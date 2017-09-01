Türkiye’nin sembolü yüz yıllık markalar
Her birinin hikayesi yüzlerce yıl önce küçücük bir dükkanda başladı. Herkesi memnun etmek zordu. Asıl başarıyı burada sağladılar. Dükkana her gelen mutlu ayrıldı. Samimiyet ve kaliteyi sermayesi yapan küçük esnaf dünyadan göçtüğünde ailesine kuşaktan kuşağa geçecek bir markayı miras bıraktı. İşte tarih sayfalarındaki yüzyıllık markalarımız ve arkasındaki kahramanlar...
KURUKAHVECİ MEHMET EFENDİ-1871
19’uncu yüzyılda Türk kahvesi çekirdek olarak satılıyordu. 1871 yılında işi babasından devralan Mehmet Efendi, kahveyi kavurup dibekte öğüterek müşterilerine hazır olarak satmaya başlar. İstanbul Tahmis Sokağı’ndan kahve kokusu çevreye yayılmaya başlar. Dükkan ‘Kurukahveci Mehmet Efendi’ lakabıyla anılır. 1931 yılında vefat eden Mehmet Efendi’nin ardından oğulları Hasan Selahattin, Hulusi ve Ahmet Rıza Bey baba mesleğini sürdürür. Aile 1934 yılında ‘Kurukahveci’ soyadını alır. Bugün Kurukahveci’nin yönetiminde olan Mehmet Efendi’nin torunları; Ahmet Rıza Kurukahveci’nin vefatından sonra ünü dünyaya yayılan lezzet mirasını devraldılar.
AFİTAP-ECE AJANDASI-1892
Mehmet Sadık Efendi, 1882 yılında Mahmutpaşa’daki Büyük Valide Han’da kitapçı dükkanını açtığında 20 yaşındaydı. Mehmet Sadık 1892’de ajandalarıyla sektöre damgasını vurdu. 1934’ten itibaren ajandalar Ece Muhtırası adıyla yayımlanır. 1932’de Dünya Güzellik Kraliçesi olan Keriman Halis’e de Ece soyadı verilip, yılın ajandaları ona ithaf edilir. Ece Ajandaları’nın ve ailenin son kuşak yöneticisi Sedef Günşiray.
VEFA BOZASI-1876
Prizrenli Sadık Ağa 1870 yılında İstanbul’a gelir ve mevsimine göre salep, hoşaf, boza satar. Bir süre sonra, İstanbul’un bilinen bozasında bir yenilik yapmaya karar verip İstanbul Üniversitesi civarında bir evin alt katını imalathane haline getirir. Vefa’daki dükkanın önüne bugün 100 binlerce adımla aşınan mermer eşiği 1876 yılında koyar. Dükkanında da bozanın yanı sıra üzüm şırası, sirke ve Hamidiye suyu da satar. Yaveri Salih Bozok’un tabiriyle, Atatürk de aklına esmesiyle soluğu burada alanlar arasındaydı.
ULUDAĞ GAZOZ-1912
Bursa Uludağ’daki maden suyu kaynağını ilk fark eden İbrahim Talat Bey oldu. İbrahim Talat, arsayı 1870’te, ruhsatı 1912 yılında alabildi. 1917 yılında vefatından kısa süre sonra eşi Şerife Hanım, hisseleri eniştesi Hüseyin Sıtkı Bey’e devretti. 1930 yılında Hüseyin Sıtkı Bey, Uludağ Maden Suları Türk Limited Şirketi’ni kurdu. Oğlu Nuri Erbak 1932 yılında Uludağ Gazoz’un formülünü bulup, bu ürünü piyasaya sundu.
KOSKA HELVACISI-1907
İstanbul’un Koska semtiyle özdeşleşen helvacının serüveni 1907’de Denizli’de başladı. Kuşaktan kuşağa aktarılan Koska Helvacısı’nda aile zincirinin ilk halkası Hacı Emin Bey’di. Oğlu Halil İbrahim Adil de babasından helva sanatını öğrendi. Hacı Emin Bey’in Delikliçınar’da açtığı mütevazı helvacı dükkânı, yüz yıl içinde oğlu ve torunlarınca gıda devine dönüştürüldü. En önemlisi de markalaşan bu ürünün Osmanlı coğrafyasına özgü bir tat olmasıydı. Helva Evi’nin vitrin camında ‘Adil Dindar ve Oğulları’ yazan işletmeyi halk ‘Koska Helvası’ diye andıkça, aile de bu kimliği benimsedi.
BEYAZ FIRIN-1836
Yunanistan’ın Krisos Köyü’nden Stoyanof ailesi nesiller boyu fırıncıydı. Kozma Stoyanof, İstanbul’a geldikten sonra 1836’da Balat’ta poğaça fırını açtı. Burada başlayan unlu mamuller tecrübesi, takip eden on yıllar boyunca nesillere aktarıldı. Babadan işi öğrenen Anton, işlerini oğlu Kosma’ya hem öğretti hem de devretti. O da kendi oğullarına. Beyaz Fırın’da ilk yıllarından kalan sakız kokulu paskalya çöreği, patatesli sarma, dolma ayçöreği, ve acıbadem kurabiyesi hâlâ çok özeldir.
