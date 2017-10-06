Tümöre ekrandan savaş

Ünlü yazar, Samuel Jackson; “Bilgi iki çeşittir, birincisi konuyu bilmek, ikincisi konuyu nereden öğreneceğini bilmek” der. Günümüzde bilginin kaynağı olarak görülen internet çoğu zaman tuzak. Söz konusu sağlık ve önemli hastalıklar olduğunda tuzak ölümcül olabiliyor. Bu fikirden yola çıkan Türk Tıbbi Onkoloji Derneği müthiş bir girişime imza attı. İnternet üzerinden yayın yapan ONKOTV kanalında alanında uzman isimler, kanser türleri, tedavileri ve önlemleri hakkında bilgi verecek. Vakalar incelenecek, en güncel bilgiler sıcağı sıcağına paylaşılacak. Bu gerçekten de müthiş bir hizmet. Güncel raporlara göre yılda 100 bin kişinin üzerinde kişi kansere yakalanıyor. Ancak her hasta otorite gösterilen hekime kolayca ulaşamıyor. Kanal sayesinde hasta ya da hasta yakını bilgiye hızla ve en doğru biçimde ulaşacak.

ÖNLEM VE YÖNTEM ANLATILACAK

Geçtiğimiz hafta Uluslararası Onkoloji Bilimleri Kongresi’nde dernek başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş liderliğindeki uzmanlarla bir araya geldik. Kanserden korunmanın bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mahmut Gümüş, bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi, kanserde de korunmanın son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Gümüş’e göre kanserden korunmanın en iyi yolu hastalığı kamuoyuna çok iyi anlatmaktan geçiyor. Gümüş, ‘’Kanserden korunmayla günümüzdeki kanserlerin önemli bir kısmında ölüm oranları azaltılabilir, erken tanı konulabilir bu da tedavideki başarıyı olumlu etkiler’’ diyor. Gümüş’ün sözlerine dünyaca ünlü onkologlardan da destek geliyor. Uluslararası Onkoloji bilimleri Kongresi’nde ortak görüş: Kanserden korunmanın kanser tedavisindeki gelişmelere verilen çabadan çok daha önemli!

SANAL ALEMDEKİ ÖLÜM PAZARINA DARBE VURACAK

Uzmanlar kanserle ilgili en önemli sorunlardan birinin özellikle internetteki ‘bilgi kirliliği’ olduğunu hasta ve hasta yakınlarının çeşitli arama motorları aracılığı ile internette gezinerek hastalıkları ile ilgili bilgi edinmeye çalışmasının anlaşılabileceğini ancak internette dolaşan her bilginin doğru ve bilimsel olmadığı konusunda uyarıyor. Özellikle hastaların her umuda sarıldıklarını çoğu zaman doğal ve bitkisel olduğu iddia edilen kimi ürünlerin bilinçsiz biçimde kullanılmasıyla hem tedavideki başarının düştüğünü söyleyen onkologlar bu tür ürünlerin kullanımı nedeniyle hayatını kaybeden hastalar olduğunu belirterek önemle uyarıyor. İnternette yer alan bilgi kirliliği nedeniyle ONKOTV’yi kurduklarını belirten Prof. Dr. Mahmut Gümüş, içerik olarak kanserin önlenmesinden tedavideki en son yeniliklere kadar 400 videonun yer aldığını ve bir tıkla bütün sağlıklı yeni bilgilere ulaşılabileceğini söyledi.

Kanserle ilgili en önemli sorunların başında internetteki bilgi kirliliği geliyor. Hasta ve hasta yakınları doğal ve bitkisel olduğu iddia edilen ürünlere gereksiz zaman ve para harcıyor.