktı karşımıza. Yıllarca uluslararası bir şirkette yönetici pozisyonunda çalışan Saraçoğlu, çocukları ile daha fazla zaman geçirmek için kendine yeni bir yön çiziyor. İşinden istifa eden ve artık mesleğini ‘Profesyonel şekilde çocuklarla ilgilenmek’ olarak tanımlayan girişimci baba, çocuklarının oyunlarında bir eksiklik fark ediyor. Kutu oyunlarındaki eksikliği ürettiği oyun ile kendi çocuklarında gidermeyi planlayan Saraçoğlu, bir de çocuklarla oynarken çektiği videolarını ‘Haydi Baba Oyun Oynayalım’ adlı kanalı ile YouTube’da paylaşmaya başlıyor. Her geçen gün kanalı ziyaret eden kişi sayısının artması da Saraçoğlu’nu girişimci yapıyor ve Ludio Minima markasını kuruyor. Saraçoğlu ile dijital dünyaya sıkışmış çocukları gerçek oyunlarla ve en önemlisi ebeveynleri ile buluşturan oyun kartları hakkında konuştuk.

- Öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz?

Aslen mühendisim. Uzun yıllar kurumsal şirketlerde yöneticilik pozisyonlarında çalıştım. Belirli bir süreden beri de girişimcilik yapmakta ve çocuklarıma odaklı yaşamaktayım. Profesyonel olarak çocuklarımla ilgileniyorum diyebilirim

- Meslek hayatınızı yarıda bırakmak çok büyük bir karar. Bu durumun sebebi sadece çocuklarınız mı?

Aslında tam olarak yarıda bıraktım diyemem. Kurumsal hayatta yaptığım işler bir noktaya gelmişti ve beni artık tatmin etmemeye başlamıştı. Aslında birçok kişinin yaşadığı biraz hayata anlam katma meselesi diyebilirim. Okuduğum kitaplar, yaptığım araştırmalar neticesinde bir yola çıktım ve o yolun bana getireceklerini görmek istedim. Yola çıkmak için de önce mevcudu terketmem gerekiyordu ve özgür olmalıydım. Üretmenin ve bütünün hayrına bir şey yapmanın önemini gördüm ve bu doğrultuda ilerledim. Neden mi çocuklar? Çünkü çocuklarda hala saflık var. Onlar dünyaya mükemmel olarak geliyorlar sonrasında maalesef büyürken bizler tarafında bozuluyorlar.

HAYDİ BABA OYUN OYNAYALIM

- Nasıl başladı bu girişimin hikayesi?

Biz çocuklar büyürken çok fazla kutu oyunu oynadık ve inanılmaz faydasını gördük. Ülkemizde fazla çeşit yoktu ve çoğu zaman yurt dışından getirtiyorduk. Biz de insanlar bunlardan haberdar olsunlar ve fayda görsünler istedik. Bunun için videolar çektik, Youtube’da kanal açtık. Adına da Haydi Baba Oyun Oynayalım dedik. Bu cümle oğlumuz Kerem’in beni oyuna çağırma cümlesidir. Başladık oyunları tanıtmaya. Videolar çok beğenildi ve giderek yayıldık. Sonrasında ‘Neden kendi oyunlarımızı yapmıyoruz’ diye bir hayal kurduk ve başladık bununla ilgili araştırmaya. Uzun bir hazırlık dönemi geçirdik. İçimize işleyen ya başarısız olursak korkusu sebebiyle üç kez ürünü çıkarmayı erteledim. Son olarak eşim bana “Bu yola hayallerin için çıktın ve eğer başarısız olacaksan da onu da yaşayarak görmelisin” diyerek ciddi destek verdi ve ürünleri çıkardık.

- Teknoloji bağımlısı çocuklar, bu oyunlar sayesinde biraz olsa kurtulabilir mi?

Aslında en büyük hayalimiz bu. Biz bu ürünleri tasarlarken gerek çocuk gerekse ebeveyn tarafından kolaylıkla taşınabilsin diye özel çanta ebatlı çalıştık. Bir ebeveyn restorana gittiğinde cep telefonu veya tablet yerine bu ürünleri verebilsin istedik. Biz de iki çocuk büyütürken aynı süreçlerden geçtiğimiz için bunun önemini çok iyi biliyoruz.