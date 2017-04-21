TEOG için geri sayım başladı…

8. sınıf öğrencilerin heyecanla beklediği Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı için son düzlüğe geldik. İkinci dönem sınavı 26 ve 27 Nisan’da gerçekleşecek olan TEOG’da yaklaşık bir milyon öğrenci ter dökecek. Sınav her ne kadar uzmanlarca ‘zaman sıkıntısı yaşanmayan tek sınav’ olarak anılsa da öğrencileri şimdiden heyecan sarmış durumda. Peki sınava bir hafta kalmışken ne yapmalı, nelere dikkat etmeli ve aileler çocuklarına karşı nasıl bir tavır takınmalı? Konuyla ilgili aklımıza takılan soruları yanıtlayan Açı Eğitim Kurumları TEOG Danışmanı Sibel Alpsay, öğrenciler için kısa bir değerlendirme yaptı ve işe yarayacağını düşündüğümüz minik önerilerde bulundu.

ÇOCUKLARINIZI MOTİVE EDİN

8’inci sınıf öğrencilerini büyük bir heyecan ve stres aldı. Bu süreçte onları sakinleştirmek ve destek olmak için en büyük görev ailelere düşüyor. Bu konu hakkında çeşitli hatırlatmalar yapan TEOG Danışmanı Sibel Alpsay şunları anlatıyor: Öncelikle olumsuz yüklü cümlelerden uzak durmalı ve serinkanlı davranmalısınız. Baskıdan kaçının. Çocuklarını yüreklendirmeli ve biricik olanın kendileri olduğunu sık sık hatırlatmalısınız. Kesinlikle sınavı ölüm kalım meselesi haline getirmeyin!

DÜZENİNİZİ BOZMAYIN

Sınava girecek adaylara da aracılığımızla seslenen Alpsay, son düzlükte beslenmeye normalde olduğundan daha fazla dikkat edilmeli ve uyku düzeni konusunda da hassas olunmalı diyerek söze başlıyor ve ekliyor: Uyku ve beslenme düzeninizde değişiklikler yapmamaya çalışın, sınava geç kalırım korkusuyla her zaman olduğundan daha erken bir saatte uyumayın. Aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya özen gösterin. Son günlerde çok yağlı veya ağır yemeklerden kaçının. Tehlikeli ve çok hareketli sporlardan sakatlanma riskinden dolayı uzak durun.

YANLIŞ YAPMAKTAN KORKMAYIN

Sınava hazırlık sürecinde bol bol deneme sorusu çözülmesi gerektiğini hatırlatan Alpsay öğrencilere sınavdan bir gün önce ders çalışmayı tamamen bırakmaları gerektiğini de söylüyor. Bunun yanında öğrencilerin kendilerini stresten uzak tutmaları gerektiğini de vurgulayan TEOG danışmanı sözlerini şöyle sürdürüyor: Denemelerde yanlış yapmaktan korkmayın. Yanlış yapmak TEOG’da aynı yanlışı yapmayacağınız anlamına gelir. Önemli olan yanlış yaptığınız o sorunun doğrusunu öğrenmek ve bir daha tekrarlamamak.