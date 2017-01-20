Selim İleri: Türkiye’nin kültür gömleği sınavlardan geçerek değişiyor...

Edebiyatın yaşayan en büyük kalemlerinden Selim İleri, yazarlıktaki 50’nci sanat yılını Ayşe Sarısayın ile hazırladıkları ‘O Aşk Dinmedi’ kitabıyla kutluyor. Yarım yüzyıllık tarihi konuşacak olmanın heyecanı ile Everest Yayınları’nın yolunu tutuyoruz. İleri ile 50 yılını, umutlarını ve dünya hallerini uzun uzun konuştuk.

Yazın hayatınızın 50 yıllık yolculuğunu konuşmaya nasıl karar verdiniz?

İlk buluşmada nasıl bir şey yapacağımızı bilmiyorduk işin hakikati. Ben Ayşe Sarısayın’nın başına iş açmıştım. İlk buluşmada nasıl bir şekle sokarız nasıl ilerleyebilirizi konuştuk. İlk bölümlerde ayıp olacak diye cevapları bir an önce vereyim kaygısıyla çok uzun konuşup konuların dışına çıkmışım. O bana kişisel anılardan, okuma-yazma ile kurduğum ilk bağı soruyor. Ben Peyami Safa’nın doğu-batı meselesini anlatıyorum. Üstelik beş sayfa anlatmışım. Sonra o kısımları sil baştan temizledik. Bazılarına sil baştan temizleme işi işe yaramadığı için yeni baştan konuştuk. Biraz sancılı başladı ama sonra su gibi akıp gitti.

Onca yıllık birikimi konuşmaya başlamak nasıl hissettirdi?

Başta hüzünlü bir şey olduğunu hiç düşünmedim. Ama çok hüzünlü bir iş oldu... İş ilerledikçe o yıllara dalıp anımsamak bana hüzün vermeye başladı. Kitapta da bir şey anlatıyorum Atilla İlhan kapıdan bana bakıyor başka bir şey anlatıyorum Çolpan İlhan’la-Sadri Alışık’ın Kanlıca’daki evindeyim. Ayten Alpman’ın sesini duyuyorum. Bunlar beni üzdü...

O yüzden mi kitaba acıyı anlatarak başladınız?

Yok, hayır ama yazmama yol açan şeyler acılar... 11 yaşlarındaydım İstanbul radyosunun ‘Radyo Tiyatrosu’ diye bir programı vardı. O zaman televizyon yok tabii. Orada ‘Sırça Kümes’ diye bir oyun vardı. Onu radyofonize etmişlerdi. Acı bir oyundu. Onu dinlerken o akşam ben de insan acılarını yazacağım demiştim. Tabii beni besleyen acılar etrafımda gördüğüm ve bazen benim de içinde olduğum şeylerdi. Bir de yaradılış olarak da çok gülen mutluluklar yayabilen biri değilim.

O zaman ‘O Aşk Dinmedi’ için 50 yıla baktığınız durak diyebilir miyiz?

Evet kesinlikle! Bu zaten insanı ürkütüyor. Başlangıçta o durağın farkında değildim. Kolay bir hesaplaşma olmadı biliyorsunuz ki o 50 yıl bir daha gelmeyecek. Yanlışıyla doğrusuyla, eğrisiyle büğrüsüyle, kaybettiklerinizle yerine koyabileceğiniz bir 50 yıl olmayacak. İşte o ciddi bir karamsarlık getiriyor. Bu yüzden birkaç defa bırakmak istedim “Yapamayacağım” dedim. Ayşe’nin sağduyusu ve gayreti ile devam ettim. Hatırladıklarınızı yazılı olarak ortaya koyduğunuz vakit ve tekrar tekrar ne anlatmışım diye okuduğunuz zaman o kaybetmek duygusu çok etkileyiciydi.

Geride bıraktığınız o 50 yılda en çok neyi özlüyorsunuz?

Umutlarımı özlüyorum. Edebiyatın dünyayı değiştirebileceği umudumu özlüyorum.

