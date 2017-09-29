Türkiye’nin yeni bir MUUD’u var

Türkiye’nin yeni müzik platformu Muud, arşivinde bulunan 4 milyona yakın yerli ve yabancı şarkıyı sınırsız dinleme imkânının yanı sıra, müzik dünyasındaki yenilikleri abonelerine anında duyuruyor. Muud’una göre özgürce müzik mottosuyla yola çıkan ve sanatçı ve dinleyici arasındaki en kısa yol olarak konumlanan Muud, yaşayan canlı bir dijital platform olarak tasarlandı. Dijitalleşmeyle birlikte müzikseverlerin değişen beklenti ve taleplerine göre yenilenen ve geliştirilen platform, artık çok daha yalın bir kullanıcı ara yüzüne sahip. Mobil cihazların yanı sıra masaüstü bilgisayarlar üzerinden de müzik dinleme imkânı sunan platform, akıllı sistemi ile kullanıcıların seçimlerine ve içinde bulundukları ruh haline göre şekillenen çok özel listelerle müzik deneyimi vaat ediyor. Bunun yanı sıra yerli ve yabancı müzik piyasalarındaki son gelişmeler, en son çıkan albümler, konser bilgileri, çok özel sanatçı röportajları, en beğenilenler, en çok dinlenenler listesi gibi müzik endüstrisine ait her şey tek bir uygulamada yer alacak.

REKLAMSIZ MÜZİK

Reklamsız ve yüksek kalitede müzik imkanı sunan platform, çevrimdışı müzik dinleme imkânı ile beraber, diğer dijital müzik platformlarında olmayan çok önemli avantajları kullanıcılarına sunuyor. Bu imkandan yararlanmak için sadece uygulamayı cep telefonunuza indirmek yeterli geliyor Muud hakkında konuşan Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun “10 yıldır Türk Telekom Müzik çatısı altında yürüttüğümüz dijital müzik platformumuzu geliştirdik. Bunu değişen trendlere ve müşteri beklentilerini dikkate alarak yaptık. Ortaya sadece müzik dinlenen bir dijital hizmetten öte, kişiselleştirilebilir ve kullanıcıya müzik-sanat dünyasındaki tüm gelişmeleri aktaran akılı bir platform çıktı” diyor.