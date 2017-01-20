Murat Makar: Tiyatroyla arama İstanbul girdi

Issız bir kasabada umudunu yitirmiş insanlar’ın dramatik öyküsü Amerikan rüyasının gerçek yüzü, yalnızlıklarında kaybolmuş bu insanların arasında var olmaya çalışan iki dost: George ve Lennie’nin hikayesi... John Steinbeck’in en sevilen romanlarından biri olan ‘Fareler ve İnsanlar’ı hepimiz biliyoruz. Kitabı okumuş, filmini izlemiş ya da daha önce tiyatro sahnesinde seyretmiş olabilirsiniz. Ancak şimdi İstanbul Temaşa Tiyatrosu’nun yorumunu keşfetme zamanı! İri yarı, güçlü, kudretli ve bir o kadar saf olan Lennie bu hikayede bir otizmli ve tiyatrocu Murat Makar tarafından canlandırılıyor. 15 yılın ardından böylesine iddialı bir rolle sahnelere geri dönen Makar’la sohbet ettik, Onur Atacan’ın yönetmen koltuğuna oturduğu oyunu ondan dinledik.

Tiyatroya uzun bir ara verdiniz. 15 yıl sonra sahneye geri döndünüz. Neden?

Nedeni İstanbul. 15 yıl önce İstanbul’a geldim. Burada ayakta durma çabası. Uzun yıllar Bursa’da yaşadım. Türkiye’nin ilk özel radyo programlarından biri yaptım. Şehir ve mecra değişince sıfırdan başladım ve bu arda tiyatrodan uzak kaldım.

Ne hissettiniz?

Çok korktum. Nasıl olur, tekrar o otomasyona alışabilir miyim diye çok endişendim. Ekip provaya başlamadan aylar önce ben kendi kendime çalışmaya başladım. Hatta biraz abartmışım, ilk provada böyle bir zorunluluk olmamasına rağmen, haddim olmadan kafamda mizanseni hayal edip ezberlerimi bitirip, karakter üzerine konuşacak hale getirdim. Tatil yapmadım, beynim sürekli çalışma halindeydi kendimi role hazırladım. Oyunu ilk sahnelediğimiz günden sonra bu korkularımın hepsi yok oldu. Tiyatroyu çok özlemişim.

‘Herkes gelip görsün’ dediğinizi biliyoruz ama biz yine de oyundan biraz bahsetmenizi rica edeceğiz...

Öncelikle şunu söylemeliyim umarım oyunu izledikten sonra kitabını da alıp okur insanlar. Hikayeyi hiç bilmeyenler için özetleyeyim: 1930’lu ekonomik buhran yıllarında ABD’de bir çiftlikte çalışan insanların arasında geçen bir öykü. Aslına bakarsanız George ve otizmli Lennie’nin dramatik hikayesi. Oradaki herkesin hayalleri var kendi çiftliğine ya da evine sahip olmak gibi ama Lennie’nin en büyük hayali bir tavşan. Otizmli insanlar bazı şeylere takıntılı olabiliyor, o da tüylü ve yumuşak şeyleri seviyor. En çok da fareleri! George ona “Fareler kirlidir” dediğinden dolayı sırf onu üzmemek için tavşanları da seviyor. Tavşan yetiştirmek istiyor ama iş umdukları gibi gitmiyor, olaylar gelişiyor...

Oyun daha önce devlet tiyatrosunda da oynandı. Sizde farklı bir yorum mu izleyeceğiz?,

Devlet tiyatrosu ve özel tiyatro arasındaki en büyük fark prodüksiyon. Devlet tiyatrosundaki dekor bizimkinin abisi gibi. (Gülüyor) Yorum farkı olarak bakacak olursak tamamen aslına uygun ancak bizim farkımız Lennie’nin otizmli olması. Saf ve güçlü bir karakteri biz aynı zamanda otizmli biri olarak kurguladık.

Sahnede otizmli birini canlandırma işi de size düşüyor...

Çok strese girdim ilk başta. Tıbbi olarak otizmin tüm evrelerini inceledim. Okudum, gözlemledim, psikolojik olarak ve bedensel olarak kendimi hazırladım. Lennie iri yarı bir adam. Onun için 13 kilo aldım. Role her yönüyle hazırlandım.

Bir de köpek var sahnede!

Evet ismi Poyraz. Candy karakterinin köpeği dolayısıyla karakteri canlandıran Cüneyt Vural’a düştü Poyraz’ı sahnede idare etme görevi. Çok rahat ve uysal bir köpek. Sahnenin tozu köpeği bile etkiliyor diyebiliriz.

Turneye çıkacak mı oyun?

Evet gezeceğiz, hem Türkiye hem de yurtdışı planımız var. Nisan gibi büyük ihtimalle İtalya ve Kosova’da olacak.

KÜNYE:

Oyun Adı: Fareler ve İnsanlar

Eser: John Steinbeck

Uyarlayan ve Yöneten : Onur Atacan

Müzik: Yücel Arzen

Dekor: Nazmi Karabacak

Kostüm: Güner Eskun

Ses&Işık: Mustafa Algül

Oyuncular: Murat Makar, Murat Ilgar, Merve Sevi, Cüneyt Vural, Soner Enmutlu, Ubeyd Ünal, Cengiz Gül, Umut Yasar ve Poyraz