İlk başladığınız yıllardan bu yana okuyucu kitleniz değişti mi? Artık sizi muhafazakar kesim de çok okuyor.

1990’lı yıllardan sonra yani son 25 yıldır muhafazakar okuyucum var. ‘Annem İçin’ yayınlandığı zaman kitap fuarında başörtüsü bir sembolse eğer çok sayıda başörtülü okurumun olduğunu gördüm. Bu toplum birleşecekse insanların hepsi özgürce bir arada yaşayacaksa hepimizin birbirini sevgi ve saygıyla karşılaması gerekir.

İşte bu düşüncelerinizden dolayı sizin hep bir köprü olduğunuz düşünülüyor...

Hiçbir zaman karşımdaki insanı küçümsemedim. Bu durumdan hep kaçınmaya çalıştım. Ayrıca muhafazakar kesimin bilhassa kadın okurları artık daha fazla çağdaş edebiyatımızı merak edip takip ediyorlar.

Ama şunu da atlamamak gerekir siz diğer sol edebiyatçılar gibi muhafazakar camianın sanatçılarını görmezden gelmediniz. Kendinize Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Zarifoğlu’ndan bir okuma-değerlendirme alanı açtınız. Bunu neden yapma ihtiyacı duydunuz?

Bu bahsettiğiniz isimler çok büyük. Onlarsız bir Çağdaş Türk Edebiyatı düşünülemez. Mesela Necip Fazıl’ı muhafazakar bir sanatçı olarak görmek çok zor. Bütün bu güzellikleri yaymanın paylaşmanın birleştirici bir ortam oluşturacağına inanmaktan dolayı savunuyorum. Onların eserlerine olan saygımı yansıtabilmek arzusu için o çalışmaları yaptım. Aynı şekilde sol için de yaptım. Sağ-sol diye bakmak doğru değil. Ben edebi değerler açısından bakıyorum. Peyami Sefa’nın ‘Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’nu herkes sever ama başka romanlarını bilmezler. Çünkü o kitap Nazım Hikmet’e adanmıştır. Bizde her şey modalar üzerine kurulu. Moda olmadığınız vakit bilinmiyorsunuz. Yani Necip Fazıl Kısakürek de moda ama aslı bambaşka.

Moda demişken popüler kültürü nasıl değerlendiriyorsunuz. Şu dönem de bir kültür çölünde miyiz?

Yayıncılık artık sanayileşmeye başladı. Onun getirdiği sebepler var ama bunlar üzerine çok kafa yormamak gerekir. Eskiden beri gazeteler kitap eki yapar ve en çok satanlar listesini yayınlar. 25 sene önceki o kitaplara bakın bakalım ne olmuşlar. Adını bile kimse hatırlamıyor. O yüzden popüler kültürü mesele etmemek gerekir. Sadece bir kargaşa yaratıyor. Ama asıl edebiyat ben ona öz edebiyat diyorum kel kör de olsa varlığını şiddetle korumaya devam ediyor.

Eskiden şairlerin bir araya gelip uzun sohbetler ettiğini, bir kelimenin üzerine saatlerce kafa yorduklarını biliyoruz. Şimdi durumlar nasıl?

O durumlar 35 sene öncesinde kaldı. Mesela Edip Cansever bir sözcüğü hiç yüksünmez herkese sorardı. Hatta bulunduğumuz restorandaki garsonlara sorardı. Oradan bir şey kapardı. Eskiden edebi bir titizlik vardı. O tabii tamamıyla bitti. Ama bu durum öyle kalacak diye de algılanmamalı.

Sizin bu edebi titizliği anlattığınız birileri var mı?

Ben o konuda genç kuşağın özgür bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insan farkında olmadan kendi çizgisini aktarmaya çalışır. Bu tehlikeli bir şey. O yüzden gelen soru soran incelik gösterenlere sadece bildikleri yolda gitmelerini öğütlüyorum.

