Türk tasarımcılar her zaman gözde

İstanbul İMÇ’de yan yana mağaza sahibi olan Erhan Yazıcıoğlu ve Hüsnü Ekin süreç içerisinde gelişen dostluklarını ortaklığa taşımış ve böylece tesettür giyimin tercih edilen markalarından biri olan Zühre doğmuş! Kıyafet tasarımlarının yanı sıra 2004 yılından beri kadın pardösü, kap ve manto üretimi yapan firma alanında iddialı. Ortaklardan Yazıcıoğlu “Kadın dış giyimine yeni bir anlayış getirdiğimizi düşünüyoruz” diyor. Biz de bu yaz neler moda, doğru pardesü nasıl seçilir ve yaz sıcakları için çözüm önerileri nelerdir konularını kendisine sorduk…

Bu yaz vitrininizde neler var?

Bu sezon pastel tonlarında hazırladığımız koleksiyonumuzla baharın renklerini pardösülere yansıttık. Doğadan ilham alarak tasarlanan yeni sezon ürünlerinde gök mavisi, yeşil, krem ve eflatunu ön plana çıkardık. Modayı yakından takip etmek isteyen kadınlara farklı alternatifler sunmayı hedefliyoruz. Üst kısmı vücuda oturan altı kloş modellerden, monokrom ve işlemeliye kadar birçok seçeneği koleksiyonun içerisinde bulabilirsiniz. Ayrıca klasik tasarımlardan hoşlananlar için düz ve uzun kesimlerimiz de mevcut. Hikayemizin ilhamını doğadan ve yenilenmekten aldık. Mavinin tonlarını renklerimize, yeşilin huzur ve durağanlığını modellerimize taşıdık. Hem yurt içi hem yurt dışı müşteri yelpazemize tek bir bütünlük içerisinde ulaşmayı amaçladık.

Peki ya kumaşlar? Yaz sıcakları iyiden iyiye bastırdı. Tesettürlü kadınlar için bu aylar biraz daha zorlu geçebilir. Bu konuda ne gibi çözümler üretiyorsunuz?

Yazın daha rahat geçebilmesi amacıyla terletmeyen kumaşları tercih ediyoruz. Kadınların daha serin bir yaz geçirmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Pardösü ve eşarplarda yüzde yüz pamuk ürünleri kullanarak kadınların hem sağlığını hem de hijyenini düşünüyoruz. Özellikle keten ve krep kumaşlardan üretilen terletmeyen pardösüler yaz koleksiyonumuzda önceliklerimiz arasında.

Yaz sezonunda pardösü seçimi nasıl yapılmalı?

Müşterilerimize bu aylarda pardösü seçerken lacivert, mor, siyah ve kahverengi renklerinden uzak durulması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü bu renkler güneş ışığını çeker ve daha fazla ısınmanıza neden olur. Koyu renkler yerine krem, bej, pembe gibi açık tonlar tercih edilmeli. Keten ve krep gibi ince kumaşlardan üretilen pardösüler kendinizi daha hafif hissetmenizi sağlayacaktır. Yüzde yüz pamuk kullanılan pardösüler sizi terletmeyecektir. Terletmeyen, koku yapmayan ve tene yapışmayan kumaşları kullanmaya özen gösterin. Nemden dolayı yazın tenimize yapışan kumaşlar sağlığımız için de sakıncalıdır.

Bu yılın en belirleyici trendleri hangileri?

Genel olarak geçmişle geleceğin, maskulenle feminenin ya da renklerin mücadelesinde bu sezon da bir kazanan yok. Yani çeşitlilik yine önde. 2017 ilkbahar-yaz sezonu farklı dönemlerde, farklı topraklarda yaşayan kadınlara, farklı tarzlarda giyinme lüksü tanıyor. Bunun yanı sıra elbiselerin üzerindeki değişik hacimli katlar, kendinden emin, duruşu olan bir görünüm, nakış işlemeli hayvan motifleri, sloganlar ve armalar yine trend olmaya devam ediyor.

BATI ÇİZGİMİZ AYRICALIKLI