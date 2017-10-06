Tümöre ekrandan savaş
Yılda 100 binden fazla kişinin yakalandığı, adeta bulaşıcı bir hastalık gibi yayılan kanserle mücadele ekrana taşındı. İnternetteki bilgi kirliliğini ve ölümcül ilaç pazarını fark eden Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, ONKOTV’yi kurdu. YouTube üzerinden yayınlanacak kanalda, ünlü onkologlar hastalığın pençesindeki hastalar ve yakınlarına en güncel bilgileri verecek.
- MERAL KARADAĞ
Ünlü yazar, Samuel Jackson; “Bilgi iki çeşittir, birincisi konuyu bilmek, ikincisi konuyu nereden öğreneceğini bilmek” der. Günümüzde bilginin kaynağı olarak görülen internet çoğu zaman tuzak. Söz konusu sağlık ve önemli hastalıklar olduğunda tuzak ölümcül olabiliyor. Bu fikirden yola çıkan Türk Tıbbi Onkoloji Derneği müthiş bir girişime imza attı. İnternet üzerinden yayın yapan ONKOTV kanalında alanında uzman isimler, kanser türleri, tedavileri ve önlemleri hakkında bilgi verecek. Vakalar incelenecek, en güncel bilgiler sıcağı sıcağına paylaşılacak. Bu gerçekten de müthiş bir hizmet. Güncel raporlara göre yılda 100 bin kişinin üzerinde kişi kansere yakalanıyor. Ancak her hasta otorite gösterilen hekime kolayca ulaşamıyor. Kanal sayesinde hasta ya da hasta yakını bilgiye hızla ve en doğru biçimde ulaşacak.
ÖNLEM VE YÖNTEM ANLATILACAK
Geçtiğimiz hafta Uluslararası Onkoloji Bilimleri Kongresi’nde dernek başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş liderliğindeki uzmanlarla bir araya geldik. Kanserden korunmanın bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mahmut Gümüş, bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi, kanserde de korunmanın son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Gümüş’e göre kanserden korunmanın en iyi yolu hastalığı kamuoyuna çok iyi anlatmaktan geçiyor. Gümüş, ‘’Kanserden korunmayla günümüzdeki kanserlerin önemli bir kısmında ölüm oranları azaltılabilir, erken tanı konulabilir bu da tedavideki başarıyı olumlu etkiler’’ diyor. Gümüş’ün sözlerine dünyaca ünlü onkologlardan da destek geliyor. Uluslararası Onkoloji bilimleri Kongresi’nde ortak görüş: Kanserden korunmanın kanser tedavisindeki gelişmelere verilen çabadan çok daha önemli!
SANAL ALEMDEKİ ÖLÜM PAZARINA DARBE VURACAK
Uzmanlar kanserle ilgili en önemli sorunlardan birinin özellikle internetteki ‘bilgi kirliliği’ olduğunu hasta ve hasta yakınlarının çeşitli arama motorları aracılığı ile internette gezinerek hastalıkları ile ilgili bilgi edinmeye çalışmasının anlaşılabileceğini ancak internette dolaşan her bilginin doğru ve bilimsel olmadığı konusunda uyarıyor. Özellikle hastaların her umuda sarıldıklarını çoğu zaman doğal ve bitkisel olduğu iddia edilen kimi ürünlerin bilinçsiz biçimde kullanılmasıyla hem tedavideki başarının düştüğünü söyleyen onkologlar bu tür ürünlerin kullanımı nedeniyle hayatını kaybeden hastalar olduğunu belirterek önemle uyarıyor. İnternette yer alan bilgi kirliliği nedeniyle ONKOTV’yi kurduklarını belirten Prof. Dr. Mahmut Gümüş, içerik olarak kanserin önlenmesinden tedavideki en son yeniliklere kadar 400 videonun yer aldığını ve bir tıkla bütün sağlıklı yeni bilgilere ulaşılabileceğini söyledi.
Kanserle ilgili en önemli sorunların başında internetteki bilgi kirliliği geliyor. Hasta ve hasta yakınları doğal ve bitkisel olduğu iddia edilen ürünlere gereksiz zaman ve para harcıyor.
SAĞLIKLI ALIŞKANLIKLAR
-Günde yarım saat yapılacak egzersiz kanserden korunmada büyük yarar sağlıyor. Başlangıçta daha düşük sürelerde ama zamanla bunu artırarak günde bir saate kadar çıkabiliriz. Özellikle prostat, kalın barsak, meme kanserlerinde egzersiz ve yürüyüş riski çok azaltıyor. Düzenli egzersiz bu kanserlerin tekrarlama oranını da oldukça düşüyor.
-Beslenmede özellikle değişik sebzeleri tüketmeye çalışmak, farklı sebzelerden doğal yollarla vücut için yararlı antioksidanları alabilmemiz için son derece önemli.
-Kanserde önemli bir risk faktörü olan obezite dikkat edilmesi gereken hususlardan biri.
-Sigara ve alkol vücutta toksik etki yapan ve mutlaka uzak durulması gereken maddeler.
-Güneş ışınlarına özellikle dik olarak geldiği saatlerde ve uzun süreli maruz kalmamak, solaryumdan uzak durmak da cilt kanserlerinin önlenmesinde etkili.
-Bir takım viral enfeksiyonlar, hepatitler, ileride karaciğer kanserlerinin oluşumuna neden olabilir bu yüzden B ve C hepatiti konusunda dikkatli olmamız gerekli. B hepatitine karşı hastalığı geçirmemiş kimselerde aşılanmayı tavsiye ediliyor.
-Kanser için zararlı olduğunu söylenen tüm etkenler aslında sadece kanserde değil, kalp hastalığında, alzheimerın önlenmesinde ve diğer kronik hastalıkların önlenmesinde de son derece etkili. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için dikkat edilmesi gereken hususlara özen göstermek kanser başta olmak üzere pek çok sağlık sorununu ekarte etmemize yardımcı oluyor.
-Kanserden korunmak sağlıklı, kaliteli ve uzun yaşamak için gerekli olduğu kadar ülke ekonomisi açısından da önemli. Özellikle ülkemiz gibi gelişen ekonomisine rağmen nüfus yoğunluğu yüksek olan ülkelerde kanser tedavilerinin sürekli ve pahalı olan tedavi masraflarını azaltabilmek için kanserden korunmanın topluma çok iyi anlatılması gerekiyor.
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