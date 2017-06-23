Verdiğiniz kiloları bayramda geri almayın!
Ramazan boyunca oruç tutanlar mevcut kilolarını koruyarak ya da kilo vererek bu ayı tamamlıyor. Bu avantaj, birkaç gün süren bayramda aşırı miktarda yeme ile tersine dönüyor. Bayramda kilo almadan geçirebilmek için işte öneriler...
Bir ay süren oruç hem bedenimizi temizledi, hem de maneviyatımızı güçlendirdi. Ramazan Bayramı ile birlikte rutin beslenme şekline döneceğiz. Ancak bu süreçte aşırı beslenme, yanlış besin seçimi pek çok sorunlara ve fazla kilo alımına davetiye çıkarabilir. Bayramı kilo almadan geçirebilmek için önemli noktalara dikkat çeken Memorial Şişli Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Ezgi Mumcu önerilerini sıraladı.
Fiziksel aktivitenizi artırın
Ramazan ayı boyunca uzun açlık sürelerine rağmen; metabolizma hızının yavaşlaması ve aktivite düzeyinde azalma nedeniyle oruç tutan her dört kişiden biri kilo artışından şikayet etmekte. Düzenli beslenen ve hareket düzeyini normal seviyede tutan bireyler ise normal kilolarını koruyarak ya da kilo vererek bu ayı tamamlayabilmekte. Bayram ve sonrasında eski yemek düzenine geçişte, metabolizma hızının artması ve sağlıklı yaşam için haftada üç gün düzenli egzersiz yapılması önem kazanıyor. Çünkü düzenli egzersizler hem alınan kiloların geri verilmesine, hem de verilen kiloların tekrar geri alınmasına engel oluyor. Ramazan bayramı boyunca şerbetli tatlı ve çikolata ikramları nedeniyle zararlı besinlerin tüketimi de artıyor. Bu tür yiyecekler yağ, şeker ve kalori bakımından oldukça yoğun olmakla birlikte, yüksek glisemik indeksi nedeniyle kan şekeri kontrolünün sağlanmasını da güçleştiriyor. Ayrıca fazla miktarda çikolata ve tatlı tüketimi mide yanması, bağırsak sistem bozuklukları gibi birçok sağlık problemini de beraberinde getiriyor. Bu nedenle mümkün olduğu kadar tatlı tüketmemeye özen gösterilmeli, eğer ikram edildiyse porsiyonlarına dikkat edilerek sütlü tatlılar ya da dondurma tercih edilmeli.
8 kurala dikkat!
- Sağlıklı bir şekilde tamamladığınız Ramazan ayından sonraki ilk günden itibaren kendinize üç ana, bir ya da iki ara öğün olmak üzere beslenme planı hazırlayın.
- Güne hafif bir kahvaltı ile başlayın. Öğünlerde az ve iyi çiğneyerek tüketeceğiniz yiyecekler ile mide yükünüzü azaltın.
- Kabızlık problemi ile karşılaşmamak için porsiyonlarına dikkat ederek sebze ve meyve tüketimini artırın.
- Kızartma ve kavurma yerine; haşlama, ızgara ve fırında pişirilen hafif yemekleri tercih edin.
- Ağır hamur tatlılar, şekerler, aşırı yağlı, çok tuzlu, kalori açısından yoğun yiyecekler yerine, sebze ve meyve tüketimine ağırlık verin.
- Ramazan ayında su tüketiminin azalması, vücutta su kaybına neden olur. Ayran, şekersiz limonata, komposto, soğuk bitki çayı veya maden suyu tercih edin.
- Diyabet, kalp, yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklarınız varsa hastalığınıza göre beslenme programınızı uygulamaya devam edin.
- Eğer tatildeyseniz açık büfe yiyeceklerden doğru miktarlarda ve fazla karıştırmadan tüketmeye özen gösterin.
Ambalajsız şeker ve çikolatadaki tehlikeye dikkat
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), bayram öncesinde tüketicileri açıkta satılan, ambalajsız ürünler konusunda uyarıyor. Sadece şeker ve çikolatanın değil açıkta ambalajsız şekilde satılan tüm gıda maddelerinin tehlike saçtığına dikkat çeken ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Ambalaj yoksa sağlık ve hijyenden bahsetmek mümkün değil” diyor. Açıkta satılan ve tüketicilerin fiyatı nedeniyle ya da daha taze olduğunu sandığı için tercih ettiği şeker, lokum ve çikolata gibi ürünler haşere veya kemirgenlerin temasına maruz kalabiliyor. Zeki Sarıbekir, ambalaj konusunda da uyarılarına şöyle devam ediyor: Ambalajda gözle görünür bir deformasyon herhangi bir yırtık, kaçak, sızıntı, şişme, vakum bozulması olup olmadığına ve son kullanma tarihi bilgisine mutlaka dikkat edin. Ambalajın üzerindeki açıklamalar okunabilir ve Türkçe olmalı. Ürünün ambalajının üzerinde; gıda maddesinin adı, içindekiler bilgisi, net miktarı, üretici firmanın adı ve adresi, son kullanma tarihi, parti ve seri numarası, üretim izin ya da gıda sicil numarası bulunmalı, kullanım bilgisi ve saklama koşulları belirtilmelidir.
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