Son zamanlarda Türkiye’nin yaşadıkları edebiyatımıza ne zaman yansır ya da siz edebiyatınıza yansıtmayı düşünüyor musunuz?

Bugünü hemen yazmak çok doğru bir şey değil. Bir bilgi birikimi gerekir. Bugünü yazmak bir erdem gibi görünür ama eksik kalabilir. Bugün sadece birleştirici bir edebiyat yapmak gerekir. Ülkenin buna ihtiyacı var. Barışçıl ve sesi öfkeden arınmış bir birliğe ihtiyacımız var. Türkiye sürekli lastik gibi gerilen bir ülke. Ama bütün bu kargaşa gibi görünen şeyden bir sentez çıkacak. Başka türlüsünü insan düşünse nefes alamaz. İlla ki bir birleşim olacağını düşünüyorum. Türkiye’nin kültür gömleği sınavlardan geçe geçe yaşana yaşana değişecek. Her şey çok yakın zamanda olamaz. Yani düşün ki büyük bir imparatorluğun tavsiyesi üzerine kurulu sancıları olan bir yeriz. Bunlardan ne çıkartabiliriz nasıl çıkış yolu bulabiliriz buna bakmak gerekir.

Sanatçılar bu noktada yeterince emek veriyor mu? Toplumu birleştirmek için...

Çok fazla güncelin içinde yaşamıyorum. Ama tepki verebilmek için yazlı-görsel basının da edebiyata önem veriyor olması gerekir. Yeterince değer verilmiyor ki birçok gazetenin kültür-sanat sayfası bile yok. Sadece güncel siyasetin yorumlanması var. Orada da hiç sanatçıya rastlıyor musunuz? Yolun başındayken dünyanın değişeceğine dair umutlarım vardı. Bugün baktığım zaman tüm dünyanın büyük acılar ile sarsıldığını görüyorum. İngiliz Edebiyatının büyük romancısı Joseph Conrad’ın ‘Zafer’ kitabı 1910’lu yıllarda yazılmıştır. Ta o zamandan umutsuz bir dünyayı anlatıyor. Dünyanın sancılarını çok iyi kavramış bir kitap. Benim de vardığım noktada dünyanın insana umut veren bir yer olmadığı. Ama ben bunu daha yeni anlamış durumdayım.

YAŞ ALDIKÇA COŞKUM AZALDI ÇÖKMÜŞLÜK HOŞUMA GİDİYOR

Bu zamana kadar yazdığınız kitaplardan ve oluşturduğunuz karakterlerden en özeli sizin için hangisi?

İki romanım var benim için özel olan. Biri ‘Yarın Yapayalnız’ diğeri ise ‘Mel’un’ son kitabım. Mel’un’daki karakter de benden esinli.

Bizi şaşırttınız ‘Her Gece Bodrum’ dersiniz sanmıştık.

Onlar geçiyor biliyor musunuz? O günler de belki çok etkileyiciydi ama üslup da yaşlanıyor tıpkı insanın kendisinin yaşlanması gibi. Yaşlılıkta coşkuyu azalmaya ve başka bir şeye dönüşmeye başlıyor. ‘Tekrar o coşkuyu duyup yazmak ister misiniz?’ deseniz onlar o yıllarda kalsın diye düşünürüm istemem. Bir de bizim hastalıklarımız vardır. Edebiyat konusunda biri çıkıp bir şey der sonra herkes papağan gibi onu tekrarlar. Reşat Nuri Güntekin ‘Çalıkuşu’ dendiğinde bir buhran geçirirmiş. Çünkü adam “Başka şeyler de yazdım” dermiş. İşte aynı şeyler oluyor bana da. Sıfatlandırmayı seviyoruz. Halbuki o kitap gençlikte yazılmış Türkçesi karmakarışıktır.

Nasıl bir üslup değişimi yaşıyorsunuz?

Daha coşkusuz. Dil bilgisi, söz dizimi açısından daha zenginim ama tazelik açısından yıpranmışlık var. Aslında bu çökmüşlük hoşuma da gidiyor.