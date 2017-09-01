Teslimiyetin ifadesi kurban
Yüce Allah’ın kelamı olan Kur’an-ı Kerim’de vacip kılındı. Yahudilik ve Hıristiyanlıkta da kurban kesmeye dair ibareler bulunmakta. Biz de kurban kesme ibadetinin tarihi, önemini ve fazileti gibi dinen övülen bazı konuları derledik.
- Bahar Erdoğan
Kur’an’da birçok ayette kurban kesimine işaret ediliyor. Kurban kesme ameli ile diğer ümmetler, Allah tarafından imtihan ediliyor. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil’in Cenâb-ı Hakk’ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hatırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş oluyor.
İlâhî dinlerde kurban hükmüne işaret
Sözlükte ‘yaklaşmak, Allah’a yakınlık sağlamaya vesile olan şey’ anlamına gelen kurban, dinî bir terim olarak ‘ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan’ demek. Arapçada bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir. İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulaması mevcut olmakla birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur. Kur’an’da Hz. Âdem’in iki oğlunun Allah’a kurban takdim ettiklerinden söz edilir (el-Mâide 5/27); bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir. (el-Hac 22/34) Ancak
Dünya malına tutkunluktan kurtarır
Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadet. Kişi kurban kesmekle Allah’ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah’ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah’a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.
Misafire kurban eti ikram edilmeli
Kurban bayramının ilk günü etle uğraşıldığı için pek ziyarete gidilmez. Kurban eti üçe bölünerek 1/3’ü aileye, geri kalanı fakirlere dağıtılır. Kesilen kurbanların ahirette kişiyi sırat köprüsünden geçirip, cennete götüreceğine inanılır. Eve gelen misafirlere pişirilen kurban etinden mutlaka ikram edilmeye çalışılır. Kurban kesen kişiye “Allah kabul etsin” denilir.
Dini dayanağı…
Genel anlamda kurbanın bir ibadet olduğuna dair Kur’an-ı Kerim’de birçok ayet yer almakta. Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in yerine, Allah tarafından bir kurbanın verildiği açıkça bildirilmekte. Aşağıdaki ayetler de genel anlamda kurban ibadeti ile ilgilidir:
- “Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık…” (Hacc 22/34)
- “… kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allâh’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.”(Hacc 22/28)
- “Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allâh’ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah’ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yeyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Allah’a ulaşacak olan ancak, sizin takvanızdır (O’nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadet).” (Hac 22/36;37)
Hacda kurban ibadeti
Kurban Bayramı’nda kutsal topraklarda bulunan hacılar, Allah’a yakınlaşmakta, hem kurban ibadetinin ve hem de hac ibadetinin verdiği huzuru tadarlar. Hacılar Arife günü Arafat’a çıkar ve bayramın birinci günü gece Arafat’tan (Meşâr’dan) Minâ’ya geçip, orada şeytan taşlama görevlerini yerine getirirler. Küçük taşlarla şeytanı ve sapıklığı temsil eden sütunları taşlayıp, iç ve dış nifaklara karşı nefretlerini anlatırlar. Hacılar en son ise Allah’a sadakatlerini göstermek için kurban keser.
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