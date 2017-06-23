Verdiğiniz kiloları bayramda geri almayın!

Bir ay süren oruç hem bedenimizi temizledi, hem de maneviyatımızı güçlendirdi. Ramazan Bayramı ile birlikte rutin beslenme şekline döneceğiz. Ancak bu süreçte aşırı beslenme, yanlış besin seçimi pek çok sorunlara ve fazla kilo alımına davetiye çıkarabilir. Bayramı kilo almadan geçirebilmek için önemli noktalara dikkat çeken Memorial Şişli Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Ezgi Mumcu önerilerini sıraladı.

Fiziksel aktivitenizi artırın

Ramazan ayı boyunca uzun açlık sürelerine rağmen; metabolizma hızının yavaşlaması ve aktivite düzeyinde azalma nedeniyle oruç tutan her dört kişiden biri kilo artışından şikayet etmekte. Düzenli beslenen ve hareket düzeyini normal seviyede tutan bireyler ise normal kilolarını koruyarak ya da kilo vererek bu ayı tamamlayabilmekte. Bayram ve sonrasında eski yemek düzenine geçişte, metabolizma hızının artması ve sağlıklı yaşam için haftada üç gün düzenli egzersiz yapılması önem kazanıyor. Çünkü düzenli egzersizler hem alınan kiloların geri verilmesine, hem de verilen kiloların tekrar geri alınmasına engel oluyor. Ramazan bayramı boyunca şerbetli tatlı ve çikolata ikramları nedeniyle zararlı besinlerin tüketimi de artıyor. Bu tür yiyecekler yağ, şeker ve kalori bakımından oldukça yoğun olmakla birlikte, yüksek glisemik indeksi nedeniyle kan şekeri kontrolünün sağlanmasını da güçleştiriyor. Ayrıca fazla miktarda çikolata ve tatlı tüketimi mide yanması, bağırsak sistem bozuklukları gibi birçok sağlık problemini de beraberinde getiriyor. Bu nedenle mümkün olduğu kadar tatlı tüketmemeye özen gösterilmeli, eğer ikram edildiyse porsiyonlarına dikkat edilerek sütlü tatlılar ya da dondurma tercih edilmeli.