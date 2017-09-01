Türkiye’nin sembolü yüz yıllık markalar

KURUKAHVECİ MEHMET EFENDİ-1871

19’uncu yüzyılda Türk kahvesi çekirdek olarak satılıyordu. 1871 yılında işi babasından devralan Mehmet Efendi, kahveyi kavurup dibekte öğüterek müşterilerine hazır olarak satmaya başlar. İstanbul Tahmis Sokağı’ndan kahve kokusu çevreye yayılmaya başlar. Dükkan ‘Kurukahveci Mehmet Efendi’ lakabıyla anılır. 1931 yılında vefat eden Mehmet Efendi’nin ardından oğulları Hasan Selahattin, Hulusi ve Ahmet Rıza Bey baba mesleğini sürdürür. Aile 1934 yılında ‘Kurukahveci’ soyadını alır. Bugün Kurukahveci’nin yönetiminde olan Mehmet Efendi’nin torunları; Ahmet Rıza Kurukahveci’nin vefatından sonra ünü dünyaya yayılan lezzet mirasını devraldılar.

AFİTAP-ECE AJANDASI-1892

Mehmet Sadık Efendi, 1882 yılında Mahmutpaşa’daki Büyük Valide Han’da kitapçı dükkanını açtığında 20 yaşındaydı. Mehmet Sadık 1892’de ajandalarıyla sektöre damgasını vurdu. 1934’ten itibaren ajandalar Ece Muhtırası adıyla yayımlanır. 1932’de Dünya Güzellik Kraliçesi olan Keriman Halis’e de Ece soyadı verilip, yılın ajandaları ona ithaf edilir. Ece Ajandaları’nın ve ailenin son kuşak yöneticisi Sedef Günşiray.

VEFA BOZASI-1876

Prizrenli Sadık Ağa 1870 yılında İstanbul’a gelir ve mevsimine göre salep, hoşaf, boza satar. Bir süre sonra, İstanbul’un bilinen bozasında bir yenilik yapmaya karar verip İstanbul Üniversitesi civarında bir evin alt katını imalathane haline getirir. Vefa’daki dükkanın önüne bugün 100 binlerce adımla aşınan mermer eşiği 1876 yılında koyar. Dükkanında da bozanın yanı sıra üzüm şırası, sirke ve Hamidiye suyu da satar. Yaveri Salih Bozok’un tabiriyle, Atatürk de aklına esmesiyle soluğu burada alanlar arasındaydı.

ULUDAĞ GAZOZ-1912

Bursa Uludağ’daki maden suyu kaynağını ilk fark eden İbrahim Talat Bey oldu. İbrahim Talat, arsayı 1870’te, ruhsatı 1912 yılında alabildi. 1917 yılında vefatından kısa süre sonra eşi Şerife Hanım, hisseleri eniştesi Hüseyin Sıtkı Bey’e devretti. 1930 yılında Hüseyin Sıtkı Bey, Uludağ Maden Suları Türk Limited Şirketi’ni kurdu. Oğlu Nuri Erbak 1932 yılında Uludağ Gazoz’un formülünü bulup, bu ürünü piyasaya sundu.