KOMİLİ-1878
Ege’nin Midilli Adası’nın Yera Köyü’nden Hasan Efendi sahibi olduğu ağaçların bakımı için sıklıkla gittiği Komi Köyü nedeniyle adada Komili Hasan diye bilinirdi. Hasan Efendi, 1878 yılında Midilli’de kurduğu Dizdarzade Komili Hasan ve Oğulları adlı şirkete, daha sonra da Türkiye’de sektörün öncüsü şirketinin adına ilham kaynağı oldu. Balkan Savaşları öncesinde adadaki Yunan çetelerinin bölgedeki Müslümanları sindirme gayretleri içinde Hasan Efendi de bir suikast sonucu hayatını yitirdi. Bayrağı oğulları devraldı. Hasan Komili, çocukları Mustafa, Ali, Hüseyin ve Abdi, suyun diğer yanında, Ayvalık’ta baba mesleğini sürdürdü. 1942’de anneleri Lütfiye Hanım’ı kaybeden kardeşler 1947’de de ortaklıklarına son verme kararı aldı. Necmi Komili firmayı gelecek kuşaklara taşıyan isim oldu. 1992 yılında Unilever çatısı altına giren bu değerli zeytinyağı markası, faaliyetlerini Anadolu Grubu bünyesinde yer alan, Ana Gıda firmasına 2008 yılında devretti.
EYÜP SABRİ-1927
Eyüp Sabri, Bosna Hersek’te 1898’de doğdu. İstiklal Savaşı gazisi Eyüp Sabri Bey, 1927 yılında Ankara’da mağaza açtı ve kolonya üretimine yöneldi. Kolonyaların müşterileri arasında Şah Rıza Pehlevi de vardı. İki oğlu ile birlikte yürüyen işyeri 1961 senesinde şirketleşti. Oğul, Sabahattin Bey 1967’de limon kolonyası formülünü geliştirdi. 1994’te torun Engin Tuncer işleri devraldı.
ELİT ÇİKOLATA-1924
1900’lü yılların başında Değirmenci oğlu Todori çikolatalarını halkla tanıştırdı. Todori Efendi’nin Balık Pazarı’ndaki Elite adlı çikolata markası 1924’te tescillendi ve sonundaki ‘e’ harfi kaldırıldı. Todori Efendi’nin sektördeki ifade ettiği anlamı, İnci Pastanesi’nin kurucusu Luka Zigoris’in sözlerinde de bulmak mümkün: Ben Elit ürünleri kullanmaya başlayınca İnci Profiterol oldum! Elit’in bugünkü sahibi ise C.Tanıl Küçük.
CEMİLZADE-1883
Cemilzade’yi hayata geçiren Cemil Bey tarihe ‘Şekerci, Bestekâr, Hafız ve Udî’ olarak geçmiştir. Cemil Bey’in babası baş imamdı. 1883 yılında Şehzade Camii karşısında Şekerci Cemil Bey dükkanını açtı. Bir taraftan da ud dersleri veriyor, beste yapıyordu. Sarayda müzik hocası oldu. Dükkanını oğlu Mehmet Ali Bey üzerinde gösterince Cemilzade ismi doğdu. Aile 1908’de Mısır’a gitti. Cemil Bey’in 1928 yılında vefatının ardından aile Türkiye’ye geri döndüler. Kadıköy’deki Cemilzade yeniden açıldı. Mehmet Ali Bey oğlu Satvet Bey’e de eşsiz lezzetin sırrını verdi. O da büyük oğlu Satvet Bey’e öğretti şekerciliği… Kuşaklar boyu süren lezzet öyküsü bugünlere ulaştı.
ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR-1777
Kastamonu’dan İstanbul’a gelerek 1777 yılında Bahçekapı’da şekerci dükkanı açan Bekir’in Osmanlı’da başlayan lezzet hikayesi. 1817-1820 yılları arasında hacı olan Bekir Efendi’nin adı ve meşhur tatlıları Hacı Bekir markasıyla bütünleşti. Hacı Bekir, Osmanlı şekerciliğinde kullanılan bal ve pekmezin yerine rafine şekeri kullandı, geleneksel su ve doku bağlayıcı un yerine de nişastayla işe koyuldu. Müşterileri arasında padişahlar ve Avrupa kralları bulunuyordu. 1901 yılında Hacı Bekir Ağa’dan sonra bayrağı devralan oğlu Mehmet Muhittin Efendi vefat etmişti. Şekercibaşılık unvanını torun Ali Muhiddin devraldı. Ardından markayı ailenin damadı Doğan Şahin büyüttü. 1986 yılında Pendik’teki fabrikasında üretime başlayan firmayı 2015 yılında ailede beşinci kuşağı temsil eden kızları Nazlı İmre ve Emine Hande Celalyan hanımlara devretti. Hande Hanım’ın çocukları Leyla ve Şahan Celalyan’ı işletmenin müstakbel idarecileri olarak görülüyor.
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